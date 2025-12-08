Fallece a los 73 años Martin Parr, el fotógrafo que reflejó la excentricidad británica en Benidorm

La triste noticia se difundió a través de un mensaje breve y casi impersonal en redes sociales, emitido por su familia y su fundación.

Sin embargo, más allá de ese comunicado, se despide a uno de los grandes narradores visuales de nuestra época: Martin Parr, el fotógrafo que convirtió el turismo masivo, la clase media y la peculiaridad británica en un vibrante escenario lleno de colores intensos, pieles quemadas y gestos cotidianos que revelaban mucho más de lo que aparentaban.

El artista británico falleció el sábado, a los 73 años, en su residencia de Bristol, tras una prolongada lucha contra un cáncer —un mieloma que le fue diagnosticado en mayo de 2021—, según confirmó su familia mediante un comunicado emitido por la Martin Parr Foundation y la agencia Magnum Photos.

“Con gran tristeza anunciamos que Martin Parr (1952-2025) falleció ayer en su hogar de Bristol”, indicaba el texto, donde se especificaba que lo sobreviven su esposa Susie, su hija Ellen, su hermana Vivien y su nieto George.

Estas fotografías de Martin Parr en Benidorm, 1997. pic.twitter.com/e0ZVdUbrrB — ștefania vișan (@SsXxsss_) August 21, 2022

Un ojo clínico para lo cotidiano

Reconocido como uno de los fotógrafos documentales más relevantes del último medio siglo, Parr transformó nuestra forma de observar la vida diaria. Sus series sobre playas británicas, desayunos grasientos, bodas, ferias rurales o turistas abarrotando paseos marítimos construyeron un archivo ácido pero profundamente humano sobre la sociedad contemporánea.

Le gustaba afirmar que sus imágenes eran “fotografías serias disfrazadas de entretenimiento”. Describía su trabajo como “ficción basada en la realidad” y defendía la inevitable subjetividad de la fotografía: “Todo es verdad, pero es mi verdad personal”, comentaba en una entrevista recogida por medios británicos. Esa “verdad” estaba impregnada de flash frontal, colores llamativos y una capacidad casi entomológica para captar los códigos sociales: cómo se visten, cómo comen, cómo toman el sol o cómo posan ante un monumento.

Su obra fue calificada frecuentemente como irónica e incluso cruel. A él no le incomodaba la controversia. “Mis fotos son espectáculo. Tienen un mensaje profundo si decides buscarlo, pero no se lo impongo al espectador”, afirmaba. Y se definía sin tapujos: “Soy un fisgón. La fotografía me permite transformar este defecto en una virtud. Es la excusa perfecta para acercarme a las personas y curiosear en sus vidas”.

De New Brighton a Benidorm: cuando el mito del sol pierde brillo

El punto decisivo en su carrera tuvo lugar en 1986 con “The Last Resort: Photographs of New Brighton”, un libro que retrataba a la clase trabajadora británica en un balneario algo deteriorado cerca de Liverpool. Durante tres veranos, Parr capturó playas repletas, niños pegajosos por el helado, basura desparramada por doquier y cuerpos ardientes bajo un sol esquivo. “Los lugares costeros son aparentemente alegres, pero también ocultan cierta decadencia”, señalaba.

Ese trabajo generó divisiones entre críticos: algunos le acusaron de mirar a los bañistas con desdén; otros vieron en él un espejo honesto y brutalmente claro sobre una Inglaterra auténtica, alejada de las postales idílicas. Lo cierto es que “The Last Resort” revolucionó la fotografía documental al abrazar sin reparos el color vibrante y una estética deliberadamente kitsch.

Esa misma mirada se trasladaría pronto a España, especialmente a Benidorm, donde varios críticos lo consideraron su “laboratorio mediterráneo”. Durante años, Parr siguió a sus compatriotas hasta la Costa Blanca, donde encontró una versión extrema del fenómeno ya explorado en Brighton: turismo masivo, clase media hedonista y un entorno urbano convertido en escenario permanente.

En Benidorm retrató:

Pieles rojizas por exceso solar

por exceso solar El exceso del alcohol nocturno

nocturno Colchonetas inflables y chiringuitos atestados

y chiringuitos atestados Una iconografía “mitad hortera, mitad excéntrica y profundamente británica”, tal como ha señalado la prensa española.

Él mismo reconocía que el libro dedicado a esta ciudad había resultado “más español de lo previsto”, aunque inicialmente lo había imaginado como una narrativa muy inglesa. En esas imágenes, Benidorm emergía como un destino donde se cruzaban los sueños vacacionales de la clase media británica con la radical transformación del litoral español.

Años después, Parr regresaría a España con proyectos como “MálagaEXPRESS” (2023), una exposición compuesta por 104 fotografías centradas en el ocio y las vivencias de la clase media malagueña, que prolongaba esa obsesión por el turismo, el consumo y la teatralidad del día a día.

Magnum, controversias y reconocimiento

La entrada de Martin Parr en Magnum Photos, en 1994, representó casi una conmoción dentro del universo del fotoperiodismo clásico. Personalidades como Philip Jones Griffiths criticaron abiertamente su estilo al considerarlo populista y superficial. Incluso figuras como Henri Cartier-Bresson mostraron reticencias ante su incorporación al colectivo.

