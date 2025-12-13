Muere Héctor Alterio, leyenda del cine y el teatro, a los 96 años

El actor Héctor Alterio (Buenos Aires, 1929) ha muerto este sábado a los 96 años, según informó su familia a través de un comunicado difundido por Pentación Espectáculos.

«Con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio.

Se fue en paz, tras una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, permaneciendo activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz», expresa la nota.

Con una vitalidad inagotable, Alterio mantuvo su pasión por los escenarios hasta sus últimos días. En los últimos años giró con Una pequeña historia , una obra de tintes autobiográficos que representaba un repaso íntimo de su trayectoria.

A lo largo de más de siete décadas de carrera, el intérprete se consolidó como uno de los grandes actores de su generación , destacado tanto en su Argentina natal como en España , país donde afianzó su carrera tras exiliarse en 1975. La Academia de Cine Española lo distinguió con el Goya de Honor en 2004 , reconocimiento a una vida dedicada al oficio actoral.

Su debut teatral se produjo en 1948, con «Prohibido suicidarse en primavera», de Alejandro Casona. Años después fundó la compañía Nuevo Teatro , pionera en la renovación escénica argentina durante los años sesenta.

El cine le deparó los mayores hitos de su fama, participando en títulos emblemáticos de la renovación cinematográfica argentina como Todo sol es amargo , además de colaborar con directores de la talla de Leopoldo Torre Nilsson . Su traslado a España marcó el inicio de una nueva etapa: trabajó con Jaime Chávarri en A un dios desconocido , papel por el que conquistó la Concha de Plata en San Sebastián, además de protagonizar El crimen de Cuenca de Pilar Miró y El nido de Jaime de Armiñán, nominada al Óscar en 1980.

Aunque residió en España, Alterio nunca rompió su vínculo con su país, apareciendo en títulos icónicos del cine argentino como La tregua (1974), Camila (1984), La historia oficial (1985) —ganadora del Óscar a mejor película extranjera— y El hijo de la novia (2001).

Su última aparición cinematográfica fue en la cinta italiana Due uomini, quattro donne e una mucca depressa (2015), de Anna di Francisca, aunque también se le vio en Kamikaze (2014), de Álex Pina.

En 2008 recibió el Cóndor de Plata a la trayectoria en Argentina, y en 2023, el Centro Cultural Kirchner le rindió un emotivo homenaje con la presencia de figuras como Ricardo Darín , reflejo del respeto y cariño que el público y la profesión siempre le profesaron.