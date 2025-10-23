Victoria Beckham y como se traga el affaire sexual del bello David con la ardiente Rebecca Loos

La trayectoria de Victoria Beckham y David Beckham ha sido objeto de atención constante por parte de los medios.

Recientemente, la exintegrante de las Spice Girls hizo declaraciones en el pódcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, que volvieron a poner en el centro del debate uno de los episodios más controvertidos de su historia: el supuesto romance entre el exfutbolista y su antigua mánager, Rebecca Loos, en 2004, durante su etapa en el Real Madrid.

En la charla, Victoria Beckham se mostró clara y tranquila al abordar las especulaciones que han rodeado su matrimonio: “Todo lo que David y yo hemos enfrentado solo ha servido para fortalecer nuestra unión con el tiempo”.

Justo después de celebrar su 26º aniversario de bodas, la diseñadora enfatizó con orgullo que “la gente decía que no iba a funcionar… 26 años juntos. Hemos soportado todo tipo de ataques, pero siempre hemos estado unidos y hemos superado esta maldita tormenta”.

Por otro lado, Rebecca Loos volvió a aparecer en el programa ¡De Viernes! este año, donde compartió detalles sobre su relación con David Beckham. Según ella, existieron encuentros íntimos y mensajes cargados de contenido erótico guardados como evidencia de lo ocurrido. “Nos subimos al coche con su conductor y un grupo de amigos, los dejamos en su hotel y cuando nos quedamos solos nos besamos hasta llegar al mío. Subí y pasamos un rato increíble”, confesó Loos.

A su vez, el documental lanzado por Netflix en octubre de 2023 revivió viejas tensiones, presentando a David Beckham como víctima del acoso mediático. Pese a ello, él nunca admitió haber mantenido una relación con Loos y siempre defendió su compromiso con Victoria. En cuanto a ella, lamentó el odio que recibió en redes sociales y la presión ejercida sobre ella por parte de los medios.

Escándalos más sonados de la pareja

El supuesto romance entre David Beckham y Rebeca Loos en 2004 no es el único escándalo que ha rodeado a la pareja. Romances, salud o la crianza de sus hijos también han copado titulares como los rumores sobre una relación con Sarah Marbeck, quien también afirmó haber tenido un affaire con el exfutbolista inglés; el trastorno alimenticio de Victoria, oculto durante años incluso para David.

La mudanza a Los Ángeles y los retos relacionados con criar a sus hijos bajo el foco mediático mundial también ha estado bajo la lupa mediática. Por supuesto, también está la tensión constante entre fama y presión mediática, reconocida por ambos en entrevistas y documentales

Curiosidades y datos singulares del universo Beckham

En el pódcast, Victoria Beckham confesó que muchas veces no confiaba en nadie e incluso ocultó problemas personales a su esposo.

La exSpice Girl mencionó que nunca creyó que el grupo tendría éxito y consideraba que eran "cinco chicas desajustadas" que escucharon muchos "no" antes de alcanzar la fama.

Su matrimonio ha enfrentado rumores diversos: desde infidelidades hasta crisis existenciales. Sin embargo, siempre han demostrado unidad y capacidad para “superar la tormenta”.

Este año celebraron su aniversario número 26 desafiando las predicciones pesimistas sobre su relación desde sus inicios.

La voz de Victoria: fortaleza y sinceridad

En sus recientes declaraciones, Victoria Beckham ha dejado claro que las adversidades han sido aliadas valiosas: “Siempre hemos estado unidos y hemos superado esta maldita tormenta”. El episodio relacionado con Rebecca Loos no solo fue un desafío para ellos; también sirvió como un impulso para reafirmar la fuerza de una relación capaz de resistir embates mediáticos e íntimos. Y tal como ella misma afirma, celebrar 26 años juntos es algo excepcional: “Nos han dicho tantas cosas… Hablábamos sobre esto porque recientemente celebramos nuestro 26 aniversario”.

La historia de los Beckham continúa sumando episodios intrigantes. Su habilidad para convertir las polémicas en oportunidades es sin duda uno de los aspectos más fascinantes dentro del panorama cultural contemporáneo.