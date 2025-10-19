Muere con 20 años la ‘influencer’ Amy Leonard tras inhalar ‘gas de la risa’

La trágica noticia del fallecimiento de Amy Louise Leonard, influencer y maquilladora originaria de Bolton, ha causado una profunda conmoción en Reino Unido y en el ámbito digital.

Con solo 20 años, su vida se extinguió el 2 de octubre debido a graves complicaciones provocadas por la inhalación de óxido nitroso, conocido comúnmente como ‘gas de la risa’.

Este suceso ha encendido las alarmas entre jóvenes y expertos, quienes advierten sobre los riesgos asociados a esta sustancia recreativa, cuyo uso ha aumentado considerablemente en los últimos años.

Todo comenzó el 29 de septiembre, cuando Amy fue llevada de urgencia al Hospital Bolton tras presentar síntomas de asfixia y parálisis en las extremidades inferiores.

En ese momento reveló a su madre, Catrina Proctor, que había estado inhalando el gas junto a sus amigos, una práctica que había adoptado para afrontar episodios de depresión.

Tres días más tarde, sufrió un paro cardíaco y falleció; los médicos determinaron que la causa era coágulos en el corazón y los pulmones, consecuencia directa del consumo de óxido nitroso.

El impacto de una advertencia viral

Lo que distingue el caso de Amy Leonard del resto de las estadísticas sobre abuso de sustancias es su último mensaje, grabado desde la ambulancia y compartido en sus redes sociales. “Es fácil pensar que es solo un subidón pasajero, pero los riesgos son muy reales y a menudo se subestiman”, advirtió la joven con claridad a pesar de su estado. En el video, Amy narró cómo el gas le había ocasionado daños nerviosos, falta de oxígeno y una debilidad extrema en las piernas, hasta el punto de no poder caminar durante semanas.

Sus palabras se han difundido como una llamada urgente para miles de jóvenes británicos que minimizan la peligrosidad del óxido nitroso. En su publicación, la influencer detallaba: “Pueden privar al cerebro del oxígeno, causar mareos, desmayos y accidentes, provocar daños neurológicos permanentes con uso repetido y ejercer una presión grave sobre el corazón y los pulmones”. Su testimonio ha sido recogido por medios y usuarios en redes bajo el hashtag #StopNitrousOxide, impulsando una campaña preventiva que demanda la regulación inmediata de esta sustancia y una mayor conciencia sobre sus peligros.

Reacciones y legado: una familia rota y una sociedad en alerta

La familia de Amy ha manifestado su dolor e iniciado una campaña para recaudar fondos destinados a cubrir los gastos funerarios mediante GoFundMe. “Era una mujer excepcional, llena de amor, risas y vida”, expresaron sus seres queridos, quienes ahora abogan por un endurecimiento legal respecto al óxido nitroso en Reino Unido; aunque se clasifica como droga de clase C, su acceso es sencillo en fiestas y ambientes recreativos.

Su madre, Catrina Proctor, recordó a Amy como “el alma del lugar; siempre hacía sentir bienvenidos a los demás. Era muy alegre y feliz”. Añadió con tristeza: “Los globos no son inofensivos. Esta no es forma adecuada de disfrutar; solo te ofrece un subidón efímero”. Amigos y expertos han señalado lo inimaginable que resulta pensar que algo tan aparentemente inofensivo pueda acarrear consecuencias tan devastadoras.

El caso ha provocado reacciones inmediatas por parte de autoridades sanitarias y organizaciones médicas que advierten sobre el creciente consumo de óxido nitroso entre jóvenes. Insisten en la necesidad urgente de reforzar la educación sobre sus riesgos. Los médicos alertan que además del subidón temporal, el abuso del gas puede provocar daño cerebral irreversible, lesiones neurológicas graves e incluso muerte súbita.

Una despedida conmovedora y un homenaje en su ciudad

En Bolton, su ciudad natal, se han llevado a cabo actos conmemorativos para honrar la memoria de Amy. Uno de los homenajes más emotivos está programado en el Bolton Rugby Club, donde familiares y amigos soltarán globos rosas recordando a la joven mientras refuerzan su mensaje preventivo. La comunidad local ha quedado marcada por esta pérdida y ha convertido su historia en un símbolo contra el consumo irresponsable de sustancias recreativas.

Datos biográficos y obra de Amy Leonard

Fecha de nacimiento: 2005

2005 Lugar de nacimiento: Bolton, Greater Manchester, Reino Unido

Bolton, Greater Manchester, Reino Unido Educación y formación: Maquilladora profesional; formación autodidacta en técnicas estéticas y creación digital.

Maquilladora profesional; formación autodidacta en técnicas estéticas y creación digital. Hitos importantes: Se destacó como influencer en redes sociales centrada en belleza principalmente en Instagram y TikTok. Su último mensaje grabado desde la ambulancia se ha convertido en un referente para la prevención del uso del óxido nitroso.

Premios y reconocimientos: Reconocida por su comunidad online por su creatividad e interacción cercana con sus seguidores. Su historia ha sido citada por autoridades y medios como ejemplo claro del peligro asociado al uso recreativo de drogas.

Información familiar relevante: Hija de Catrina Proctor. La familia ha buscado apoyo mediante crowdfunding para afrontar los gastos derivados del fallecimiento.



La voz resonante de Amy Leonard perdura como advertencia para una generación ávida por referentes. Su legado se extiende más allá del maquillaje; es un eco constante hacia una mayor conciencia social tras su partida.