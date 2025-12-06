Heidi Klum arrasa en internet con lencería roja en el sorteo del Mundial 2026

De copa del mundo, la chica.

El glamour se adueñó de Washington D.C. durante la ceremonia del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde Heidi Klum se convirtió en la estrella indiscutible.

La reconocida modelo y presentadora alemana, famosa por su trayectoria en moda y televisión, deslumbró en redes sociales al posar con una sensual lencería roja, elevando la temperatura antes de asumir el rol de coanfitriona del evento más esperado del fútbol mundial.

No es la primera vez que Klum asume esta responsabilidad; ya condujo el sorteo final del Mundial de 2006 en Alemania, lo que le otorga un toque de experiencia y sofisticación a la gala celebrada en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

Este sorteo del Mundial 2026 es significativo por diversas razones. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones, marcando un récord histórico para la competición. La ceremonia fue mucho más que un simple acto protocolario; se transformó en una gala que combinó arte y entretenimiento social, donde además de Klum, brillaron figuras como el comediante Kevin Hart y el productor Danny Ramirez como coanfitriones. La velada también contó con actuaciones de artistas internacionales como Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y el icónico grupo Village People, famoso por su éxito «Y.M.C.A.», querido por el expresidente Donald Trump, quien estuvo presente y recibió el primer Premio de la Paz otorgado por la FIFA.

La participación de Klum en este evento establece un balance entre el espectáculo y el deporte, reuniendo a celebridades de diversas áreas en una celebración global.

Durante el sorteo, leyendas deportivas como Tom Brady, Shaquille O’Neal y Rio Ferdinand contribuyeron a desvelar cómo quedarían distribuidos los 12 grupos que marcarán el inicio del torneo. Cabe destacar que la FIFA ha diseñado el sorteo para evitar que los cuatro equipos más fuertes —España, Argentina, Francia e Inglaterra— se enfrenten antes de las semifinales, añadiendo un toque estratégico que resulta atractivo para los aficionados.

La fusión de moda, celebridad y deporte que encarna Klum ha tenido un impacto notable en las redes sociales. Sus imágenes en lencería roja se viralizaron rápidamente, mostrando su faceta más atrevida y segura mientras anticipa la emoción que rodea al Mundial más grande jamás organizado, con partidos a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. Klum no solo brilla como presentadora; también representa la conexión entre la cultura pop y el fútbol rey, captando audiencias más allá del público habitual del deporte.

El Mundial 2026 promete ser una edición sin igual. No solo por la ampliación del número de equipos y sedes, sino por cómo se ha concebido su presentación: eventos que combinan espectáculo, política y deporte. La presencia de personalidades como Klum y Kevin Hart al frente del sorteo simboliza esta nueva era donde la globalización mediática convierte cada detalle en un acontecimiento con resonancia mundial.

El eco de esta ceremonia trasciende lo meramente deportivo. La imagen de Heidi Klum ataviada con lencería roja se transforma en un fenómeno viral que ilustra cómo las celebridades pueden moldear la narrativa del Mundial, inyectando glamour y una dimensión humana a un evento predominantemente deportivo. Su papel subraya la tendencia dentro de la FIFA hacia integrar entretenimiento y espectáculo para atraer a las nuevas generaciones y ampliar el alcance cultural del fútbol.

Sin lugar a dudas, la combinación de una figura icónica como Klum con la magnitud del Mundial 2026 ha creado una expectativa que va mucho más allá de los estadios. Mientras los aficionados se preparan para vivir los partidos en las 16 sedes oficiales, la imagen de Heidi Klum vestida de rojo permanece como símbolo tangible del vínculo entre moda, celebridad y pasión futbolística que define esta edición histórica.