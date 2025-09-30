Mónica Naranjo lanza el single «Por un like», antesala a su «Greatest Hits Tour»

Mónica Naranjo vuelve a la escena musical con la fuerza y autenticidad que le caracterizan con el lanzamiento de “Por un like”, su nuevo single, ya disponible en plataformas digitales y sonando en radios de todo el país. El tema, producido por el dúo Nebulossa, marca un reencuentro con el sonido que la convirtió en un icono, combinando su inconfundible voz con una mirada actual y profunda sobre el impacto de las redes sociales en la identidad y la autoestima.

La catalana plasma en “Por un Like” todas sus facetas: la diva, la rebelde, la humana. La canción se convierte en un himno contemporáneo que denuncia la superficialidad de los tiempos actuales y reivindica la autenticidad y el valor personal más allá de las apariencias. Mónica Naranjo estrenó el sencillo en exclusiva el pasado sábado en «Dial tal Cual» (Cadena Dial).

Este lanzamiento llega como antesala a la etapa española de su exitosa gira internacional “Greatest Hits Tour”, con la que celebra 30 años de carrera, tras arrasar en México y Estados Unidos con más de 50.000 entradas vendidas y múltiples sold outs. En ella interpreta sus grandes éxitos en sus versiones originales: “Sobreviviré”, “Desátame”, “Pantera en libertad” o “Europa”, entre otras, con un espectáculo que une potencia vocal y una producción escénica de primer nivel.

El tour pasará por Sevilla (11 de octubre, Cartuja Live Sur), Murcia (18 de octubre, Plaza de Toros – Murcia On Festival), Málaga (1 de noviembre, Auditorio Municipal Cortijo de Torres), Valencia (22 de noviembre, Roig Arena), Madrid (15 de diciembre, Movistar Arena) y Barcelona (19 de diciembre, Palau Sant Jordi).

Agoney será el telonero oficial, y Nebulossa los invitados especiales.

Las entradas están disponibles en planetevents.es, livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Debido a la alta demanda, la organización ha ampliado el aforo en Murcia y Valencia, que estaban a punto de agotarse. En Sevilla y Málaga quedan ya los últimos tickets a la venta.

Mónica Naranjo confirma con este nuevo sencillo y la gira por qué sigue siendo una de las artistas más influyentes del panorama musical en español, cuya fama no entiende de fronteras ni generaciones, dispuesta a emocionar a nuevas audiencias y a seguir sorprendiendo a sus seguidores más fieles.