Esperanza Aguirre: «Los ‘gatos’ tenemos siete vidas. Yo ya he gastado tres, así que me quedan pocas»

En la historia reciente de España, pocas figuras políticas han dejado una huella tan intensa como Esperanza Aguirre. Liberal convencida, pionera y figura clave en la política madrileña durante más de una década, su carrera ha estado marcada por la determinación, la franqueza y una energía que la ha convertido en sinónimo de perseverancia.

A lo largo de su vida, Aguirre ha enfrentado tres momentos límite que pondrían a prueba a cualquiera. En 2005, un accidente de helicóptero del que salió ilesa junto a Mariano Rajoy confirmó su templo ante el peligro. Tres años después, en 2008, sobrevivió a los atentados terroristas ocurridos en Bombay mientras se encontraba en una misión oficial. Y en su ámbito más íntimo, superó un cáncer de mama que afrontó con una serenidad ejemplar, sin ocultar la dureza del proceso.

Cada una de estas experiencias moldeó aún más su carácter y reforzó la imagen de una mujer inquebrantable, comprometida con sus valores y con su tierra. Expresidenta de la Comunidad de Madrid, ministra de Educación y primera mujer en presidir el Senado, Aguirre encarna la idea de liderazgo firme, con la sensibilidad de quien ha conocido de cerca la fragilidad de la vida.

Hoy, su legado combina política, superación y humanidad. Porque más allá de la controversia, Esperanza Aguirre representa la lucha constante, la pasión por servir y la capacidad de renacer una y otra vez.