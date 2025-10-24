Acusan al sacerdote y periodista español Antonio Pelayo, de 81 años, de agredir sexualmente a un colega de 40 años

La Fiscalía de Roma ha imputado al sacerdote y periodista vallisoletano Antonio Pelayo, de 81 años, por un supuesto delito de agresión sexual contra un colega periodista italiano de 40 años.

La denuncia, presentada a finales de mayo, señala que Pelayo intentó un acercamiento físico no consentido en su hogar, tras una invitación que se tornó incómoda y abrupta.

El relato judicial es contundente: después de un primer encuentro sin incidentes, el segundo, ocurrido el 23 de mayo, terminó con el colega abandonando la vivienda y presentando la denuncia días después.

El veterano corresponsal habría enviado mensajes de disculpa reconociendo el malestar ocasionado.

Por su parte, el denunciante decidió dejar Roma debido al temor a un nuevo encuentro. La fiscalía romana archivó la investigación preliminar y trasladó el caso al tribunal correspondiente, formulando cargos por agresión sexual.

La noticia ha causado una gran conmoción debido al perfil del acusado. Antonio Pelayo, nacido en Valladolid en 1944, ha sido durante más de tres décadas la cara visible de la información religiosa en España, primero en el diario Ya, luego en Vida Nueva y, sobre todo, como corresponsal de Antena 3 en Roma. Pelayo ha cubierto seis cónclaves, ha sido testigo del fallecimiento de cinco papas y ha narrado en directo los grandes hitos del catolicismo contemporáneo.

Reconocido por su voz profunda y su elegante forma de vestir, Pelayo también actúa como asesor religioso en la Embajada de España ante la Santa Sede y es predicador habitual durante la Semana Santa vallisoletana. Su cercanía al entorno vaticano le permitió recibir seis botellas de vino argentino directamente del propio Francisco en su cumpleaños, un gesto que él mismo compartió con emoción en televisión.

Los hechos bajo lupa

El contexto de la denuncia se sitúa durante el cónclave posterior al fallecimiento de Francisco, cuando la tensión informativa era máxima. Ambos periodistas, acreditados ante la Santa Sede, habían forjado una relación profesional amistosa durante los días previos al evento. El primer encuentro en casa de Pelayo transcurrió sin incidentes, según lo declarado por el denunciante.

En ese segundo encuentro, se dice que el sacerdote ofreció una copa a su invitado y, ante su negativa, intentó un acercamiento físico no consentido. El periodista se marchó del lugar y presentó una denuncia formal días después. La fiscalía consideró creíble su relato y verificó los hechos antes de cerrar la investigación. Los documentos judiciales indican que el sacerdote envió mensajes disculpándose al denunciante. Este último decidió abandonar Roma por miedo a otro encuentro.

La investigación se ha cerrado con los cargos formulados por parte de la fiscalía romana, dejando ahora la decisión final en manos del tribunal correspondiente. A nivel mediático, esta noticia ha generado divisiones profundas entre quienes piden prudencia ante las acusaciones y quienes exigen transparencia y justicia.