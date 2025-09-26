El retiro dorado en Mallorca de Michael Douglas: la sencillez de lujo a los 81 años

No todos los días una figura tan emblemática como Michael Douglas celebra su cumpleaños en un entorno tan espectacular como la Serra de Tramuntana.

Hoy, el actor sopla 81 velas y ha encontrado en Valldemossa un paraíso que lo aleja del bullicio y las luces del espectáculo. Aquí, la rutina se entrelaza con el lujo y la calidez de los vecinos.

Con más de cinco décadas a sus espaldas en la industria del cine y dos premios Oscar en su haber, Douglas lleva 35 años vinculado a esta isla que ya considera “mi segundo hogar”.

La joya de su retiro es S’Estaca, una espectacular finca valorada en 50 millones de euros que se asoma al Mediterráneo, rodeada de viñedos, olivares y terrazas que descienden hacia el mar. Esta propiedad fue erigida en 1867 por el archiduque Luis Salvador de Habsburgo y adquirida por Douglas en 1990 junto a su entonces esposa Diandra Luker. Tras su separación, la distribución del espacio resultó ser “muy incómoda”, como él mismo ha confesado. Sin embargo, en 2020 compró la parte de su exmujer, convirtiéndose así en propietario exclusivo junto a Catherine Zeta-Jones.

Más allá del lujo que le rodea, Michael Douglas ha asumido un papel como embajador no oficial de Mallorca. Se involucra activamente en causas benéficas, apoya al Museo Sa Bassa Blanca y defiende el patrimonio cultural local. Su relación con Cristina Macaya es un claro ejemplo del compromiso que tiene con la comunidad.

Este año celebra su cumpleaños número 81 como un vecino más de Valldemossa, rodeado por buganvillas, limoneros y panaderías tradicionales. Sus paseos por las calles empedradas son habituales; participa activamente en fiestas locales y expresa su amor por este entorno natural. La historia de su retiro mallorquín es digna del mejor guion cinematográfico pero también refleja una vida auténtica.

Al preguntarle sobre sus planes futuros en el cine responde con tranquilidad: “He trabajado duro durante casi 60 años; no quería ser uno más que muere trabajando. Estoy feliz disfrutando tiempo para mí mismo”.

La isla ha sido testigo de su evolución personal; hoy celebra un año más rodeado del cariño que le brindan sus vecinos. En cada rincón de S’Estaca resuena la historia compartida entre Michael Douglas y el paisaje mágico de Mallorca, creando un retiro dorado digno realmente del séptimo arte.

Desde que redujo drásticamente sus apariciones cinematográficas en 2022, el actor disfruta de un día a día tranquilo: se levanta temprano, lee la prensa, hace ejercicio, comparte almuerzos con amigos y se relaja en su jardín. Lejos del glamour habitual de Hollywood, se involucra activamente en la comunidad local. Participa en fiestas populares como La Beata y asiste a eventos organizados por el ayuntamiento. Allí saluda a todos con cercanía, aunque reconoce que su español “es terrible”.

Detalles únicos de la finca S’Estaca

Ocho edificaciones independientes rodeadas por viñedos y olivares centenarios.

rodeadas por viñedos y olivares centenarios. Diez dormitorios, diez baños, cine privado, gimnasio, biblioteca y spa .

. Piscina de mármol y terrazas con impresionantes vistas al mar .

. Capacidad para albergar a veinte personas .

. Viñedo propio, bodega y embarcadero privado .

. Decoración realizada por Catherine Zeta-Jones, que combina el estilo rústico mallorquín con toques británicos y mediterráneos.

Douglas asegura que este lugar está pensado para varias generaciones. “Esta casa es para mi familia y lo seguirá siendo. A Cameron, Dylan y Carys les encanta. Mi hija habla español perfectamente”, dice con orgullo sobre cómo sus hijos se han integrado en la vida isleña.

Otros famosos en Mallorca

Mallorca no solo alberga a Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones; también atrae a celebridades internacionales. Entre sus ilustres residentes destacan: Claudia Schiffer, en Torre vigía en la costa norte; Eugenia Martínez de Irujo, en Casa boho chic en Ibiza o la Familia Real Española, en el Palacio de Marivent en Palma.