A pesar de las objeciones iniciales, Parr no solo logró consolidarse como miembro pleno sino que también llegó a ser presidente de Magnum entre 2013 y 2017 (algunas fuentes sitúan su mandato entre 2014 y 2017). Desde esa posición promovió una visión más inclusiva sobre la fotografía documental; menos atada al heroísmo bélico y más enfocada en los rituales cotidianos.

Su prestigio terminó por afianzarse. Sus fotografías forman parte ya de colecciones importantes como las del MoMA de Nueva York o la National Portrait Gallery de Londres, siendo estudiadas hoy como uno de los cimientos fundamentales de la fotografía contemporánea. En 2017 estableció la Martin Parr Foundation en Bristol para preservar su archivo y apoyar a fotógrafos emergentes británicos.

Entre sus numerosos reconocimientos destacan:

El Premio PhotoEspaña otorgado en 2006

otorgado en 2006 Amplias retrospectivas exhibidas en museos europeos y estadounidenses

Una presencia constante en festivales y publicaciones especializadas

“La Fundación Martin Parr junto con Magnum Photos colaborarán para preservar y compartir el legado de Martin”, anunció su entorno tras comunicar su fallecimiento.

Entre críticas y afecto: el legado de una mirada

No fue un autor fácil. Sus imágenes rebosantes de humor mordaz le granjearon tanto seguidores fervorosos como detractores acérrimos. En ocasiones se le reprochó retratar a las clases populares desde una supuesta superioridad propia de la clase media. Él respondía girando su cámara hacia los más privilegiados, tal como hizo en series como “The Cost of Living”, centrada en las clases acomodadas afines a Thatcher.

Para muchos colegas y críticos, su grandeza residía precisamente en esa combinación entre ternura y dureza; entre celebración festiva y desencanto. Mostraba el fenómeno del turismo masivo como una paradoja: “Es fascinante cómo los turistas destruyen aquello por lo que viajan durante horas para admirar”, reflexionaba durante una entrevista. Prefería dejar al espectador decidir cuánto había detrás de crítica social en sus imágenes.

Más allá del debate suscitado por su obra, hoy podemos apreciar su influencia sobre generaciones enteras de fotógrafos dispuestos a abordar temas como consumo, ocio o vacaciones desde perspectivas serias. Su trabajo ayudó a legitimar el uso del color brillante, el flash frontal e incluso lo aparentemente trivial como herramientas para abordar cuestiones profundas relacionadas con la clase social, la identidad nacional o el deseo colectivo por escapar.

Aún no hay detalles específicos sobre actos conmemorativos programados; sin embargo, tanto la familia como la fundación han indicado que “en el momento oportuno” proporcionarán información sobre cómo honrarán su legado así como gestionarán su extenso archivo compuesto por millones de fotografías tomadas durante más de cinco décadas incesantes.

Desde las playas grises de Brighton hasta las terrazas abarrotadas benidormenses o entre las multitudes frente a monumentos emblemáticos como La Sagrada Familia; siempre habrá espacio para reflexionar gracias al ojo crítico e incisivo de Martin Parr: ¿de qué nos reímos cuando nos reímos al ver esas fotos? ¿De ellos o quizás también un poco de nosotros mismos?

Datos esenciales sobre Martin Parr

Fecha y lugar nacimiento Nació el 23 de mayo de 1952 en Surrey,.

Educación Decidió ser fotógrafo durante su adolescencia inspirado por su abuelo aficionado a este arte visual. Estudió fotografía en la Escuela Politécnica de Mánchester entre 1970 y 1973..

Hitos destacados Desarrollo inicial centrado en blanco y negro durante los años setenta. Cambio radical hacia el uso sistemático del color saturado junto con flash durante mediados ochenta. Publicación del influyente libro titulado “The Last Resort: Photographs of New Brighton” (1986) que revolucionó este campo artístico. Incorporación al colectivo Magnum Photos ocurrido durante 1994 después generar debates internos. Ocupación presidencial dentro Magnum entre los años correspondientes (2013–2017 según algunas fuentes). Fundador oficial creación Martin Parr Foundation establecido año correspondiente (2017) ubicada Bristol. Proyecto reciente denominado «MálagaEXPRESS» presentado durante año correspondiente (2023), enfocado ocio malagueño.

Obras reconocidas «The Last Resort: Photographs of New Brighton» (1986). Series dedicadas turismo masivo Reino Unido España incluyendo trabajos prolongados específicamente Benidorm. Proyectos dedicados clases acomodadas tales «The Cost of Living». Retratos eventos sociales tales bodas ferias agrícolas carreras caballos íconicos turísticos desde Torre Pisa Sagrada Familia.

Premios reconocimiento Premio PhotoEspaña correspondiente año (2006). Presencia activa colecciones museísticas tales MoMA Nueva York National Portrait Gallery Londres. Reconocido ampliamente considerado uno grandes documentalistas siglo pasado.

Información familiar Estuvo casado con Susie Parr. Tenía hija Ellen hermana Vivien nieto George.



Desde aquellos veranos ingleses disfrutando Benidorm hasta inhóspitas playas New Brighton; Martin Parr dejó claro mediante sus fotografías que nada resulta tan banal cuando se observa con atención aguda propia lente fotográfica.