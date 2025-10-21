  • ESP
    España América
Gente

La diva del hip-hop tropical presenta MALPORTADA, un homenaje sublime a la salsa clásica

Nathy Peluso regresa a sus raíces musicales

Grabado en Puerto Rico, el nuevo EP refleja el amor y conocimiento profundo de Peluso por el género afrocaribeño, con una mezcla de estilos y narrativas con perspectiva femenin

Nathy Peluso regresa a sus raíces musicales
Nathy Peluso Sony Music
Archivado en: Gente

Más información

El gran concierto de estas navidades se llama 'Debajo de mi Sombrero'

El gran concierto de estas navidades se llama 'Debajo de mi Sombrero'

Amaia y La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh arrasa en venta de entradas y responde con nuevas fechas tras el colapso de Amazon

Años antes de alcanzar fama mundial con su innovadora fusión de hip-hop y ritmos tropicales, Nathy Peluso compartía con su madre la ilusión de crear un disco de salsa que llegara a todos. “Mi madre tiene mucha mejor memoria que yo”, comenta risueña desde Barcelona. “Decía que me haría un nombre con un disco de salsa y que todos lo escucharían. Siempre fue uno de mis objetivos, y mis fans lo han sentido así desde el principio”.

Hoy, ese sueño se concretó en MALPORTADA, un EP de salsa completamente compuesto en Puerto Rico. Temas como “Mafiosa”, “Puro Veneno” y “La Presa” prepararon el terreno para esta obra, que refleja la pasión diaria de Peluso por la salsa. “La salsa me genera una reacción química en el cerebro, me transporta a un lugar espiritual, como un mantra”, dice la cantante.

El EP cuenta con seis temas que exploran la brillante decadencia de la salsa sinfónica de finales de los 70 y la intensidad romántica de los 80, rindiendo tributo a leyendas como Frankie Ruiz, Gilberto Santa Rosa, Héctor Lavoe y Willie Colón. Colaboraciones como el dueto con Beto Montenegro, vocalista de la banda indie venezolana Rawayana, suman autenticidad y frescura.

Peluso se identifica con las historias salseras contadas desde una perspectiva masculina —sobre drogas, mafia y amores prohibidos—, pero las recrea proponiendo también la visión femenina, creando personajes con sombrero y bastón, que dialogan con ese universo musical.

La autenticidad del disco nace de años absorbiendo y obsesionándose con esta música.

Además, compuso las líneas para la sección de metales, creando una mezcla de estados de ánimo: himnos urbanos, romances, sexo y obsesión, combinando sus tendencias comerciales, experimentales y minimalistas.

MALPORTADA se gestó en Naguabo, Puerto Rico, donde Peluso alquiló una casa para componer junto a Manu Lara, Servando Primera y Benjamín Alerhand, antes de trasladarse a San Juan para la preproducción. Recuerda las grabaciones iniciales con micrófono barato, que conservaron la magia original. “Estaba saliendo de una relación tóxica; ese mes fue como vivir dentro de una película”.

Su anterior álbum, GRASA, mostró su versatilidad e imaginación sin límites, pero MALPORTADA evoca un amor profundo por la salsa, un género crudo, apasionado y vital. “Veo este EP como un disco de hip-hop; la salsa es la música de lo indómito e indestructible”, explica, recordando un clásico de Ray Barretto.

Para Peluso, este trabajo representa su rebeldía y su manera de defender su lugar como artista y mujer en la industria musical. “Ser rebelde ha sido siempre mi bandera, rompiendo reglas y actuando con libertad”.

PRÓXIMAS FECHAS DE LA GIRA

18 de octubre – Guanajuato, MX – Festival Cervantino

25 de octubre – Querétaro, MX – Festival Pulso GNP

28 de octubre – Ciudad de México, MX – Pepsi Center WTC

30 de octubre – San Juan, PR – Coca Cola Music Hall

14 de febrero de 2026 – Barcelona, ​​ES – Palau Sant Jordi

17 de febrero de 2026 – Madrid, ES – Movistar Arena

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CHANDALES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]