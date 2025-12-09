La casa de ensueño que se ha hecho a su gusto el rey Juan Carlos en Abu Dabi

La escena parece sacada de una película.

Juan Carlos I, sentado al final de una amplia mesa de piedra, con el mar como telón de fondo, una piscina que se extiende hacia el jardín y, como protagonistas silenciosos, tres olivos centenarios traídos desde España y replantados en Abu Dabi. En este entorno, el rey emérito ha optado por reescribir su historia lejos de la Zarzuela, en una casa diseñada a su medida, donde predominan el silencio, el aire acondicionado y una rutina marcada por su estado físico, sus recuerdos y la pantalla que lo conecta con el mundo.

En sus memorias, el propio emérito sintetiza la esencia de este retiro con una frase contundente: estaba realizando un sueño al habitar su casa con total libertad. No se trata solo de un hogar; es el escenario donde ha comenzado a forjar su nueva identidad: la de un rey sin trono que sigue moviéndose bajo la mirada del mundo como celebridad global, pero atrapado en una burbuja de discreción absoluta.

Una villa de lujo en la isla de Nurai

El hogar del emérito se encuentra en Zaya Nurai, una pequeña isla privada frente a la costa de Abu Dabi, accesible únicamente por mar o aire, lo que asegura un nivel de privacidad imposible de conseguir en Europa. Esta isla abarca unas 43 hectáreas, ocupadas por villas lujosas con vistas al Golfo Pérsico; una de ellas ha sido cedida al rey por su amigo, el líder emiratí Mohammed bin Zayed.

La residencia donde vive Juan Carlos I sigue el patrón típico de las mansiones pertenecientes a las élites del Golfo:

Superficie construida superior a 1.000 metros cuadrados sobre una amplia parcela con jardín y acceso directo al mar

Piscina exterior tipo infinity orientada hacia el horizonte

Playa privada y helipuerto cercano

Ventanales desde el suelo hasta el techo y amplios espacios diáfanos

Domótica adaptada completamente a sus necesidades de movilidad

No abona alquiler ni hipoteca. La vivienda es parte del gesto hospitalario por parte de sus aliados emiratíes, quienes han blindado su día a día y su entorno.

Un interior diseñado para él: cocina abierta, pantalla gigante y mesa de piedra

En el interior del hogar, el diseño no responde tanto a caprichos decorativos sino más bien a las necesidades y peculiaridades de un hombre que ha superado los 80 años y ha pasado gran parte de su vida en palacios oficiales. La villa está “a su gusto”, pero sin caer en lo barroco; más bien es funcional.

El corazón del hogar es un amplio salón-comedor que se abre hacia la piscina y el mar. En este espacio destacan:

Una cocina abierta , integrada en la zona común, que rompe con la rigidez típica de los palacios tradicionales y le permite vivir en un ambiente más informal y práctico, acorde con las casas contemporáneas que suelen habitar las celebridades

, integrada en la zona común, que rompe con la rigidez típica de los palacios tradicionales y le permite vivir en un ambiente más informal y práctico, acorde con las casas contemporáneas que suelen habitar las celebridades Una pantalla gigante , que ocupa un lugar central en el salón y actúa como ventana permanente al exterior: noticias españolas, retransmisiones deportivas, documentales, series y películas llenan muchas horas del día

, que ocupa un lugar central en el salón y actúa como ventana permanente al exterior: noticias españolas, retransmisiones deportivas, documentales, series y películas llenan muchas horas del día Una gran mesa de piedra, larga y pesada, cubierta con libros, revistas y carpetas donde recibe visitas, revisa documentos y hojea prensa

El conjunto no resulta excesivamente ostentoso; sin embargo, sí tiene presencia: piedra, mármol, luz natural y espacios amplios diseñados para facilitar su movilidad con silla de ruedas o bastón.

Tres olivos y un loro mudo: nostalgia cotidiana

El jardín podría considerarse la parte más simbólica de su nuevo hogar. Frente a la piscina se encuentran tres olivos centenarios traídos desde España que le recuerdan cada día sus raíces. No son meros elementos decorativos; constituyen un gesto emocional y político.

Representan sus orígenes y su conexión con el campo español

Funcionan como ancla afectiva en medio del paisaje lleno de palmeras y arena blanca

También son un guiño al relato que desea proyectar: el retrato de un hombre que no renuncia ni a su pasado ni a su país, aunque viva lejos

Dentro del hogar destaca un loro “mudo”, cuya cresta despliega colores rojo y amarillo. Este animal se ha convertido en su compañero diario. Sus perros han quedado en España junto a la reina Sofía, lo cual añade una capa adicional a la distancia emocional existente entre ellos.

En el salón también conviven:

Un gran retrato del rey vestido informalmente realizado por Cortés Moreno

Una escultura “al estilo Giacometti” creada por Lorenzo Quinn, representando a un hombre al borde de un precipicio; obra que al emérito le gusta por lo que simboliza “sobre la vida”

La casa no solo sirve como refugio; también funciona como un pequeño museo personal.

