Díaz Ayuso asiste al concierto de Gloria Estefan en la Plaza de Colón, acto central de ‘Hispanidad 2025’

Madrid se vistió de fiesta y acento latino. Entre luces, banderas y miles de voces coreando sus éxitos, Gloria Estefan hizo vibrar la Plaza de Colón con un concierto que quedará en la memoria de la capital. Hasta allí se acercó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien no quiso perderse uno de los momentos más esperados de las celebraciones de la Hispanidad 2025.

Con el lema Todos los acentos del español caben en Madrid, la quinta edición de este evento cultural convirtió el centro de la ciudad en un punto de encuentro para la diversidad del mundo hispano. Estefan, considerada una auténtica embajadora de la música latina, conmemoró medio siglo de carrera con un recital histórico y gratuito que reunió a generaciones enteras.

El público, entusiasmado, aplaudió una a una las piezas más emblemáticas de la artista, desde Mi tierra hasta Conga y Hoy, temas que marcaron épocas y corazones. Entre ovaciones, Estefan también presentó temas de su reciente disco Raíces, una producción con la que volvió a sus orígenes y que resonó con especial emoción bajo el cielo madrileño.

La Plaza de Colón, iluminada y vibrante, se convirtió por unas horas en epicentro de la alegría hispana, demostrando que la música sigue siendo el idioma más universal y festivo de todos.