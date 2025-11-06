Cristiano Ronaldo posa con el libro “Woke Is Dead” de Piers Morgan y la izquierda pone el grito en el cielo

Cristiano Ronaldo ha vuelto a situarse en el centro del huracán mediático tras publicar en sus redes sociales una fotografía en la que aparece sosteniendo el libro Woke Is Dead, del periodista y presentador británico Piers Morgan. En la publicación, el delantero portugués acompaña la imagen con un mensaje que alude a una próxima “colaboración” entre ambos en sus respectivos canales de YouTube, lo que ha avivado la curiosidad de millones de seguidores.

Sin embargo, más allá del ámbito deportivo o de promoción personal, la instantánea ha despertado un intenso debate internacional. Para numerosos sectores progresistas, el gesto representa una clara provocación ideológica y un desafío directo al movimiento “woke”, asociado a la defensa de la justicia social, la igualdad racial y de género, y la diversidad sexual.

As Woke Is Dead becomes a bestseller, a reminder that my brilliant new interview with ⁦@Cristiano⁩ drops this week in an exciting collaboration between our YouTube channels. First clips tomorrow from his most personal & revealing interview. You won’t want to miss this! 💥 pic.twitter.com/EsH4tTdkwU — Piers Morgan (@piersmorgan) November 2, 2025

El libro de Morgan, publicado recientemente en el Reino Unido, argumenta que la llamada cultura “woke” ha pasado de ser una voz necesaria contra las injusticias a una corriente “dogmática y restrictiva” que sofoca el debate público y la libertad de expresión. No sorprende, por tanto, que la imagen del futbolista —uno de los íconos más seguidos del planeta— haya sido interpretada por algunos comentaristas como una declaración de principios o, cuando menos, un guiño político.

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras muchos usuarios aplaudieron la “valentía” de Ronaldo por “romper el silencio” ante lo que consideran una ideología dominante, otros lo acusaron de frivolizar temas sensibles y de utilizar su influencia mediática para alimentar divisiones.

Piers Morgan, conocido por sus posturas críticas frente al feminismo radical y las políticas de identidad, respondió con entusiasmo al gesto del portugués, calificándolo de “gran amigo” y agradeciéndole “el apoyo y la honestidad”. Aún se desconoce en qué consistirá la colaboración entre ambos, pero el anuncio promete convertirse en un nuevo fenómeno viral.

A sus 40 años, y más allá de los récords deportivos, Ronaldo demuestra que su figura proyecta una influencia que trasciende el campo de juego. Su aparente alineamiento con un discurso crítico hacia la cultura “woke” lo coloca, una vez más, en el centro de un debate donde deporte, celebridad y política cultural se entrelazan de forma explosiva.