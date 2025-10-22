Fallece a los 60 años Paulina Tamayo, la voz inmortal de la música ecuatoriana

El 21 de octubre de 2025 amaneció con una noticia que sacudió a Ecuador y a su diáspora: Paulina Tamayo, un emblema de la música del país, falleció en Quito a los 60 años debido a una insuficiencia respiratoria que cerró el telón a más de cinco décadas de entrega y pasión artística.

La triste confirmación llegó a través de sus redes sociales y de su círculo más íntimo, donde se hizo eco del profundo dolor que siente su familia y el reconocimiento de un país que fue testigo de su crecimiento y su esplendor como referente continental.

Su partida generó una ola de homenajes espontáneos en estaciones de radio, plataformas digitales y espacios públicos.

“La Grande del Ecuador, leyenda viva de nuestra música, nos deja un legado eterno. Su voz permanecerá en el corazón del pueblo”, se leía en el conmovedor comunicado oficial, que capturaba el sentir colectivo de duelo y agradecimiento.

Su hermano Willy Tamayo, quien estuvo a su lado hasta el final, recordó la paz y espiritualidad que rodearon su adiós: “Hubo paz y amor. Sin dolor, la habitación se llenó con la gloria de Dios”.

Infancia prodigiosa y raíces artísticas

Nacida en Quito el 14 de abril de 1965 en una familia profundamente musical, Paulina de las Mercedes Tamayo Cevallos encontró en su hogar y en la rica tradición musical ecuatoriana el aliento para seguir su vocación. Hija de Fausto Tamayo y María Luisa Cevallos Paladines, fue el ambiente familiar el que le abrió las puertas a los escenarios desde muy joven. A los cinco años ganó el Festival Colombo-Ecuatoriano Rumichaca de Oro; con solo seis años se unió a la compañía teatral dirigida por Ernesto Albán, donde cultivó su talento escénico durante más de diez años.

Su infancia estuvo colmada de viajes y reconocimientos precoces. A los nueve años tuvo la oportunidad de viajar a Lima gracias a la Embajada Ecuatoriana, donde cautivó a Chabuca Granda interpretando “Rebeldía”. A los doce años representó a Ecuador y triunfó en el Festival Latinoamericano Juventudes celebrado en Venezuela, llevando al continente la fuerza emotiva que caracteriza la música nacional.

Una carrera forjada en la excelencia y el sentimiento

La carrera profesional de Paulina Tamayo despegó pronto con fuerza. En 1979, cuando apenas contaba con 14 años, lanzó su primer disco Colección de Oro, dando inicio a una trayectoria repleta de éxitos que traspasaron fronteras. Durante más de cinco décadas sobre los escenarios, cautivó al público no solo en América Latina sino también en Estados Unidos y Europa, presentando géneros autóctonos como el pasillo, el albazo o el yaraví en festivales internacionales prestigiosos.

La artista quiteña compartió espacio con figuras icónicas como Juan Gabriel, Roberto Carlos, Rocío Dúrcal, Lola Flores, Los Panchos, José Luis Rodríguez “El Puma” y Daniel Santos, afianzando así su papel como embajadora cultural. Su voz potente y cálida se convirtió en símbolo indiscutible de la identidad ecuatoriana. Además, su presencia fue habitual en homenaje y celebraciones relevantes del país.

Reconocimientos, premios y el cariño de un pueblo

A lo largo de su vida artística, Paulina Tamayo acumuló cerca de veinte premios y distinciones. Entre los más destacados se encuentran:

Primer lugar en el Festival Colombo Ecuatoriano ‘Rumichaca de Oro’ (1970).

Primer lugar en el Festival Latinoamericano Juventudes (1977).

Premio Matilde Hidalgo de Prócel como Artista del Año (2017).

Ecuadorian Music Award by Premios Unidad en Nueva York (2018).

Premio Show Online del Año por los Premios Videocontrol (2020).

Reconocimiento “Artista Sold Out” por parte de la prensa norteamericana en Los Ángeles (2013).

Su discografía refleja una profunda conexión emocional e integridad hacia sus raíces: álbumes como Inimitable (2001), 4 Décadas de Canto Apasionado (2011) y A lo Grande con la Grande (2016) son prueba palpable del talento renovador sin perder lo esencial. Temas como “Nuestro secreto”, “Amor dolor”, “Parece mentira”, “La canción de los Andes” o “Ecuador en mi corazón” han acompañado diversas generaciones convirtiéndose en clásicos atemporales del repertorio nacional.

