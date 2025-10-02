Miguel Bosé cancela concierto en Nueva York por no tener ‘visa de trabajo’

El veterano cantautor español Miguel Bosé sorprendió a sus seguidores al anunciar de manera oficial la suspensión de su concierto previsto para la noche de este jueves 2 de octubre en Nueva York, programado en The Theatre at Madison Square Garden, debido a problemas con su visado de trabajo en Estados Unidos.

“Queridos todos… las visas de trabajo de Estados Unidos no llegaron a tiempo, a pesar de los meses de antelación con que fueron requeridas. No hay más”, expresó Bosé en un comunicado difundido en sus redes sociales, dejando clara la frustración y decepción que acompañó esta medida.

El eco de un problema recurrente

Lo ocurrido con Bosé no es un hecho aislado. Cada vez más artistas internacionales encuentran obstáculos al gestionar sus visados de trabajo en Estados Unidos. En meses recientes, músicos del regional mexicano denunciaron cancelaciones y retrasos en sus presentaciones por el mismo motivo, y apenas días atrás el cantautor británico Cat Stevens tuvo que reprogramar toda su gira por este mismo inconveniente burocrático.

El sector de espectáculos enfrenta así un fenómeno que genera problemas logísticos, pérdidas económicas y, sobre todo, frustración entre los fanáticos que esperan con ansias a sus ídolos. Para Bosé, el golpe emocional podría ser mayor, al tratarse de su “Importante Tour”, una de sus giras más significativas y promocionadas de los últimos años.

Expectación por Dallas y otras fechas

A la cancelación de Nueva York ahora se suma la incertidumbre en torno a su próxima parada en Estados Unidos: un concierto en Irving (Dallas-Fort Worth, Texas), previsto para el viernes 24 de octubre en The Pavilion at Toyota Music Factory. Por el momento, la presentación se mantiene en pie, pero la producción confía en que el papeleo migratorio sea resuelto a tiempo para evitar un nuevo revés.

Mientras tanto, miles de seguidores exigen información sobre posibles reembolsos de boletos o nuevas fechas para el show neoyorquino. Bosé, fiel a su estilo, envió un mensaje conciliador: “Estamos buscando nueva fecha para retomarlo… nos veremos muy pronto, seguro, lo prometo. Y será con más entusiasmo que nunca”.

Un golpe para los fans

La noticia cayó como un baldazo de agua fría para quienes habían esperado durante meses el reencuentro con el intérprete de “Amante bandido”. Críticas, muestras de apoyo y mensajes de consuelo se mezclaron en las redes sociales, mientras algunos fanáticos expresaron su indignación por lo que consideran una “falla administrativa incomprensible en un país que mueve millones de dólares con la industria de la música”.