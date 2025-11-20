‘La Paqui’ se hace viral: la mujer de Cerdán cobraba sin trabajar, tenía pensión de invalidez y gastaba como loca en El Corte Inglés

Ha nacido una estrella.

En las redes sociales.

Y para su desgracia, por nada bueno.

Porque el affaire es cutre y chusco hasta decir basta.

Recientemente, Francisca Muñoz Cano, popularmente conocida como ‘La Paqui’, ha dejado atrás su vida anónima para convertirse en el centro de un escándalo que afecta gravemente al PSOE.

Su nombre ha comenzado a resonar en chats de WhatsApp, informes policiales e incluso en cenas tensas encabezadas por Pedro Sánchez.

Todo esto ocurre mientras la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicita al juez encargado del caso Koldo una revisión profunda de sus cuentas, movimientos bancarios y otros activos, abriendo la investigación a su entorno familiar y empresarial.

En España, ni las crónicas sociales ni los asuntos políticos escapan al fenómeno viral.

En esta ocasión, ‘La Paqui’ ha logrado entrelazar salseo e investigación judicial, dejando tras sí un rastro lleno preguntas sin respuesta y titulares impactantes para recordar.

El ascenso de ‘La Paqui’: de candidata local a epicentro del escándalo

Resulta sorprendente que la esposa del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, haya sido candidata municipal en Noáin (Navarra) en 2015 y que, al mismo tiempo, percibiera desde hace años una pensión por incapacidad de 640 euros al mes.

Sin embargo, las imágenes recientes muestran a ‘La Paqui’ haciendo vida normal: llevando pizzas o paseando, lo que pone en entredicho su diagnóstico de invalidez.

La UCO ha comenzado a dudar sobre la legitimidad de su pensión y ha descubierto que, aunque no tenía un empleo reconocido, recibió 9.500 euros en nóminas provenientes de una cooperativa vinculada a Koldo García.

Esto contradice las afirmaciones de Cerdán sobre que el único ingreso familiar era esa pensión.

En documentos incautados se plantea incluso la verdadera naturaleza del trabajo realizado por Francisca Muñoz, sugiriendo que sus ingresos podrían ser parte de un entramado político.

"… lo que tenéis que iros es a la puerta de la Ayuso"

Paqui, Sra. de Cerdán, el día que se quedó sin la tarjeta de crédito que no había que pagar. "… no tenéis corazón de lo que estáis haciendo destrozando la vida de mi sobrina…" La hermana de Cerdán. pic.twitter.com/nmnmMoiaeH — Marta de Pedro 🇪🇸 (@Martadpp) November 18, 2025

Entre Moncloa y los grandes almacenes: el desenfreno consumista como seña de identidad

El fenómeno ‘La Paqui’ no se limita a ser objeto de informes policiales.

Conversaciones interceptadas y testimonios indican que «a Paqui la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés».

Los informes elaborados por la UCO revelan un patrón inquietante: compras excesivas y llamativas tanto en grandes almacenes como en restaurantes lujosos y viajes extravagantes. Solo con la tarjeta de Servinabar, una empresa bajo investigación, gastaron 33.574 euros en poco más de dos años, incluyendo múltiples pagos en restaurantes y mobiliario para su hogar .

Entre los episodios curiosos destaca uno en el que Paqui Muñoz salió sin pagar una mesa de una conocida tienda; tuvo que ser Antxón Alonso, socio de Cerdán en Servinabar, quien finalmente abonó el importe.

Este tipo de situaciones no son meras anécdotas; son parte del patrón que la UCO identifica como “gastos desmedidos y sin justificación bancaria”.

La Paqui saliendo del Corte Inglés después de haber dejado la visá mas tiesa que la mojama.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/svV6CDYLQa — Pili🇪🇦💚👑 (@LaGuerreradeVox) November 19, 2025

Servinabar: epicentro de la financiación opaca y el tren de vida familiar

Servinabar, liderada por Antxón Alonso, se presenta como un pilar fundamental en la financiación irregular del clan Cerdán.

La empresa no solo cubrió gastos relacionados con muebles y alquileres —hasta 7.200 euros por uno solo— sino que también proporcionó ingresos directos a familiares cercanos al exdirigente socialista.

La relación con Acciona refuerza las sospechas sobre cómo las adjudicaciones públicas estaban conectadas con el círculo más cercano a Cerdán.

Los investigadores han documentado cómo se utilizaba la tarjeta de Servinabar para cubrir gastos personales —algunos incluso con ‘La Paqui’ presente— hasta que se detuvo abruptamente este flujo financiero tras la detención de Koldo García.

Del estupor al “salseo” y la tristeza

Las revelaciones han provocado un terremoto dentro del PSOE.

Aunque desde el Gobierno aseguran que el escándalo está controlado, voces internas expresan su preocupación por el daño reputacional que esto puede causar al partido. Se lamenta especialmente la diferencia entre la imagen austera defendida por Cerdán y el estilo de vida ostentoso mantenido por su entorno más cercano . La figura de “La Paqui”, con su toque cutre y sensacionalista, ha pasado a simbolizar el desencanto hacia quienes están al mando.

El episodio relacionado con una cena organizada por Pedro Sánchez para apaciguar tensiones añade un matiz curioso a toda esta historia.

En un intento por mostrar unidad ante la crisis, Sánchez optó por este gesto simbólico que muchos interpretan como una muestra más del cierre entre élites políticas tan criticado hoy día.

La solicitud realizada por la UCO para llevar a cabo un rastreo exhaustivo sobre las cuentas y patrimonio de Francisca Muñoz marca un momento decisivo en esta investigación . El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ya ha dictado prisión provisional sin fianza para Santos Cerdán; ahora todos los ojos están puestos sobre su familia. Los investigadores buscan esclarecer si La Paqui fue utilizada como testaferro o simplemente beneficiaria dentro del esquema financiero opaco.