Los 10 secretos más interesantes sobre la princesa Leonor, que hoy cumple 20 años

Hoy, 31 de octubre de 2025, mientras en gran parte de España se celebran fiestas de Halloween con calabazas y disfraces, en el Palacio de Zarzuela se apaga una vela muy especial: la de los 20 años de Leonor de Borbón, princesa de Asturias.
A diferencia de otras casas reales europeas donde la llegada a la adultez pasa casi desapercibida, en España la expectación es palpable.
¿La razón? Leonor no solo es la heredera al trono, sino también el símbolo de una monarquía que busca adaptarse y conectar con los tiempos modernos.
En esta última década hemos sido testigos de su notable evolución: desde ser una niña bajo el estricto control mediático de sus padres hasta convertirse en una joven con voz propia, presencia pública y una agenda que combina disciplina militar con toques de estilo personal.
Este año, Leonor celebra su cumpleaños inmersa en su tercer curso de formación militar. Por primera vez lo hará rodeada de familiares y amigos, dejando atrás un poco la rigidez castrense y, al parecer, sin intención de lucir tiara ni asistir a cenas formales.
Más allá del protocolo: estilo propio y pequeños gestos
El estilo personal de Leonor ha evolucionado hacia una madurez elegante; combina prendas clásicas con toques contemporáneos. No es raro verla optar por marcas emergentes españolas o calzado artesanal gallego junto a joyas minimalistas. Sus peinados —desde coletas bajas hasta moños desenfadados— han marcado tendencia tanto en redes sociales como en revistas especializadas.
En cuanto a sus compromisos institucionales, ha sabido equilibrar las exigencias propias del ámbito militar con un trato afable hacia los ciudadanos además de mantener una creciente agenda pública llena actividades importantes. Todo esto sin perder esa frescura propia quien aún permite pequeños gestos personales —como su famoso piercing— que reflejan las aspiraciones auténticas propias de su generación.
Así pues, este cumpleaños número 20 para la princesa Leonor no solo marca un hito personal sino también simboliza esa transición entre tradición y modernidad dentro del contexto monárquico español. Un día festivo que va más allá del protocolo; es también una oportunidad para descubrir a la joven detrás del título: una heredera con carácter propio, sentido del deber e incluso algún secreto aún por revelar.
10 curiosidades sobre la princesa Leonor
Aquí te dejamos un recorrido por diez curiosidades —algunas conocidas y otras sorprendentes— que ayudan a comprender mejor a la futura reina y su singular equilibrio entre tradición y modernidad.
- Un piercing discreto pero significativo
A pesar de que la realeza suele asociarse con lo clásico, Leonor ha expresado un pequeño gesto rebelde: desde 2022 lleva un segundo pendiente en su oreja izquierda, que puede ser un discreto piercing de oro o diamante según el evento. Este detalle ha suscitado debates entre quienes lo ven como un guiño a la modernidad y quienes lo consideran simplemente estético. Sin embargo, la heredera ha logrado integrarlo en su imagen institucional con total elegancia.
- De dientes torcidos a una sonrisa radiante
Durante su infancia, Leonor tuvo que usar ortodoncia durante varios años. Las imágenes de ella con brackets se hicieron populares y hoy brilla con una sonrisa perfecta, resultado del mismo cuidado dental que muchos adolescentes españoles reciben.
- Formación militar completa en los tres ejércitos
A diferencia de otras herederas europeas, Leonor está llevando a cabo una formación militar que incluye el Ejército de Tierra, la Armada y el Aire. Este recorrido está diseñado para prepararla como futura jefa suprema de las Fuerzas Armadas e incluye desde la jura de bandera hasta prácticas en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
- Un debut institucional cargado de historia
El 31 de octubre de 2023, el día en que alcanzó la mayoría de edad, juró lealtad a la Constitución ante las Cortes Generales, convirtiéndose oficialmente en heredera al trono. Este acto simbólico fue seguido por millones y marcó un hito en su imagen pública.
- Un armario compartido con la reina Letizia
Madre e hija no solo comparten estilo sino también prendas y accesorios. Es común ver a Leonor usando pendientes o zapatos que previamente han estado en el vestidor de Letizia, lo cual refuerza esa complicidad familiar y continuidad estética dentro de la Casa Real.
- Amistades internacionales y espíritu cosmopolita
Tras formarse en el exclusivo colegio Santa María de los Rosales y pasar dos años en el UWC Atlantic College en Gales, Leonor mantiene amistades diversas. Su círculo cercano incluye compañeros del internado, así como colegas de la Academia Militar en Zaragoza y más recientemente, amigos del Aire en San Javier.
- Una hermana “cómplice” en Lisboa
La relación con su hermana Sofía es especialmente cercana. Aunque Sofía estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Lisboa, ambas aprovechan cualquier pausa académica para reunirse y compartir confidencias durante este cumpleaños tan significativo.
- Premios y títulos al ritmo del calendario institucional
Leonor ostenta los títulos de princesa de Asturias, Girona y Viana; cada uno implica una agenda repleta de actos oficiales y galas. A lo largo del año ha presidido eventos como los Premios Princesa de Asturias e incluso ha estrenado su título como Viana demostrando soltura tanto en discursos como ante audiencias cada vez más relevantes.
- Valentía ante paparazzis y presión mediática
Este año ha estado marcado por sus primeras apariciones públicas solitarias así como su debut en programas radiales aumentando así su exposición mediática. Lejos de mostrarse tímida ante elogios o críticas, Leonor ha manejado todo con naturalidad consolidando su imagen como una joven preparada y accesible.
- Una reputación creciente entre el público
Recientes encuestas revelan que la princesa cuenta con una valoración positiva entre los españoles solo superada por su padre, el rey Felipe VI. Su mezcla única entre disciplina, cercanía y sentido del deber hace que sea considerada una das herederas más completas dentro del panorama real europeo actual.