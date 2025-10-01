Fallece a los 78 años Pablo Guerrero, el cantautor que clamó en el franquismo por una democracia «a cántaros»

El 30 de septiembre de 2025 se apagó la voz de Pablo Guerrero en Madrid. Contaba con 78 años.

Su partida significa la despedida de uno de los últimos grandes trovadores de la historia reciente del país, un artista que, guitarra en mano y versos en el alma, clamó por la llegada de la democracia “a cántaros” cuando aún se sentía el peso de la dictadura franquista.

Su tema más conocido, que se convirtió en himno durante la Transición, ha acompañado a generaciones que soñaron, resistieron y celebraron finalmente su libertad.

Nacido en 1946 en el pequeño pueblo de Esparragosa de Lares (Badajoz), Guerrero creció rodeado de romances contados por su abuelo y fascinado por los titiriteros que visitaban su tierra.

Siempre se cuestionó si era un poeta que cantaba o un cantor que recitaba, pero lo que nunca dudó fue del compromiso que impregnaba su arte: “La curiosidad me ha salvado la vida”, rememoraba en una de sus últimas entrevistas, recordando esa chispa de asombro que lo acompañó desde su infancia.

Un himno frente a la dictadura

La carrera musical de Guerrero comenzó a finales de los años sesenta, justo cuando el movimiento de cantautores estaba en auge. Sin embargo, Pablo Guerrero pronto destacó por su originalidad. En 1969, con solo 23 años, participó en el Festival de Benidorm con su canción “Amapolas y espigas”, donde obtuvo el segundo premio y el galardón a la mejor letra. Este fue el inicio de una trayectoria profesional que despegaría definitivamente con el lanzamiento en 1972 de “A cántaros”, un álbum y una canción que supieron reflejar la influencia del folk norteamericano de Bob Dylan y Leonard Cohen, enfrentándose a la dura realidad política española.

“Tiene que llover a cántaros”, exigía Guerrero en su letra, convirtiendo ese verso en un grito colectivo para aquellos que anhelaban libertad durante los últimos años del franquismo. “Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba”, afirmaba, resumiendo así el sentir generalizado del país. Su tono sobrio y su música austera se transformaron en emblemas de una resistencia silenciosa pero firme.

Versatilidad y experimentación

Durante los años setenta, Guerrero se consolidó como uno de los referentes indiscutibles de la Nueva Canción Española, al lado de artistas como Joan Manuel Serrat, Luis Pastor o Paco Ibáñez. Pero nunca se dejó encasillar. En los años ochenta, cuando España abrazaba la modernidad democrática y los cantautores políticos pasaban a un segundo plano, Guerrero decidió explorar nuevos horizontes: jazz, flamenco y música electrónica fueron algunos estilos que incorporó a su repertorio. Su inquietud le llevó a experimentar sin perder nunca esa raíz poética ni el compromiso social que definieron toda su obra.

No solo la música ocupó su vida creativa. Desde finales de los años ochenta también se dedicó a escribir poesía, publicando varios libros donde plasmaba su sensibilidad hacia la naturaleza y su lucha por la justicia y la belleza. Su palabra fue refugio para muchos y un desafío constante.

Reconocimientos y legado

La influencia de Pablo Guerrero va más allá del ámbito musical. Su legado fue reconocido con numerosos premios destacados:

Medalla de Extremadura (2000) , máxima distinción otorgada por su tierra natal.

, máxima distinción otorgada por su tierra natal. Premio a Toda Una Vida en la 13ª edición de los Premios de la Música (2009).

en la 13ª edición de los Premios de la Música (2009). Medalla de Oro de Bellas Artes (2022), uno de los mayores honores para creadores artísticos en España.

La presidenta extremeña, María Guardiola, lo despidió con palabras que reflejan el sentir tanto regional como nacional: “Extremadura es hoy un arpegio despedido, un acorde huérfano. Estamos hechos de nubes, como cantaba Pablo Guerrero. Es tiempo para vivir, soñar y creer; debemos repetírnoslo. Porque aún nos queda el consuelo que nos brindan sus canciones. Descansa en paz, poeta”.

El cantautor Ismael Serrano manifestó su “desolación” ante esta pérdida; mientras tanto, el mundo cultural y político rindió homenaje al legado inmortalizado por alguien capaz de unir diversas generaciones a través del poder evocador tanto del verso como del canto comprometido.

Un funeral íntimo y la memoria colectiva

Aunque faltan detalles concretos sobre las ceremonias conmemorativas previstas, está claro que el legado dejado por Guerrero será celebrado tanto en la memoria popular como en homenajes programados en Extremadura y Madrid. Las redes sociales han estallado con mensajes emotivos llenos de versos e fragmentos musicales recordando su papel como testigo y protagonista fundamental durante los cambios más profundos vividos por España.

Datos biográficos y obra esencial

Fecha y lugar nacimiento: 18 octubre 1946; Esparragosa de Lares (Badajoz)

18 octubre 1946; Esparragosa de Lares (Badajoz) Formación: Estudios superiores en Filosofía y Letras en Madrid; formación musical autodidacta.

Estudios superiores en Filosofía y Letras en Madrid; formación musical autodidacta. Momentos clave: Segundo premio y mejor letra Festival Benidorm (1969) Lanzamiento del álbum “A cántaros” (1972) Referente indiscutible dentro Nueva Canción Española Exploración jazzística flamenca-electrónica en etapas posteriores

Obras más reconocidas: “A cántaros” (1972), álbum emblemático Diversas producciones musicales durante cinco décadas Libros poéticos desde finales ochenta

Premios destacados: Medalla Extremadura (2000) Premio Toda Una Vida (Premios Música 2009) Medalla Oro Bellas Artes (2022)

Información familiar relevante: Hermano comunicador del fallecimiento; fuertes vínculos familiares con su pueblo natal e infancia rural.



Pablo Guerrero deja tras él un rastro imborrable hecho versos y melodías que hoy resuenan como promesa viva tanto de lluvia como libertad. La historia democrática española no puede ser contada sin incluir su voz única.