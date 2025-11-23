El regreso más esperado: “¿Y Ahora Qué +?” marca una nueva era en la carrera de Alejandro Sanz

Después de dos años de silencio discográfico, Alejandro Sanz vuelve a poner el alma sobre la mesa. “¿Y Ahora Qué +?” no es solo un nuevo álbum, es una declaración de intenciones, el reflejo de una reinvención artística que lo coloca en uno de los momentos más vibrantes de su carrera. Con trece canciones que respiran riesgo y emoción, el cantante madrileño abraza el cambio sin perder su sello inconfundible.

El lanzamiento llega apenas días después de hacer historia en los Latin GRAMMY 2025, donde Sanz sumó dos nuevos galardones —Mejor Álbum Pop Contemporáneo por “¿Y Ahora Qué?” y Grabación del Año por “Palmeras en el Jardín”—, alcanzando así un impresionante total de 24 Latin GRAMMY y 4 GRAMMY, cifras que lo consolidan como el español más premiado de todos los tiempos.

En “¿Y Ahora Qué +?”, Sanz se aleja de los caminos conocidos. Se rodea de una nueva generación de talentos —Elena Rose, Casta, Spreadlove, Andy Clay, Edgar Barrera y Rayito— para dar forma a un sonido fresco y mestizo grabado entre Madrid y Miami. La fusión es evidente: un equilibrio entre la madurez y la experimentación que abre puertas hacia territorios sonoros desconocidos en su repertorio.

Junto al álbum llega también el videoclip de “Las Guapas”, dirigido por MIKE HO y rodado en Miami, una pieza visual que encapsula la energía de esta nueva etapa. La obra se completa con colaboraciones de lujo: Emilia, Carin León, Elena Rose y Rels B, con quien comparte “No me tires flores”, uno de los temas más comentados en redes. A ellos se suman piezas tan esperadas como “Mil Motivos”, “La cita” o “Rimowa”.

Pero más allá de las cifras o los premios, “¿Y Ahora Qué +?” simboliza el inicio de una nueva era para Alejandro Sanz. Un regreso que no mira hacia atrás, sino hacia adelante. Tras agotar las entradas en sus 25 conciertos en México, el artista se prepara para una gira mundial en 2026 que recorrerá América Latina, España y Estados Unidos, llevando su renovado espíritu a los escenarios donde nació la leyenda.