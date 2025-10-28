Fallece a los 55 años Esther Uria, Actriz de ‘Hospital Central’ y ‘Cuéntame’

La noticia del fallecimiento de Esther Uria, conocida actriz y pedagoga vasca, ha sacudido el panorama teatral y televisivo en España.

Famosa por sus memorables actuaciones en series como ‘Hospital Central’ y ‘Cuéntame cómo pasó’, Uria dejó una impronta indeleble tanto en el arte como en la enseñanza.

Esther Uria nació en 1970 en San Sebastián, donde desde muy joven sintió una profunda atracción por las artes escénicas.

Su formación en la escuela de Arte Dramático Antzerti fue el trampolín que dio inicio a su trayectoria, que combinó con éxito el teatro, la televisión y un notable compromiso con la pedagogía. Hizo su debut profesional con la obra ‘La cacatúa verde’, bajo la dirección de Mario Gas, marcando así su entrada en el mundo de la interpretación.

En el ámbito televisivo, Uria dejó su huella en producciones icónicas como ‘Hospital Central’, ‘Cuéntame cómo pasó’, ‘El Comisario’, ‘Doctor Mateo’ y ‘Ana y los 7’. Su capacidad para dar vida a personajes entrañables la convirtió en una figura querida por el público. También participó en programas de ETB como ‘Euskolegas’ y ‘Pilotari’, reafirmando su dedicación a la cultura vasca.

Educación y Pedagogía

Aparte de su carrera artística, Esther Uria se destacó como pedagoga. En 2008, decidió retomar sus estudios, obteniendo un diploma con Premio Extraordinario en Educación Especial y licenciándose con el Premio Fin de Carrera en Psicopedagogía. También cursó un Máster en Formación de Profesorado para Secundaria, donde presentó un trabajo sobre cómo utilizar el teatro como herramienta educativa. En 2018, alcanzó el grado de doctora en la Universidad del País Vasco con una tesis centrada en la creación de montajes teatrales que fomentan la convivencia entre alumnos de secundaria.

Su enfoque interdisciplinario aportó nuevas perspectivas a la teoría pedagógica, proporcionando herramientas útiles para cultivar la empatía y resolver conflictos mediante las artes escénicas. Esta combinación entre su faceta artística y su compromiso social la convirtió en un modelo a seguir para numerosas generaciones.

El pasado jueves, Esther Uria falleció en el Hospital Donostia de San Sebastián tras una breve enfermedad que no pudo superar. La noticia ha causado gran tristeza entre sus compañeros del mundo artístico y educativo en el País Vasco, donde era muy apreciada por su dedicación a la cultura y a la enseñanza. Su partida deja un vacío palpable tanto en el teatro como en la televisión española, aunque su legado permanecerá vivo e inspirará a futuros actores y educadores.

Obras y Hitos Destacados

Entre las obras más memorables de su carrera se encuentran su participación en ‘La importancia de llamarse Ernesto’, adaptación de Oscar Wilde, así como en ‘Como agua para chocolate’. Además, colaboró junto a su pareja, Ede Errondosoro, en el espectáculo titulado ‘Cada día es solo una vez al día’, que celebraba la vida y el humor como motores esenciales.

Con su fallecimiento, tanto el mundo del teatro como el educativo pierden a una figura comprometida con la creatividad, empatía y enseñanza a través del arte. Su legado continuará inspirando a muchos, recordándonos siempre lo crucial que es vivir con pasión e implicación en cada aspecto de nuestra existencia.