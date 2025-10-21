Nathy Peluso regresa a sus raíces musicales

Años antes de alcanzar fama mundial con su innovadora fusión de hip-hop y ritmos tropicales, Nathy Peluso compartía con su madre la ilusión de crear un disco de salsa que llegara a todos. “Mi madre tiene mucha mejor memoria que yo”, comenta risueña desde Barcelona. “Decía que me haría un nombre con un disco de salsa y que todos lo escucharían. Siempre fue uno de mis objetivos, y mis fans lo han sentido así desde el principio”.

Hoy, ese sueño se concretó en MALPORTADA, un EP de salsa completamente compuesto en Puerto Rico. Temas como “Mafiosa”, “Puro Veneno” y “La Presa” prepararon el terreno para esta obra, que refleja la pasión diaria de Peluso por la salsa. “La salsa me genera una reacción química en el cerebro, me transporta a un lugar espiritual, como un mantra”, dice la cantante.

El EP cuenta con seis temas que exploran la brillante decadencia de la salsa sinfónica de finales de los 70 y la intensidad romántica de los 80, rindiendo tributo a leyendas como Frankie Ruiz, Gilberto Santa Rosa, Héctor Lavoe y Willie Colón. Colaboraciones como el dueto con Beto Montenegro, vocalista de la banda indie venezolana Rawayana, suman autenticidad y frescura.

Peluso se identifica con las historias salseras contadas desde una perspectiva masculina —sobre drogas, mafia y amores prohibidos—, pero las recrea proponiendo también la visión femenina, creando personajes con sombrero y bastón, que dialogan con ese universo musical.

La autenticidad del disco nace de años absorbiendo y obsesionándose con esta música.

Además, compuso las líneas para la sección de metales, creando una mezcla de estados de ánimo: himnos urbanos, romances, sexo y obsesión, combinando sus tendencias comerciales, experimentales y minimalistas.

MALPORTADA se gestó en Naguabo, Puerto Rico, donde Peluso alquiló una casa para componer junto a Manu Lara, Servando Primera y Benjamín Alerhand, antes de trasladarse a San Juan para la preproducción. Recuerda las grabaciones iniciales con micrófono barato, que conservaron la magia original. “Estaba saliendo de una relación tóxica; ese mes fue como vivir dentro de una película”.

Su anterior álbum, GRASA, mostró su versatilidad e imaginación sin límites, pero MALPORTADA evoca un amor profundo por la salsa, un género crudo, apasionado y vital. “Veo este EP como un disco de hip-hop; la salsa es la música de lo indómito e indestructible”, explica, recordando un clásico de Ray Barretto.

Para Peluso, este trabajo representa su rebeldía y su manera de defender su lugar como artista y mujer en la industria musical. “Ser rebelde ha sido siempre mi bandera, rompiendo reglas y actuando con libertad”.

PRÓXIMAS FECHAS DE LA GIRA

18 de octubre – Guanajuato, MX – Festival Cervantino

25 de octubre – Querétaro, MX – Festival Pulso GNP

28 de octubre – Ciudad de México, MX – Pepsi Center WTC

30 de octubre – San Juan, PR – Coca Cola Music Hall

14 de febrero de 2026 – Barcelona, ​​ES – Palau Sant Jordi

17 de febrero de 2026 – Madrid, ES – Movistar Arena