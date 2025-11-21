‘Rastrillo 305’ consolida su espíritu benéfico con una vibrante edición en Key Biscayne

La sexta edición del festival benéfico Rastrillo 305, organizada por International Studies Foundation (ISF), se celebró el pasado sábado 15 de noviembre en Key Biscayne, Miami, reuniendo a la comunidad en una vibrante jornada de música, gastronomía y cultura.

El evento contó con las actuaciones en vivo de los artistas españoles Guitarricadelafuente y Arde Bogotá.

Durante más de 18 años, ISF ha consolidado su compromiso con la creación de oportunidades educativas para estudiantes desfavorecidos en todo el mundo, fortaleciendo además los lazos culturales entre Estados Unidos y España. Esta edición reafirmó este propósito al ofrecer un espacio para la integración comunitaria y el fomento de la consciencia social a través de la música en vivo, la gastronomía y un dinámico bazar que reunió a marcas locales e internacionales.

Los presentadores de la gala, Rocío Sañudo Limón y Beni Pla, acompañaron al público a lo largo de la tarde y noche, contribuyendo a crear un ambiente cercano y festivo. La participación de Victoria Federica destacó por su apoyo a la cultura española y su papel como embajadora del evento, aportando un significado especial a esta celebración.

Uno de los momentos más esperados fue el debut en Estados Unidos de Guitarricadelafuente y Arde Bogotá. El primero ofreció una actuación intensa y emotiva, combinando la tradición con sonidos contemporáneos, mientras que Arde Bogotá brilló con su potente directo, consolidando el festival como una ventana privilegiada para la música española en Miami.

La Dra. María Díaz de la Cebosa, Presidenta de ISF, resaltó que “Rastrillo 305 simboliza la unión entre culturas y pueblos a través de la música, cumpliendo ya seis años de esfuerzos conjuntos para promover la educación y el entendimiento mutuo”. Por otro lado, desde la organización, Alfonso Barral quiso agradecer la participación de Marina Martin Events en el evento.

El Rastrillo 305 no sólo es un evento musical, sino una celebración comunitaria y cultural que en esta edición ha contribuido a reforzar valores de solidaridad y cooperación, reafirmando su lugar como cita anual imprescindible en Miami para quienes apoyan la educación y la cultura.