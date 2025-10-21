La que cuenta Pablo Benegas de La Oreja de Van Gogh deja a Amaia como la chata

La reciente noticia sobre la salida de Pablo Benegas de La Oreja de Van Gogh ha sacudido el panorama musical español.

Este anuncio se produce en un momento clave, justo cuando la banda está a punto de revelar su gira por España y Latinoamérica para conmemorar su 30º aniversario, y tras el esperado regreso de Amaia Montero al grupo. La situación es compleja.

La marcha de Leire Martínez hace un año y la gestión del retorno de Amaia han generado un mar de críticas entre los seguidores.

La situación presente en La Oreja De Van Gogh refleja las complejidades inherentes al mundo del espectáculo musical.

El manejo tanto del regreso como las salidas estratégicas han captado la atención mediática.

Aunque los seguidores lamenten la marcha reciente del guitarrista el grupo sigue adelante con sus planes musicales, confiando en que este 30º aniversario les traiga nuevas oportunidades y logros significativos.

El guitarrista y compositor ha decidido no acompañar a la banda en esta nueva etapa.

Aunque no renuncia a su vínculo con el grupo, ha comunicado que tomará una pausa temporal para centrarse en su familia y explorar nuevos horizontes profesionales.

Esta elección ha sido interpretada como una señal de descontento respecto a cómo se manejó la salida de Leire Martínez, quien dejó el grupo hace un año. Además, según la colaboradora Silvia Taulés, cuando Amaia Montero abandonó la banda años atrás, Benegas no quedó satisfecho, lo que podría explicar su reticencia hacia el regreso actual de Amaia. Este contexto ha colocado a Amaia en una posición incómoda, catalogada por algunos como «a los pies de los caballos», ya que su vuelta ha quedado ensombrecida por la marcha de Benegas.

Cabe recordar que La Oreja de Van Gogh no es solo un conjunto musical; es también una sociedad limitada que siempre ha integrado a sus cinco miembros fundadores, incluyendo a Amaia Montero, pero excluyendo a Leire Martínez, quien fue empleada por Amaia durante su tiempo en el grupo. A pesar de su ausencia en esta etapa musical, Benegas sigue formando parte de esta sociedad. Esta estructura resulta crucial para entender las repercusiones legales y profesionales derivadas de su salida.

El regreso de Amaia Montero

El retorno de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha generado un intenso debate en el ámbito musical. La cantante, que dejó la banda hace años, es considerada una de las voces más emblemáticas del grupo. Sin embargo, su vuelta se complica debido a la reciente salida de Leire Martínez y ahora con la ausencia temporal de Pablo Benegas. Las decisiones tomadas respecto a este regreso han sido criticadas por los clubes de fans, quienes cuestionan cómo se ha gestionado esta reunión. Aunque el grupo intenta disipar las controversias mediante comunicados oficiales, la atmósfera sigue siendo tensa para todos los involucrados. Por otro lado, Amaia se ha enfocado en su carrera solista, lanzando álbumes recientes que abordan temas relacionados con la madurez y el realismo mágico. Sin embargo, su retorno a la agrupación no ha pasado desapercibido en los medios, donde han surgido tanto críticas como elogios.

