Daniel Sancho resucita en Redes Sociales con un enigmático video budista desde la prisión tailandesa

Casi dos años han pasado desde que Daniel Sancho ingresó en la prisión de máxima seguridad de Surat Thani y ahora su nombre vuelve a acaparar la atención mediática gracias a una reaparición tan sorpresiva como intrigante.

El pasado martes 28 de octubre, su cuenta oficial de Instagram, que había permanecido inactiva desde su encarcelamiento, desató el revuelo al publicar un video que rápidamente se convirtió en tendencia.

En las imágenes se puede observar a un grupo de jóvenes tailandesas arrodilladas en actitud de rezo, entonando un cántico budista durante lo que parece ser una ceremonia tradicional.

Sin texto ni descripción que acompañara, solo el video, breve y perturbador, generó una oleada de teorías en redes: algunos hablaban de hackeos, otros de mensajes ocultos o incluso homenajes a la realeza tailandesa.

Lo realmente impactante no es tanto el contenido del video como el hecho mismo de su publicación.

De acuerdo con las normativas penitenciarias tailandesas, Daniel Sancho no debería tener acceso a dispositivos móviles ni a internet desde su celda.

Su familia y abogados manifestaron total ignorancia sobre este acontecimiento. Algunos medios informaron que la defensa consideró emitir un comunicado oficial para desvincular al joven del post, intentando demostrar que no había infringido las estrictas reglas carcelarias que podrían acarrearle consecuencias adicionales. La incertidumbre se adueñó del ambiente durante horas hasta que El programa de Ana Rosa de Telecinco destapó la verdad detrás del misterio.

El enigma se aclaró al revelarse que no fue el propio Sancho quien subió el video, sino un intermediario de confianza que actuó siguiendo sus instrucciones. Según una exclusiva del programa de Ana Rosa, se trata de un funcionario del penal con el cual el chef español lleva meses intercambiando información. Este confidente recibió una carta manuscrita directamente de Daniel, donde le solicitaba explícitamente realizar la publicación. La frase clave en esa misiva decía: «Por favor, haz lo de Instagram en caso de que no lo hayas hecho todavía. Es superimportante para mí». Dicha comunicación fue presentada en exclusiva por el programa, lo que permitió confirmar la autenticidad del pedido y demostrar que esta acción fue deliberada y cuidadosamente planificada.

La capacidad de Daniel Sancho para entregar las credenciales de su cuenta a un tercero y mantener correspondencia manuscrita con un funcionario penitenciario plantea dudas sobre el grado real de aislamiento al que está sometido. Aunque tanto él como su padre, el actor Rodolfo Sancho, insisten en que cumple condena sin privilegios especiales, esta reaparición mediática insinúa un acceso a comunicaciones que formalmente no debería tener. El confidente ha actuado como un puente entre la realidad carcelaria y el mundo exterior, cumpliendo las órdenes de Sancho con precisión.

El homenaje a la realeza tailandesa

La publicación no fue casual. Cuatro días antes del lanzamiento del video en Instagram falleció la reina madre Sirikit, madre del actual monarca tailandés, Maha Vajiralongkorn. Esta coincidencia ha llevado a los analistas a formular una teoría cada vez más plausible: Daniel Sancho habría diseñado esta publicación como un gesto deliberado hacia la realeza tailandesa, rindiendo homenaje a la memoria de la difunta madre del rey. Desde la Embajada de Tailandia en Madrid se precisó que el cántico entonado por las estudiantes es un tributo a las Tres Joyas del budismo —el Buda, el Dharma y la Sangha— destinado a expresar gratitud y buscar protección espiritual.

La lógica detrás de este movimiento es evidente: el rey de Tailandia es la única persona capaz de modificar la condena perpetua impuesta a Sancho. En medio de las negociaciones diplomáticas entre España y Tailandia, mostrar respeto hacia la familia real podría resultar estratégico. El chef español, consciente del delicado estado legal en el que se halla, parece haber decidido utilizar las redes sociales como herramienta para establecer una diplomacia informal, intentando tocar el corazón del monarca en este momento tan delicado. Es una jugada mediática ingeniosa; sin embargo, cabe mencionar que el video corresponde a un grupo estudiantil que ganó un concurso nacional sobre rezos grupales en Tailandia en 2015.

Reactivación mediática y presión judicial

Más allá del posible homenaje real, los analistas también identifican otra intención detrás de esta publicación: reactivar mediáticamente el caso para acelerar los procesos judiciales. Actualmente, Daniel Sancho está en fase apelativa tras ser condenado a cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ocurrido el 5 de agosto de 2023 en Tailandia. Sus abogados han solicitado repetir el juicio bajo condiciones abiertas argumentando que se trató más bien de un homicidio involuntario surgido tras un forcejeo entre ambos hombres.

Este regreso al mundo digital tras casi dos años y medio sin actividad genera precisamente el efecto deseado: vuelve a colocar su caso en las primeras páginas tanto españolas como internacionales. Cada nueva publicación o movimiento por parte de Sancho, desde su celda tailandesa, reaviva el interés periodístico y mantiene viva la presión pública sobre las autoridades judiciales. Al mismo tiempo, él y su padre han presentado una querella contra un periodista por declaraciones consideradas inexactas según su criterio; esto demuestra una estrategia legal multifacética destinada tanto a rehabilitar su imagen como a acelerar los procesos apelativos.

La vida en Surat Thani

Desde su llegada al centro penitenciario de Surat Thani, conocido por ser uno de los más peligrosos y masificados del país asiático, Daniel Sancho ha estado bajo régimen relativamente aislado. Según informes periodísticos elaborados por investigadores como Dani Montero, se encuentra «todo lo bien que se puede estar en una cárcel tailandesa». Durante estos meses ha aprovechado para estudiar Derecho, practicar Muay Thai y mantener correspondencia manuscrita con personas cercanas.

La posibilidad de cumplir condena en España dependerá también de negociaciones diplomáticas entre ambos países; cabe recordar que no existe tratado extradicional entre España y Tailandia.