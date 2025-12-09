El popular Borja Sémper reaparece tras 5 meses de batalla contra el cáncer y sonríe porque ya tiene pelo

La fotografía es sencilla: un ascensor, luz neutra, el móvil en alto y una media sonrisa.

Sin embargo, en la cabeza de Borja Sémper se percibe algo más que un gesto amigable: ya se asoma el pelo que vuelve. Y con ello, una forma de anunciar que la vida retoma su curso.

Cinco meses después de hacer público que padecía cáncer, el portavoz nacional del PP ha regresado a las redes sociales con un mensaje breve pero profundo, lleno de humanidad: «Tras 4 meses de tratamiento, llevo ya 4 semanas sin quimioterapia. Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante. De momento todo va bien».

Esa combinación de datos clínicos, ironía cotidiana y gratitud ha resonado rápidamente entre miles de personas.

Cuatro meses de quimio, cuatro semanas de respiro

El mensaje de Sémper encapsula en una sola frase un proceso médico intenso que había manejado con bastante discreción hasta ahora.

Medios como 20minutos, El Mundo o Vozpópuli coinciden en señalar que se trata del final del tratamiento de quimio y el comienzo de una etapa de seguimiento médico. Aún queda camino por recorrer, pero ya ha logrado cumplir un primer objetivo: cerrar la fase más dura del proceso.

En su mensaje, Sémper no se adentra en tecnicismos médicos, pero deja claro dónde se encuentra: ya no hay sesiones de quimioterapia programadas en su agenda inmediata, aunque sí un «lo que queda por delante» que nadie en su situación puede minimizar.

«Empieza a salir pelo»: cuando el cuerpo se convierte en símbolo

El detalle del cabello no es simplemente un aspecto superficial. Para muchos pacientes oncológicos, el instante en que el cabello comienza a crecer nuevamente representa un antes y un después. Es la prueba tangible de que el cuerpo deja atrás la agresión constante del tratamiento.

Hace apenas unas semanas, imágenes compartidas por su pareja, la actriz Bárbara Goenaga, mostraban cómo ya comenzaba a crecerle nuevamente la barba —uno de sus rasgos más distintivos— tras haberla perdido por los efectos secundarios del tratamiento. Este pequeño «detalle» físico se convirtió en un termómetro emocional para muchos seguidores: si vuelve la barba, quizás también regrese la rutina.

En su último mensaje, Sémper lo expresa claramente: «Empieza a salir pelo» y «poco a poco recupero ánimo y fuerzas».

Cinco meses desde aquel «tratamiento exigente»

El 14 de julio, durante una rueda de prensa en la sede del PP en Génova, Sémper confesó haber sido diagnosticado con un tumor cancerígeno en estadio I. Habló sobre un «tratamiento exigente» que cambiaría su apariencia física y le obligaría a reducir su ritmo habitual ante los medios.

Anunció que necesitaría disminuir su exposición mediática, aunque no desapareció por completo. Mantuvo cierta actividad política cuando su salud lo permitía e incluso participó en eventos puntuales del partido. Su situación generó una ola transversal de apoyo: desde miembros de su propio partido hasta líderes de otras formaciones le enviaron mensajes alentadores.

El papel silencioso (y constante) de Bárbara Goenaga

A lo largo de este proceso, la figura de Bárbara Goenaga ha sido fundamental como apoyo incondicional, aunque ella misma ha intentado desviar el foco lejos de su vida privada.

En los últimos meses compartió algunas fotos familiares con un mensaje claro: «Celebrando la vida».

Comentó que la quimio fue «durísima», pero también expresó que «ya está todo prácticamente perfecto», siempre con cautela. Además, reconoció sentir cierto «apuro» al hablar sobre el tema, aunque no quería generar preocupaciones innecesarias entre quienes preguntaban por Sémper.

En un vídeo reciente dijo que «la realidad es que va muy bien» y se permitió lanzar una frase esperanzadora: «Pronto saldrá ya con su pelazo y volveremos a la normalidad». La nueva imagen de Borja mostrando ese cabello asomando parece ser una respuesta visual a esas palabras.

Al mismo tiempo, Goenaga ha reivindicado el papel fundamental de su familia —incluyendo a sus hijos comunes y los provenientes de relaciones anteriores— como red afectiva que sostiene el día a día cuando las cámaras se apagan.