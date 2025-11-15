Muere a los 86 años la actriz y cantante Encarnita Polo, estrangulada por un compañero de la residencia de ancianos

Tenía 86 años y ha muerto estrangulada.

El viernes 14 de noviembre de 2025 será una fecha recordada en la historia de la cultura española. Encarnita Polo, la artista sevillana que conquistó a varias generaciones con su inconfundible voz y carisma, fue encontrada sin vida en la residencia Decanos de Ávila, donde había estado viviendo junto a su hija, Raquel Waitzman Polo.

Este trágico desenlace, lejos de lo que se podría esperar en el ocaso de una vida dedicada al arte, ocurrió bajo circunstancias alarmantes: las primeras indagaciones policiales sugieren que fue estrangulada por otro residente octogenario, quien tras el incidente fue trasladado a un servicio psiquiátrico.

La noticia ha causado una profunda conmoción entre familiares, amigos y seguidores.

Su hija, visiblemente afectada, compartió un mensaje cargado de dolor y solicitó respeto y privacidad para poder afrontar el duelo: “Para muchos fue una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad dejaron huella en varias generaciones. Pero para mí fue, sobre todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter excepcional”.

La residencia, que había sido seleccionada para asegurar su bienestar y mantenerla cerca de sus seres queridos, se ha convertido ahora en el escenario de una tragedia que ha impactado tanto a la opinión pública como a la comunidad artística.

Ha fallecido la cantante Encarnita Polo, figura de la copla. Su 'Paco, Paco, Paco' nos acompañara siempre. Nuestro recuerdo y homenaje, revisitando su paso por 'Luces en la noche', en 1970 –> https://t.co/TlDHD8Pjgv #DEP pic.twitter.com/oaxX2sChhM — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) November 14, 2025

Una carrera repleta de éxitos y reinvenciones

Encarnita Polo logró adaptarse y mantenerse relevante durante décadas en el mundo musical y cinematográfico español.

Nacida en Sevilla en 1939, su talento se forjó entre los tablaos y escenarios de su ciudad natal. Pronto se trasladó a Madrid, donde alcanzó la fama gracias a su versatilidad y a esa voz única que la convirtió en un referente del flamenco-pop y la copla durante los años sesenta y setenta. Su éxito traspasó fronteras e incluso llegó hasta Italia, donde colaboró con artistas como Claudio Villa y Gigliola Cinquetti; además, debutó en el cine junto a Domenico Modugno en la comedia musical ‘Scaramouc’.

El gran salto hacia la popularidad lo dio con la pegajosa y alegre ‘Paco, Paco, Paco’, un tema que se transformó en un fenómeno social que todavía resuena entre nosotros. Su carisma sobre el escenario y su habilidad para mezclar flamenco con ritmos contemporáneos la establecieron como pionera de un estilo que continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas.

Reconocimientos y legado cultural

A lo largo de su dilatada carrera, Polo fue reconocida como una de las voces más emblemáticas del panorama musical español.

Sus discos y sus actuaciones televisivas marcaron una época dorada; además, su imagen como mujer independiente y luchadora resultó ser un faro para muchos. No solo brilló con su música: también dejó huella en el cine y el teatro, demostrando así una versatilidad que le permitió estar siempre activa.

Entre los premios y reconocimientos que adornan su trayectoria destacan varios galardones obtenidos tanto a nivel nacional como internacional. También recibió homenajes durante su vida por instituciones que valoraron su contribución al desarrollo de la música popular española. Temas como ‘Paco, Paco, Paco’, ‘En la palma de tu mano’ o ‘La luna y el toro’ son considerados hitos dentro de nuestra cultura.

Un final abrupto rodeado de incertidumbre

La Brigada Provincial de la Policía Judicial de Ávila ha tomado las riendas de esta investigación para esclarecer los hechos acaecidos en la residencia Decanos.