El impacto de una figura imprescindible

Más allá del reconocimiento formal recibido, Paulina Tamayo se erigió como símbolo cultural para Ecuador; un referente lleno orgullo e identidad. Su influencia trascendió lo artístico: durante muchos años participó como jurado en programas televisivos como Yo me llamo e intervino activamente en homenajes masivos celebrados tanto en el Coliseo General Rumiñahui como también en el Ágora dela Casa de la Cultura Ecuatoriana. En 2023 completó sus estudios obteniendo una licenciatura en Artes Musicales y Sonoras, reafirmando así su compromiso con la formación artística incluso durante sus últimos años.

Su legado también llegó a resonar entre los ecuatorianos residentes fuera del país; especialmente notable fue su impacto entre migrantes radicados en Estados Unidos. Sus conciertos se transformaron entonces en espacios donde revivir las raíces culturales para miles. La Presidencia expresó sus condolencias destacando su contribución única mientras músicos contemporáneos como Sergio Sacoto o Dayana Morán subrayaron tanto la excepcionalidad vocal como generosidad humana que caracterizaban a Paulina.

El adiós y los homenajes

Los actos fúnebres para despedir a Paulina Tamayo se llevaron a cabo en el Teatro Nacional dela Casa dela Cultura en Quito. Centenares acudieron para rendirle homenaje; amigos, colegas y familiares acompañaron a esta gran artista durante su último viaje. Sus hijos Willie y Paola invitaron al público a participar activamente entre homenajes musicales llenos dedescubimiento personal.

Las redes sociales estallaron con mensajes cargados dededicación , admiracióny gratitud. La noticia sobre su fallecimiento fue tendencia no solo dentro del Ecuador sino también entre hispanohablantes globalmente; videos e interpretaciones emblemáticas alcanzaron millonesde visualizacionesen pocas horas .

Datos biográficos y obra

Fecha y lugarde nacimiento: 14de abrilde1965,enQuito,Ecuador .

14de abrilde1965,enQuito,Ecuador . Fallecimiento: 21de octubrede2025,enQuito,débidoauna insuficiencia respiratoria .

21de octubrede2025,enQuito,débidoauna insuficiencia respiratoria . Educaciónyformación: LicenciadaenArtesMusicalesySonorasporlaUniversidaddelosHemisferios(2023) .

LicenciadaenArtesMusicalesySonorasporlaUniversidaddelosHemisferios(2023) . Trayectoria: Másde50añosdecarreraartística,iniciándoseenlacompañíateatraldeErnestoAlbány giras internacionalesenAméricaEuropa ynorteamérica .

Másde50añosdecarreraartística,iniciándoseenlacompañíateatraldeErnestoAlbány giras internacionalesenAméricaEuropa ynorteamérica . Obradestacada: ÁlbumescomoColeccióndeOro(1979),Inimitable(2001),4DécadasdeCantoApasionado(2011),AloGrandeconlaGrande(2016). Temas emblemáticos: “Nuestrosecreto”, “Amordolor”, “LacancióndelosAndes”, “Parecem mentir”,“Ecuadorenmi corazón” .

ÁlbumescomoColeccióndeOro(1979),Inimitable(2001),4DécadasdeCantoApasionado(2011),AloGrandeconlaGrande(2016). Temas emblemáticos: “Nuestrosecreto”, “Amordolor”, “LacancióndelosAndes”, “Parecem mentir”,“Ecuadorenmi corazón” . Premiosyreconocimientos: RumichacadeOro(1970),FestivalLatinoamericanoJuventudes(1977),MatildeHidalgodePrócel(2017),EcuadorianMusicAward(2018),entreotros .

RumichacadeOro(1970),FestivalLatinoamericanoJuventudes(1977),MatildeHidalgodePrócel(2017),EcuadorianMusicAward(2018),entreotros . Familia: HijaDeFaustoTamayoyMaríaLuisadeCevallosPaladines;madrede dos hijos:WillieyPaola .

Con su partida, Ecuador despide a una voz entrañable e inigualable; sin embargo,su músicay ejemplo perduraránen cada pasillo,y cada albazo.Un ecoque seguirá resonandoallí donde alguien cante desde lo más profundo del alma.