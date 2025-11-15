El ‘influencer’ canadiense Cameron Golinsky revela que fue drogrado, asaltado y violado en Brasil

Cameron Golinsky llegó a Río de Janeiro en febrero de 2025 con un propósito definido: aprender portugués y generar contenido digital sobre Brasil. Este influencer canadiense, de 35 años, se estableció temporalmente en la vibrante ciudad, disfrutando de bares y espacios públicos en barrios como Ipanema, uno de los lugares más emblemáticos y animados de la capital carioca. Nadie podía prever que esa rutina de exploración y creación se tornaría en una experiencia traumática.

La noche del 26 de octubre, Golinsky visitó un bar al aire libre en Ipanema, un sitio que ya le resultaba familiar tras varios meses en la ciudad. Allí, dos hombres se acercaron a él con aparente amabilidad, iniciando una conversación que parecía amigable. «Me invitaron a una cerveza. No sospeché nada porque ya me había pasado otras veces», compartió el influencer en sus redes sociales, relatando el inicio de lo que se convertiría en una agresión premeditada. La confianza cultivada en su entorno, la familiaridad con el lugar y la sensación de seguridad jugaron en su contra. Los atacantes sabían perfectamente a quién estaban buscando.

Después de aceptar la bebida, Golinsky empezó a experimentar un estado «extrañamente ebrio», algo desproporcionado considerando la cantidad de alcohol ingerido. Su cuerpo no respondía como debería. Los hombres, al notar que su plan estaba funcionando, lo convencieron para que se trasladara a su departamento. Lo que sucedió después permanece oscurecido por las sustancias que le administraron. «Recuerdo estar sumido en una especie de neblina y luego todo se volvió negro. No piensas ni sueñas nada; simplemente desapareces y despiertas dos días después», describió con precisión el vacío traumático que sufrió.

El despertar del horror

Cuando Golinsky recuperó la consciencia, casi cuarenta y ocho horas después, se halló desnudo en su apartamento sin recordar prácticamente nada de lo ocurrido. Su cuerpo le dolía intensamente, como si «lo hubiera atropellado un colectivo», según sus propias palabras. Rápidamente comprendió la magnitud del suceso: sus atacantes le habían robado el teléfono móvil, accediendo a sus cuentas bancarias y vaciando sus fondos. Perdió alrededor de 3.000 dólares, una cantidad considerable que representaba no solo dinero, sino también seguridad y estabilidad personal. Sin embargo, el robo material era solo la punta del iceberg.

Las pruebas físicas y forenses confirmaban que Golinsky había sido víctima de abuso sexual mientras permanecía inconsciente e indefenso. El impacto emocional al descubrir que su cuerpo había sido violentado sin su consentimiento es un trauma difícilmente cuantificable. Tras presentar la denuncia ante la Policía Civil de Río, fue sometido a exámenes forenses que, aunque dieron negativo para enfermedades transmitidas sexualmente, confirmaron las agresiones sufridas. El consulado canadiense le proporcionó medicación preventiva y asistencia inmediata.

El método del crimen: «Buenas noches, Cenicienta»

Lo vivido por Golinsky no fue un caso aislado ni una mera casualidad desafortunada. Este influencer canadiense cayó víctima de una técnica criminal sofisticada conocida como «Boa Noite, Cinderela» o «Buenas noches, Cenicienta». Este método ha proliferado en zonas turísticas de ciudades como Río de Janeiro y São Paulo. Su nombre hace referencia a la historia de la princesa que cae en un profundo sueño; ilustra perfectamente cómo operan los delincuentes: introducen sedantes potentes en las bebidas para dejar a sus víctimas inconscientes.

Las sustancias empleadas incluyen benzodiacepinas, anestésicos, ketamina y escopolamina, drogas capaces de provocar pérdida total de memoria y confusión extrema. Cuando se combinan con alcohol, los efectos son aún más peligrosos: pueden causar problemas respiratorios graves o daños neurológicos severos. Las víctimas suelen tardar días en recuperar completamente su orientación; exactamente lo que le ocurrió a Golinsky, quien pasó casi dos días sumido en un estado total de inconsciencia.

