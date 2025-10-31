Carlos Baute celebra el amor verdadero con su nuevo sencillo “Quién mejor que tú”

Carlos Baute regresa con “Quién mejor que tú”, un tema que rinde homenaje al amor real, a esas conexiones que transforman la vida y permanecen en el tiempo. Con su sello romántico y un sonido renovado, el cantautor venezolano vuelve a emocionar al público con una historia auténtica y profunda, hecha para dedicar.

Compuesta junto al reconocido productor colombiano Andrés Castro —colaborador habitual de estrellas como Carlos Vives, Shakira y Sebastián Yatra—, esta nueva apuesta musical marca el retorno de Baute al pop latino con un enfoque fresco y contemporáneo. El resultado fusiona arreglos modernos con la calidez melódica que siempre ha caracterizado su estilo.

“El mensaje es simple y poderoso: si no hay nadie como esa persona especial, entonces, ¿quién mejor que tú?”, afirma Baute sobre la inspiración que dio origen a la canción durante una sesión creativa en Miami junto a Castro.

El sencillo llega acompañado de un videoclip disponible en el canal oficial de YouTube de Carlos Baute, una pieza visual que refuerza la esencia romántica del tema y celebra la elección de compartir el camino con quien realmente importa.

Con una trayectoria de más de tres décadas, Baute continúa consolidándose como uno de los grandes referentes de la música latina. Sus más de siete millones de oyentes mensuales en Spotify y sus múltiples certificaciones de oro, platino y diamante dan cuenta de una carrera que sigue vigente. Tras éxitos emblemáticos como “Colgando en tus manos”, “Te regalo” y “Quién te quiere como yo”, el artista vuelve a demostrar que su música sigue latiendo con fuerza y ​​emoción genuina.