Los 10 secretos más interesantes sobre la princesa Leonor, que hoy cumple 20 años

Hoy, 31 de octubre de 2025, mientras en gran parte de España se celebran fiestas de Halloween con calabazas y disfraces, en el Palacio de Zarzuela se apaga una vela muy especial: la de los 20 años de Leonor de Borbón, princesa de Asturias.

A diferencia de otras casas reales europeas donde la llegada a la adultez pasa casi desapercibida, en España la expectación es palpable.

¿La razón? Leonor no solo es la heredera al trono, sino también el símbolo de una monarquía que busca adaptarse y conectar con los tiempos modernos.

En esta última década hemos sido testigos de su notable evolución: desde ser una niña bajo el estricto control mediático de sus padres hasta convertirse en una joven con voz propia, presencia pública y una agenda que combina disciplina militar con toques de estilo personal.

Este año, Leonor celebra su cumpleaños inmersa en su tercer curso de formación militar. Por primera vez lo hará rodeada de familiares y amigos, dejando atrás un poco la rigidez castrense y, al parecer, sin intención de lucir tiara ni asistir a cenas formales.

Más allá del protocolo: estilo propio y pequeños gestos

El estilo personal de Leonor ha evolucionado hacia una madurez elegante; combina prendas clásicas con toques contemporáneos. No es raro verla optar por marcas emergentes españolas o calzado artesanal gallego junto a joyas minimalistas. Sus peinados —desde coletas bajas hasta moños desenfadados— han marcado tendencia tanto en redes sociales como en revistas especializadas.

En cuanto a sus compromisos institucionales, ha sabido equilibrar las exigencias propias del ámbito militar con un trato afable hacia los ciudadanos además de mantener una creciente agenda pública llena actividades importantes. Todo esto sin perder esa frescura propia quien aún permite pequeños gestos personales —como su famoso piercing— que reflejan las aspiraciones auténticas propias de su generación.

Así pues, este cumpleaños número 20 para la princesa Leonor no solo marca un hito personal sino también simboliza esa transición entre tradición y modernidad dentro del contexto monárquico español. Un día festivo que va más allá del protocolo; es también una oportunidad para descubrir a la joven detrás del título: una heredera con carácter propio, sentido del deber e incluso algún secreto aún por revelar.

10 curiosidades sobre la princesa Leonor

Aquí te dejamos un recorrido por diez curiosidades —algunas conocidas y otras sorprendentes— que ayudan a comprender mejor a la futura reina y su singular equilibrio entre tradición y modernidad.