De acuerdo con informes oficiales brasileños, Río y São Paulo han visto un incremento alarmante en denuncias relacionadas con este tipo de delitos. En 2023, las autoridades reportaron más de 300 casos vinculados al uso de sustancias incapacitantes durante fiestas o en bares. Turistas y expatriados son frecuentemente los blancos elegidos por su vulnerabilidad: suelen desconocer el idioma local o carecer del apoyo necesario para identificar situaciones peligrosas. Los delincuentes operan organizadamente; cada uno tiene un rol específico: quién aborda a la víctima, quién prepara la bebida adulterada y quién ejecuta los robos o abusos.

La investigación y las pistas

La Policía Civil ha logrado identificar a uno de los sospechosos gracias a imágenes captadas por cámaras de seguridad; se trata de un hombre vinculado a ataques anteriores bajo el mismo patrón delictivo. Sin embargo, el segundo agresor continúa prófugo. Las autoridades analizan material videográfico junto con testimonios para dar con los responsables; no obstante, la naturaleza misma del crimen complica las investigaciones: las víctimas suelen no recordar detalles precisos mientras los atacantes tienden a desaparecer rápidamente después del delito.

Lo verdaderamente destacable en el caso Golinsky es su valentía para visibilizar lo ocurrido; romper el silencio es un paso crucial para muchas víctimas quienes optan por callar debido al estigma o al trauma vivido. A través de sus plataformas sociales, el influencer no solo compartió su experiencia brutalmente honesta sino que convirtió su dolor personal en una herramienta para crear conciencia colectiva sobre estos peligros latentes al viajar.

Consejos de supervivencia y apoyo

En sus publicaciones posteriores al incidente, Golinsky ofreció recomendaciones prácticas para evitar caer víctima del mismo método: «Si te encuentras con personas recién conocidas, es mejor beber desde botella o lata manteniendo siempre el pulgar sobre la abertura; si alguien se ofende ante esto es señal clara para desconfiar». También sugirió compartir tu ubicación en tiempo real con amigos cercanos y acudir inmediatamente a un hospital si sientes síntomas extraños como mareos inusuales. En Brasil las emergencias se gestionan marcando el 190; además los consulados ofrecen ayuda ante situaciones como agresiones o robos.

El apoyo recibido por parte del público fue abrumador; cientos usuarios brasileños expresaron solidaridad hacia Golinsky sin buscar culpabilizar al país por lo sucedido. Lo que pudo haberse convertido en rechazo hacia Brasil se transformó gracias a esa empatía colectiva en un llamado urgente contra la criminalidad existente. Por su parte, Golinsky mostró generosidad al responder agradeciendo sin caer nuevamente en una postura victimista: «Estoy agradecido por estar vivo y por cada uno de ustedes».

El regreso a casa y la reconstrucción

El 12 de noviembre, Cameron Golinsky regresó a Vancouver, Canadá, donde se reunió con su familia para recibir apoyo psicológico profesional tras esta dura experiencia vivida lejos del hogar. Lo que comenzó como una aventura personal terminó convirtiéndose en una lucha contra el trauma y el proceso hacia la recuperación emocional. «Mi seguridad ahora es mi prioridad principal», escribió desde tan lejos indicando que aún queda camino por recorrer hasta sanar completamente.

Su historia forma parte ya del creciente número experiencias similares que evidencian tanto las vulnerabilidades inherentes al viajar como la sofisticación creciente entre redes criminales activas en destinos turísticos populares. Pero también simboliza algo más profundo: cómo una víctima puede transformar su dolor personal en advertencia para otros; convertir su trauma en enseñanza valiosa sobre protección colectiva frente al peligro latente hoy día donde operan delincuentes organizados con precisión milimétrica.