Susanna Griso cumple 56 años y sorprende anunciando su boda con Luis Enríquez

La tarde del 8 de octubre, Madrid fue testigo de un momento tan romántico como inesperado.

Susanna Griso, figura emblemática de la televisión en Antena 3, celebraba su 56 cumpleaños rodeada de gestos sencillos pero significativos.

Al salir de los estudios, con un ramo de flores en la mano—un regalo de sus compañeros de Espejo público—, su pareja, el empresario Luis Enríquez, la esperaba al volante del coche. El apasionado beso que compartieron ante la mirada atenta de todos rompió la habitual discreción de la presentadora y confirmó el gran momento personal que vive.

La celebración continuó en un conocido restaurante del centro, donde, según fuentes cercanas, Luis Enríquez sorprendió a Susanna con un anillo de compromiso.

De este modo, la periodista, que ha sido testigo y protagonista de momentos históricos en televisión, vivió su propio guion romántico: “He disfrutado con la mejor compañía”, confesó a la salida, visiblemente emocionada.

La boda que todos comentan: informal y junto al mar

El anuncio llegó apenas un día después del cumpleaños. La pareja, que formalizó su relación hace siete meses tras coincidir en la feria ARCO y compartir amistades comunes, ha decidido celebrar una boda civil en la Costa Brava el próximo 25 de julio. Sin protocolos rígidos: su máxima es optar por lino, tejidos frescos y un ambiente relajado. “Queremos pasarlo bien y estar cómodos con los nuestros”, han comunicaron a su círculo más cercano.

Entre las curiosidades destaca que el 80% de los invitados serán periodistas, según bromeó la propia Griso en directo. La boda se perfila como uno de los eventos más esperados del año para la prensa y la crónica social, aunque sin perder ese aire íntimo y familiar que buscan los protagonistas.

Ranking de momentos locos y curiosidades de la pareja

Compromiso en un restaurante de Chicote: El anillo llegó durante la sobremesa del Omeraki, local del chef Alberto Chicote; un guiño gastro para esta pareja mediática.

El anillo llegó durante la sobremesa del Omeraki, local del chef Alberto Chicote; un guiño gastro para esta pareja mediática. Familia numerosa: Al casarse, formarán una familia ensamblada compuesta por nueve miembros. Susanna tiene tres hijos de su anterior matrimonio y Luis aporta cuatro.

Al casarse, formarán una familia ensamblada compuesta por nueve miembros. tiene tres hijos de su anterior matrimonio y aporta cuatro. Romance acelerado: Solo han pasado siete meses desde que comenzaron su relación hasta el compromiso, lo que los coloca entre las parejas VIP que se prometen en tiempo récord.

Solo han pasado siete meses desde que comenzaron su relación hasta el compromiso, lo que los coloca entre las parejas VIP que se prometen en tiempo récord. El detalle más viral: El beso en el coche quedó grabado por cámaras y ya circula como uno de los vídeos más vistos en redes sociales esta semana.

El beso en el coche quedó grabado por cámaras y ya circula como uno de los vídeos más vistos en redes sociales esta semana. Look de cumpleaños: Susanna eligió una chaqueta de lentejuelas combinada con vaqueros anchos; un estilismo que ya marca tendencia para este otoño.

Trayectoria televisiva y evolución de Griso

Nacida en Barcelona en 1969, Susanna Griso tuvo su primer gran escaparate en TV3. Tras pasar por Telenotícies, dio el salto a Antena 3, primero en informativos y luego al magazine Espejo público, donde lleva veinte temporadas liderando las mañanas. Su popularidad le ha valido el título de “reina de la mañana” y rostro icónico tanto en información como entretenimiento.

No solo ha cubierto acontecimientos históricos; también ha sabido reinventar el formato del magazine diario al incorporar crónica social y sucesos relevantes. Su carácter cercano y directo es clave para su éxito y también para la expectación generada por su próxima boda.

La relación con Luis Enríquez: naturalidad y complicidad

El vínculo entre Susanna Griso y Luis Enríquez nació inicialmente desde una amistad dentro del entorno profesional, pero ha evolucionado con naturalidad sin esconderse. Ambos hicieron su primera aparición pública juntos en la feria ARCO, donde las miradas cómplices fueron evidentes desde el principio. La relación comenzó poco después de que Griso anunciara su ruptura con Íñigo Afán de Ribera, un cambio vital al que ella se enfrenta con la misma transparencia que caracteriza su labor periodística.

El entorno cercano a la pareja destaca esa complicidad mutua y apoyo constante ante este nuevo proyecto común. Tras el “sí, quiero”, planean compartir hogar en la Costa Brava, donde quieren celebrar encuentros familiares y disfrutar juntos esta nueva etapa.

Lista de datos locos y anécdotas

Ranking de bodas mediáticas: Se espera que sea una de las más esperadas del panorama nacional para 2026.

Se espera que sea una de las más esperadas del panorama nacional para 2026. Anillo escondido: El anillo fue entregado durante el cumpleaños dentro de una taza; un gesto cotidiano pero lleno de simbolismo.

El anillo fue entregado durante el cumpleaños dentro de una taza; un gesto cotidiano pero lleno de simbolismo. Invitados con dress code relajado: Prohibidos trajes rígidos; solo están permitidos tejidos ligeros y muchas ganas de fiesta.

Prohibidos trajes rígidos; solo están permitidos tejidos ligeros y muchas ganas de fiesta. Unidos por la cultura: Se conocieron gracias a amigos comunes del ámbito comunicativo y periodístico.

Se conocieron gracias a amigos comunes del ámbito comunicativo y periodístico. Susanna, en plena forma: A sus 56 años, vive uno de sus momentos más dulces tanto profesional como personalmente.

El compromiso entre Susanna Griso y Luis Enríquez no solo representa un nuevo capítulo en sus vidas; también refleja cómo han evolucionado los modelos familiares y parejas contemporáneas en nuestra sociedad. Con una boda que promete ser inolvidable, Susanna demuestra que tanto ilusión como sorpresa pueden aparecer cuando menos lo esperamos, transformando incluso el día más ordinario en una historia digna del mejor guion cinematográfico.