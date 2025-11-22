Fallece a los 91 años Ornella Vanoni: el adiós a la última gran dama de la música italiana

La noche del 21 de noviembre de 2025, Ornella Vanoni se despidió en su hogar de Milán a los 91 años, víctima de un paro cardiocirculatorio que sorprendió a esta leyenda de la música italiana poco antes de las 23 horas.

La noticia corrió como la pólvora en Italia y más allá, desatando una oleada de emociones entre quienes vieron en Vanoni no solo una voz única, sino también la representación misma de la sofisticación, la ironía y la autenticidad musical que caracteriza a todo un país.

Desde sus inicios en los años 50, Ornella Vanoni fue mucho más que una simple cantante.

Se convirtió en un símbolo de libertad artística y una mujer adelantada a su tiempo, abriendo nuevas rutas en géneros como la música ligera, el jazz, la bossa nova y la canción de autor.

En más de setenta años de trayectoria, dejó una marca indeleble en la cultura italiana y europea, con más de cien trabajos discográficos y ventas que superan los 55 millones de copias.

Su partida simboliza el cierre de una etapa, despidiendo a la última gran diva de una generación que supo convertir la canción popular en arte.

De la ‘mala’ milanesa al Olimpo de la música

Nacida en Milán el 22 de septiembre de 1934, hija de un industrial farmacéutico y una madre amante del arte, Vanoni creció en un entorno burgués donde se mezclaban disciplina y sensibilidad artística.

Su formación comenzó en el teatro, bajo la dirección de Giorgio Strehler en el Piccolo Teatro de Milán, donde aprendió a valorar tanto la interpretación como el poder de la palabra. No pasó mucho tiempo antes de que diera el salto al mundo musical con las célebres canzoni della mala, baladas inspiradas en crónicas policiales y el ambiente popular milanés que le otorgaron un lugar como voz arriesgada y singular en el panorama nacional.

En 1958 lanzó su primer álbum con Ricordi y al año siguiente su actuación en el Festival dei Due Mondi de Spoleto hizo que saltara a la fama. Su estilo, caracterizado por expresividad y melancolía, pronto propició colaboraciones con grandes cantautores italianos. Su encuentro con Gino Paoli fue fundamental tanto profesionalmente como personalmente: juntos crearon canciones icónicas como Senza fine y Che cosa c’è, piezas que definieron una época y catapultaron a Vanoni al estrellato internacional.

Una artista en constante metamorfosis

Lo que realmente distinguió a Ornella Vanoni fue su habilidad para reinventarse sin perder su esencia. En los años 70, tras fundar su propia discográfica llamada Vanilla, se adentró en el sonido brasileño con el álbum La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria, junto a Toquinho y Vinícius de Moraes.

Este trabajo es considerado hoy un clásico dentro del panorama italiano e incluso figura entre los 100 mejores discos del país según Rolling Stone. La influencia del jazz y la bossa nova se consolidó posteriormente en sus obras donde colaboró con artistas como Herbie Hancock, George Benson o Lucio Dalla.

Durante las décadas del 80 y 90, Vanoni equilibró éxitos comerciales con discos más íntimos como Ricetta di donna o Stella nascente. En 1997, Argilla reafirmó su pasión por el jazz experimental. Ya entrado el siglo XXI celebró sus 50 años sobre los escenarios con Più di me, un álbum donde reunió a artistas de diferentes generaciones desde Mina hasta Jovanotti. Además protagonizó conciertos multitudinarios como uno memorable en Piazza Duomo ante 35.000 personas.

Una voz que cruzó generaciones

A lo largo de su carrera participó en ocho ediciones del Festival de Sanremo, alcanzando el segundo puesto en 1968 con Casa bianca y siendo pionera al recibir el Premio Città di Sanremo a toda su trayectoria en 1999. Su repertorio es un compendio atemporal: temas como La musica è finita, L’appuntamento, Una ragione di più, Domani è un altro giorno, Tristezza, Io ti darò di più y Parla più piano forman parte del imaginario colectivo italiano.

Vanoni siempre mostró apertura hacia nuevas generaciones. Un claro ejemplo fue su versión del clásico Ti voglio junto a Elodie y Ditonellapiaga en 2024. También participó regularmente en programas televisivos donde desplegaba su ironía y lucidez ante un público cada vez más joven. En 2018 regresó al Festival con Imparare ad amarsi, recibiendo el Premio a la Carrera; ya en 2023 volvió como invitada reafirmando así su vigencia.

Testimonios y legado

El mundo cultural ha respondido con mensajes cargados de admiración hacia ella. La humorista Luciana Littizzetto fue una de las primeras al recordarla: “Tesora mia adorata”. Por su parte, Elodie manifestó: “Es una leyenda. Cantar con Ornella es uno de los regalos más hermosos que me ha dado la vida”. Para Ditonellapiaga: “su voz es un puente entre generaciones; representa una lección sobre valentía y elegancia”.

Más allá del reconocimiento recibido –como tres Premios Tenco (siendo además primera mujer y única artista con dos galardones como cantautora), Premio Lunezia o Premio Tenco Especial en 2022–, Ornella Vanoni deja tras sí una impronta imborrable gracias a su autenticidad, capacidad para emocionar e inigualable presencia escénica. Supo ser sofisticada sin desconectarse nunca de las emociones más simples; sensual pero profunda; irónica pero siempre indomable.

Último adiós y memoria viva

Sus restos serán velados en Milán durante una ceremonia íntima que refleja su deseo por mantener cierta sencillez incluso al despedirse. Se preparan numerosos homenajes por teatros y salas concertísticas por toda Italia donde su música continuará resonando como testimonio vivo dedicado a una vida entregada al arte y a la libertad.

Datos biográficos y obra

Fecha y lugar de nacimiento: 22 de septiembre de 1934, Milán

22 de septiembre de 1934, Milán Formación: Piccolo Teatro di Milano bajo Giorgio Strehler

Piccolo Teatro di Milano bajo Giorgio Strehler Hitos en su carrera: Debut musical en 1958 Éxito con las canzoni della mala Colaboración artística y sentimental con Gino Paoli Fundadora del sello discográfico Vanilla (1976) Álbum emblemático: La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria (1976) Participación activa durante ocho ediciones del Festival di Sanremo Disco oro con Stella nascente Concierto masivo celebrado en Piazza Duomo (2008) Duetos memorables junto a Mina, Jovanotti o Claudio Baglioni entre otros

Obras destacadas: Más de cien trabajos discográficos Más de cincuenta millones vendidos Repertorio icónico: Senza fine, Che cosa c’è, La musica è finita, L’appuntamento, Casa bianca, Una ragione di più, Domani è un altro giorno, Io ti darò di più, Parla più piano

Premios recibidos: Tres Premios Tenco (incluido uno Especial en 2022) Premio Città di Sanremo por toda su trayectoria Premio Lunezia por toda su carrera Premio Crítica Sanremo (2018)

Familia: Breve matrimonio con Lucio Ardenzi (empresario teatral) Sin descendencia directa reconocida públicamente Vínculos sentimentales creativos importantes dentro del ámbito cultural italiano



La música italiana pierde así a su voz más distintiva; no obstante, su legado quedará grabado para siempre tanto en memoria colectiva como en los corazones diversos que han disfrutado sus melodías. La vida misma de Ornella Vanoni fue –al igual que sus canciones– una invitación constante hacia soñar sin límites; vivir sin temores; buscar siempre lo bello.