Los informes preliminares sugieren que se trata de una muerte violenta provocada por otro residente; sin embargo, las indagaciones continúan abiertas mientras se aguarda el resultado de la autopsia y otras diligencias judiciales para determinar con claridad las circunstancias del fallecimiento.

La residencia ha manifestado su consternación ante lo sucedido; aseguran contar con un equipo capacitado y protocolos adecuados para garantizar el cuidado de sus inquilinos. La directora del centro ha expresado su respeto hacia Encarnita Polo y todos los residentes allí atendidos; lamenta profundamente lo ocurrido.

Reacciones sociales e impacto artístico

El fallecimiento de Encarnita Polo ha provocado una avalancha de mensajes solidarios en redes sociales así como medios informativos. Artistas contemporáneos, colegas y admiradores han recordado su legado artístico. “Fue una pionera del flamenco-pop; su voz permanecerá viva entre nosotros”, comentó el cantante Miguel Poveda. Por otro lado, Ana Belén resaltó “su valentía al abrir caminos” e “infinitamente generosa” con las nuevas generaciones.

Varios medios han comenzado a organizar actos conmemorativos para honrar a esta gran artista; se prevén homenajes tanto en Sevilla como en Madrid donde amigos y colegas celebrarán su vida y obra. No obstante, la familia ha solicitado que estos tributos se realicen con respeto y discreción acorde al deseo expreso manifestado por Raquel.

Una vida llena de retos: luchas y resiliencia

Pese a sus logros profesionales, Encarnita Polo enfrentó momentos complicados. Ella misma confesó haber atravesado serias dificultades económicas tras perder sus ahorros debido a las preferentes de Bankia; esto le llevó a mudarse a Ávila buscando tranquilidad junto a su hija. Además enfrentó problemas médicos significativos incluyendo un tratamiento contra el cáncer; sin embargo nunca dejó que esto apagara su espíritu optimista ni su amor por la música hasta sus últimos días.

La artista mantuvo siempre intacto su sentido del humor así como esa pasión por seguir creando. Supo adaptarse a los cambios del sector musical sin perder nunca dignidad ni el cariño del público. Su historia es testamentaria al coraje humano frente a adversidades e invita a reflexionar sobre cómo dejar huella.

Datos biográficos destacados sobre Encarnita Polo

Nombre completo: Encarnación Polo Agüera

Encarnación Polo Agüera Fecha de nacimiento: 1939

1939 Lugar natal: Sevilla, España

Sevilla, España Fecha y lugar del fallecimiento: 14 de noviembre de 2025, Ávila

14 de noviembre de 2025, Ávila Causa del fallecimiento: Estrangulamiento por otro residente según las investigaciones policiales actuales.

Estrangulamiento por otro residente según las investigaciones policiales actuales. Educación: Formación inicial en flamenco tradicional andaluz; aprendizaje autodidacta complementado profesionalmente en Madrid.

Formación inicial en flamenco tradicional andaluz; aprendizaje autodidacta complementado profesionalmente en Madrid. Hitos significativos: Se consolidó durante los años sesenta como referente del flamenco-pop. Se trasladó a Italia colaborando con artistas internacionales. Debut cinematográfico junto a Domenico Modugno.

Obras destacadas: ‘Paco, Paco, Paco’ (éxito internacional) ‘En la palma de tu mano’ ‘La luna y el toro’ Participaciones teatrales y cinematográficas tanto en España como Italia.

Premios recibidos: Galardones obtenidos en festivales nacionales e internacionales. Homenajes durante su vida reconociendo sus aportes al flamenco-pop.

Información familiar relevante: Su hija Raquel Waitzman Polo fue su principal apoyo durante los últimos años.

La música española dice adiós a una voz singular: una pionera capaz no solo de reinventarse sino también superar obstáculos; cuyo legado perdurará tanto en nuestra memoria colectiva como en el corazón de aquellos que tuvieron el privilegio de admirarla.