Miguel de la Mora, el estilista de las celebridades, asesinado a balazos a los 28 años

La noche del 29 de septiembre de 2024, Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido en el ámbito de la belleza como Micky Hair, fue asesinado a tiros frente a su lujoso salón en la avenida Presidente Masaryk, en Polanco.

Este joven empresario, que apenas contaba con 28 años, recibió alrededor de cinco disparos en el rostro y el cuello cuando dos individuos en motocicleta lo sorprendieron en una de las áreas más exclusivas de la Ciudad de México.

Según información proporcionada por la Fiscalía de la CDMX, uno de los atacantes se bajó del vehículo y disparó directamente contra el estilista, quien falleció en el acto.

Las autoridades confirmaron que no hubo robo involucrado, sino que se trató de un ataque premeditado,

tal como indicó el alcalde de Miguel Hidalgo, Miguel Tabe. Los perpetradores lograron escapar del lugar sin que hasta ahora se haya reportado ninguna detención.

Una denuncia que no logró protegerlo

Días antes del fatal desenlace, De la Mora había solicitado una orden de restricción contra un individuo identificado como Eduardo E., tras presentar denuncias por amenazas ante la Fiscalía. El 9 de septiembre de 2024, recibió una respuesta formal a su denuncia dentro del expediente relacionado con amenazas y fraude. En dicho documento se indicaba que el sospechoso tenía prohibido «intimidarlo o molestarlo», bajo pena de multa; sin embargo, esta medida no resultó suficiente para salvaguardar su vida.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana comunicó que la Fiscalía capitalina ha abierto una investigación y está revisando imágenes captadas por cámaras de videovigilancia con el fin de identificar a los responsables del crimen que ha conmocionado tanto al mundo del espectáculo como al sector estético mexicano.

Del fogón a las butacas más exclusivas

Nacido en Jalisco, Miguel de la Mora había edificado un imperio dentro del mundo de la belleza, convirtiéndose en una figura influyente en el sector estético premium. Su trayectoria personal es un testimonio inspirador: pasó de ser cocinero a convertirse en el estilista más solicitado por las celebridades mexicanas. En diversas entrevistas y transmisiones en redes sociales, relataba cómo una amiga lo invitó a participar en un taller sobre estilismo, experiencia que cambió drásticamente su vida.

«Siempre me resistí un poco a hacer lo que hoy soy y ejecuto; pero siempre estuvo en mí el deseo de crear», compartía De la Mora al hablar sobre sus inicios. «Una amiga me invitó a tomar uno de sus talleres y me enamoré completamente del oficio. Creo que aunque no era consciente entonces, fue cuando realmente nació Micky Hair«.

El refugio de las estrellas

Su salón Micky’s Hair Salón Masaryk se había establecido como uno de los más exclusivos en la Ciudad de México y un punto habitual para personalidades públicas. Entre sus selectos clientes figuraban nombres como Ángela Aguilar, quien recientemente había acudido al local para hacerse extensiones antes del lanzamiento promocional de su disco «Nadie se va como llegó».

La cantante del género regional mexicano despidió al estilista con un sentido mensaje en Instagram: «Qué duro es aceptar que ya no estás Micky. Contigo nunca fue solo un peinado. Me acompañaste mientras cambiaba mi imagen. Me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso cuando temía salir o ser vista».

También formaban parte de su clientela personalidades como Kenia Os, pareja del reconocido cantante Peso Pluma, así como las actrices Natasha Dupeyrón, Altair Jarabo y Susana Rentería. La influencer Priscila Escoto le dedicó unas emotivas palabras: «Siempre te recordaré como el más trabajador, dedicado y talentoso. Trece años entregados a hacernos sentir bellas y empoderadas».

Una filosofía centrada en el empoderamiento

De la Mora definía su labor no solo como un servicio estético, sino como una forma profunda de conexión con las personas. «Sin duda alguna, conectar con tantas personas maravillosas, empoderar a las mujeres y darles confianza para creer en sí mismas y en su belleza», explicaba sobre su día a día. Consideraba su peluquería un espacio aspiracional donde buscaba que «cada cliente se sintiera estrella y merecedor[a] de todo».

Su trágico asesinato ha causado gran consternación no solo entre sus clientes vinculados al espectáculo, sino también dentro del sector estético mexicano, donde se había consolidado como un referente del estilismo premium. Este crimen resalta además la creciente sensación de inseguridad incluso en las áreas más exclusivas de la capital mexicana, donde la violencia ha comenzado a afectar incluso los lugares considerados más seguros.

La muerte prematura de Miguel de la Mora simboliza la pérdida irremplazable de un talento excepcional que logró convertir su pasión por el estilismo en un negocio próspero, convirtiéndose así en confidente y creador del estilo para algunas figuras destacadas del entretenimiento mexicano.