Gimnasio, fisioterapia y rutina física del viejo rey

La vida cotidiana del rey emérito en Abu Dabi gira alrededor principalmente de su estado físico. Las operaciones sufridas, las caídas recientes y los problemas de movilidad han dejado huella. Por ello, la villa cuenta con un gimnasio privado así como espacios destinados a la rehabilitación.

En sus rutinas diarias:

Trabaja junto a un entrenador personal , quien le guía durante ejercicios suaves enfocados en fuerza y movilidad

, quien le guía durante ejercicios suaves enfocados en fuerza y movilidad Recibe atención regular por parte de un fisioterapeuta , quien forma parte del pequeño séquito que lo acompaña o rota periódicamente

, quien forma parte del pequeño séquito que lo acompaña o rota periódicamente Tiene acceso a servicios spa así como zonas para descansar integradas ya sea dentro del hogar o en instalaciones cercanas dentro de la isla

El gimnasio no es simplemente un lujo; es una herramienta esencial para mantener cierta autonomía física. A esta edad cada pasillo despejado cuenta.

Seguridad discreta pero efectiva

El rey vive rodeado por un robusto dispositivo de seguridad acorde con alguien que sigue siendo ex jefe de Estado e ícono internacional:

Cuatro escoltas españoles veteranos pertenecientes a la Unidad de Seguridad de la Casa del Rey , quienes lo acompañan durante todo momento

, quienes lo acompañan durante todo momento Personal local encargado de seguridad emiratí que vigila discretamente los accesos a la propiedad

Una isla donde solo se puede acceder mediante lancha o helicóptero dificulta cualquier filtración o fotografía indeseada

En su casa opera además un pequeño equipo confiable:

Dos asistentes personales que llevan años trabajando junto a él

Personal doméstico local

Visitas médicas regulares incluyendo al médico español habitual cuando viaja a Emiratos

La villa funciona como una fusión entre hogar privado, residencia asistida lujosa y búnker diplomático.

El día a día: pantallas, visitas y recuerdos

La vida cotidiana del viejo rey en Abu Dabi tiende más hacia lo repetitivo que hacia lo novelístico. Sus días transcurren entre:

Largas horas frente a la pantalla gigante , siguiendo informativos españoles así como fútbol o eventos ecuestres

, siguiendo informativos españoles así como fútbol o eventos ecuestres Lectura constante ya sea prensa diaria o borradores relacionados con sus memorias

Sesiones regulares dedicadas al ejercicio suave junto con fisioterapia

Llamadas telefónicas o videollamadas con familiares cercanos o viejos amigos

De vez en cuando surgen visitas inesperadas:

Sus hijas, las infantas Elena y Cristina , viajan para verlo

, viajan para verlo Su nieto Froilán , residente temporalmente en Abu Dabi quien pasa temporadas en la isla

, residente temporalmente en Abu Dabi quien pasa temporadas en la isla Amigos destacados como príncipes o jeques junto con viejos conocidos provenientes del aristocracia europea son recibidos ya sea en el salón o terraza frente al mar

Aun así mantiene contacto fluido con los medios europeos: entrevistas seleccionadas principalmente para prensa francesa y el lanzamiento inminente de sus memorias buscan fijar su versión sobre los acontecimientos pasados.

Un rey aún relevante pero tras puertas cerradas

En términos relacionados con las celebridades, Juan Carlos I presenta una situación particular. Vive similarmente a muchas figuras globales caídas en desgracia o alejadas del primer plano mediático:

En una isla privada

En una mansión lujosa proporcionada por poderosos aliados

Con estilos altos costes ahora cubiertos indirectamente

Con control absoluto sobre su imagen pública

Sigue generando interés tanto dentro como fuera de España; sin embargo ha optado por mantener exposiciones muy cuidadas: apariciones esporádicas durante regatas en Sanxenxo, viajes breves para actos privados o fotos filtradas mediante redes sociales gestionadas por amigos jeques. La villa ubicada en Nurai representa el decorado ideal para este personaje: un rey retirado aferrado aún a los códigos aristocráticos pero refugiado donde los paparazzi no acceden sin permiso previo.

El sentido profundo detrás de su casa: libertad controlada

En sus memorias subraya insistentemente cómo buscaba un lugar donde los periodistas españoles no pudieran localizarlo fácilmente ni interrumpir las actividades oficiales programadas para su hijo Felipe VI. La casa situada en Nurai simboliza esa búsqueda concreta:

Libertad : puede moverse sin agenda oficial definida; decide cuándo ve a quién

: puede moverse sin agenda oficial definida; decide cuándo ve a quién Control : todo está filtrado cuidadosamente para asegurar comodidad personal

: todo está filtrado cuidadosamente para asegurar comodidad personal Distancia: tanto geográfica como emocional respecto Madrid así como simbólica respecto Zarzuela

Entre gimnasio privado,cocina abierta,pantalla gigante,tres olivos,y otros detalles significativos ,el viejo rey ha creado algo más allá simplemente refugio ;un escenario final donde continuar siendo Juan Carlos ante público elegido,y siempre teniendo presente aquel pasado que nunca termina realmente llamando nuevamente aquella puerta.