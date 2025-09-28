El asombroso vestido de novia de Selena Gomez deslumbra en su boda con Benny Blanco

El 27 de septiembre de 2025, la exclusiva localidad de Montecito, situada cerca de Santa Bárbara, fue escenario de uno de los acontecimientos más esperados del panorama internacional: la unión matrimonial entre Selena Gomez y Benny Blanco.

La ceremonia, marcada por el lujo y la discreción, reunió a aproximadamente 170 personas. Entre los asistentes figuraban celebridades tan reconocidas como Taylor Swift, Paris Hilton, Ed Sheeran, Steve Martin, Martin Short y Paul Rudd.

El acceso al evento se controló con rigurosidad, con seguridad reforzada y zonas separadas para la ceremonia y el banquete, creando un ambiente íntimo para los recién casados y sus selectos invitados.

La celebración se extendió a lo largo de dos días, iniciando con una elegante cena de ensayo en una mansión ubicada en Hope Ranch. Allí, los asistentes disfrutaron de cócteles y una exquisita gastronomía, mientras se hospedaban en el lujoso hotel El Encanto.

Con un presupuesto que superó los cinco millones de dólares, se prestó especial atención a la privacidad, la decoración y a ofrecer experiencias personalizadas a cada invitado, quienes llegaron en autobuses privados y vivieron una ambientación sofisticada propia de California.

El vestido de Ralph Lauren: minimalismo, elegancia y guiños vintage

Sin duda alguna, el centro de atención durante la boda fue el vestido que eligió Selena Gomez. Diseñado por Ralph Lauren, este modelo destacó por su confección en satén blanco, un escote halter adornado con delicados detalles florales y una falda amplia que brillaba con luz propia. Su corte minimalista y elegante evitó excesos o adornos innecesarios. Complementando su look, optó por un peinado retro con ondas marcadas que evocaban el glamour clásico del old Hollywood, confiriendo al conjunto un aire nostálgico y sofisticado.

El maquillaje era sutil y natural: delineado negro, máscara de pestañas y labios nude reforzaron esa idea de sencillez elegante. En cuanto a los accesorios, Selena prefirió mantener la sobriedad: unos pendientes brillantes en forma de gota, su alianza matrimonial y un impresionante anillo de compromiso que ella misma diseñó, con un diamante corte marquesa. El ramo estaba compuesto por lirios del valle, símbolo de felicidad y nuevos comienzos, aportando un toque personal lleno de significado.

Benny Blanco, por su parte, optó por un esmoquin negro clásico también diseñado por Ralph Lauren, acompañado de pajarita. Su atuendo armonizaba perfectamente con el look nupcial de su esposa. Las imágenes compartidas por Selena Gomez en Instagram capturaron momentos entrañables entre ambos: recostados sobre el césped, ella ajustándole la pajarita a su esposo o abrazándose en retratos que rápidamente lograron más de un millón de ‘me gusta’.

Invitados estelares, menú con identidad y fiesta inolvidable

La lista de invitados resultó ser uno de los grandes atractivos del evento. Además de las celebridades mencionadas anteriormente, estuvieron presentes amigos cercanos como Ashley Cook, Raquelle Stevens, Courtney López y Priscilla Marie, prima de Selena. La organización corrió a cargo de la reconocida planificadora Mindy Weiss, experta en bodas exclusivas.

El menú ofrecido reflejó las raíces culturales y preferencias gastronómicas de los novios: no faltaron platos tex-mex ni el tradicional pan challah, favorito del novio. Tras la ceremonia formal, la fiesta adoptó un aire festivo gracias a la participación del rapero Snoop Dogg, quien compartió escenario con el novio en un espectáculo musical lleno sorpresas. Todo ello bajo la premisa de crear una experiencia relajada y significativa donde las emociones fluyeran libremente, según fuentes cercanas a la pareja.

Una historia de amor compartida y celebrada

La relación entre Selena Gomez y Benny Blanco se hizo oficial en diciembre de 2023 después meses llenos rumores e intervenciones públicas. El compromiso llegó un año más tarde durante un picnic en el restaurante preferido para tacos por parte de la cantante. Ambos celebraron sus despedidas antes del gran día por separado: mientras que Selena disfrutó en compañía amigas en Cabo San Lucas, Benny lo hizo junto a amigos en Las Vegas con noches repletas diversión.

Más allá del despliegue mediático habitual, esta boda buscó equilibrar espectacularidad e intimidad. Reflejando así la evolución como pareja que ha sabido manejar con destreza su vida pública sin descuidar su esfera privada. La elección del vestido nupcial, sus detalles vintage así como la presencia significativa amigos cercanos transformaron este enlace en una celebración genuina del amor; donde moda, música y emoción se entrelazaron para crear uno momentos más memorables del año.

El resplandor que emanó Selena Gomez luciendo su vestido diseñado por Ralph Lauren no solo marcó tendencia; también dejó una huella indeleble en nuestra cultura contemporánea reafirmando así el poder que tiene ser auténtico ante la mirada global.