Tchéky Karyo, rostro inolvidable del cine francés y malo de ‘Nikita’, fallece a los 72 años

El telón se cerró el viernes 31 de octubre de 2025 para Tchéky Karyo, quien perdió la vida en Francia a los 72 años debido a un cáncer, según confirmó su familia en un comunicado divulgado por diversos medios internacionales y la cadena pública Franceinfo.

La noticia ha causado una profunda tristeza en la comunidad artística y entre sus seguidores, marcando el final de una carrera caracterizada por la versatilidad y el carisma de un actor que supo conquistar tanto la pantalla europea como la internacional.

Nacido en Estambul en 1953, Karyo tenía raíces griegas y turcas y emigró a Francia cuando era niño.

Allí, inmerso en la rica cultura parisina, encontró el entorno ideal para desarrollar su pasión por la actuación.

Su primer contacto con el cine se produjo en 1982 con “La Balance”, un thriller policiaco que le valió una nominación al César como mejor actor revelación. Desde ese momento, su trayectoria estuvo marcada por personajes memorables y colaboraciones con directores de renombre.

Una filmografía marcada por la intensidad y la diversidad

La carrera de Tchéky Karyo se distingue por su capacidad para moverse entre el cine de autor y las grandes producciones de Hollywood. En Francia, su nombre está ligado a obras emblemáticas como “El oso” de Jean-Jacques Annaud y “Nikita” de Luc Besson, donde dio vida a Bob, un implacable agente reclutador. Su magnetismo y profundidad le abrieron las puertas a la industria anglosajona durante los años noventa, participando en títulos como “GoldenEye”, donde interpretó al ministro ruso Dmitri Mishkin, y “El Patriota”, junto a Mel Gibson como el carismático Jean Villeneuve.

No solo se limitó a ser un secundario destacado en thrillers y dramas históricos; su rostro y voz se convirtieron en sinónimos de personajes complejos y a menudo oscuros que aportaban una humanidad inconfundible. La serie británica “The Missing” le brindó nueva notoriedad en la última década gracias a su interpretación del detective Julien Baptiste, un papel que resonó emocionalmente con el público y consolidó su prestigio como actor de televisión.

El legado de un intérprete universal

La noticia sobre su fallecimiento generó reacciones en todo el ámbito cinematográfico. Su esposa, la actriz Valérie Keruzoré, junto con sus hijos, expresó su dolor en un comunicado que resaltaba la valentía con la que Karyo enfrentó su enfermedad. “Este viernes 31 de octubre ha sucumbido al cáncer”, indicaba la familia, recordando con admiración la fortaleza y discreción con las que vivió sus últimos meses.

Colegas y críticos han enfatizado su dedicación al oficio, su habilidad para convertir cada papel en una experiencia única y su generosidad durante los rodajes. “Nunca olvidaremos su mirada intensa, capaz de expresar todo sin necesidad de palabras”, compartió un colaborador cercano. El actor Jean-Paul Belmondo comentó en cierta ocasión: “Karyo era uno de esos pocos capaces de transformar la tensión en poesía”. Luc Besson, director que trabajó con él varias veces, lo describió como “un artista íntegro; esos que hacen del cine un verdadero arte”.

Un hombre de cultura cosmopolita

El perfil polifacético de Tchéky Karyo se enriqueció gracias a sus raíces multiculturales y su formación teatral en Francia. Descendiente de judíos sefardíes originarios de España, siempre fue un puente entre Europa y Oriente. Su educación formal tuvo lugar en París, donde comenzó a destacar sobre los escenarios antes de dar el salto al cine. Su dominio de varios idiomas y su curiosidad intelectual le permitieron participar en más de cien películas alrededor del mundo, así como series televisivas que ampliaron su influencia.

En los últimos años, su presencia fue cada vez más frecuente en dramas franceses e iniciativas internacionales como “Liaison” para Apple TV+ o la comedia negra “One Boat Story” producida por la BBC. Su último rol fue el del Duc en la serie francesa “Faster”, estrenada en 2025. Se están organizando actos conmemorativos tanto en París como en Estambul donde amigos, familiares y admiradores podrán rendir homenaje a una vida dedicada al arte.

Datos biográficos y hitos profesionales

Fecha de nacimiento: 4 de octubre de 1953, Estambul, Turquía.

4 de octubre de 1953, Estambul, Turquía. Lugar de fallecimiento: Francia, 31 de octubre de 2025.

Francia, 31 de octubre de 2025. Causa del fallecimiento: cáncer.

cáncer. Educación: Formación teatral en París.

Formación teatral en París. Hitos profesionales: Debut cinematográfico en “La Balance” (1982), nominado al César como mejor actor revelación. Protagonista en “El oso” (1988), “Nikita” (1990), “Dobermann” (1997). Secundario destacado en “GoldenEye” (1995), “Bad Boys” (1995), “1492: La conquista del paraíso” (1992), “El Patriota” (2000), “Juana de Arco” (1999). Protagonista principal en la serie “The Missing” (2014-2016).

Premios y reconocimientos: Nominación al César como mejor actor revelación. A lo largo de su carrera recibió cuatro premios ganados además de tres nominaciones.

Familia: Esposa: Valérie Keruzoré,,. Hijos: mencionados brevemente en el comunicado familiar,,,,,.



La industria cinematográfica junto al público despiden a un intérprete cuya mirada profunda y voz grave permanecerán grabadas en nuestra memoria colectiva. El cine europeo y mundial pierde así a un artista que supo cruzar fronteras e infundir dignidad incluso a los personajes más oscuros; un legado que seguirá inspirando a futuras generaciones creativas.