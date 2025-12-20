La enfermedad de Mette-Marit se agrava y la princesa noruega se prepara para un transplante de pulmón

La reciente imagen de Mette-Marit de Noruega, sonriendo durante la entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo, contrasta drásticamente con el comunicado urgente que ha conmocionado a la nación: la Casa Real noruega ha confirmado que su estado de salud ha empeorado y que los médicos han comenzado a preparar un posible trasplante de pulmón. Tras los flashes y los elegantes vestidos, la princesa heredera vive una cuenta atrás silenciosa, marcada por exhaustivas pruebas médicas, un cansancio extremo y una agenda oficial que se reduce conforme lo indica el parte médico.

Esta noticia llega en uno de los años más difíciles para la familia real noruega, colocando a Mette-Marit, con 52 años, en el centro de un relato que entrelaza enfermedad, deber institucional y exposición pública. Un cóctel conocido para muchas celebridades, pero que en su caso se vive con el peso adicional de una corona futura. No solo se trata de un problema de salud; también es un reflejo de cómo la realeza maneja hoy la fragilidad en una era donde la transparencia es casi obligatoria.

Una enfermedad implacable

A Mette-Marit le diagnosticaron fibrosis pulmonar crónica en 2018. Esta condición poco común provoca cicatrices en los pulmones y disminuye progresivamente la capacidad para absorber oxígeno. Con el tiempo, el tejido pulmonar sano es reemplazado por tejido conectivo, lo que deja “muy poca función pulmonar” y limita incluso las actividades físicas más básicas.

Este otoño, la princesa ha sido sometida a múltiples pruebas en el Rikshospitalet, el hospital universitario líder en Noruega para estos casos. Los resultados han sido contundentes: hay “una clara evolución negativa” en su estado de salud. Tanto el centro médico como la Casa Real lo expresan sin tapujos. El profesor Are Martin Holm, jefe del departamento de Neumología del hospital, lo resume con franqueza profesional: “Nos acercamos al momento de llevar a cabo un trasplante de pulmón y estamos realizando los preparativos necesarios para que sea factible cuando llegue ese instante”.

Por ahora, no se ha determinado cuándo entrará en lista de espera. Sin embargo, que esta opción esté sobre la mesa marca un hito significativo en su evolución clínica. Se ha pasado de confiar en tratamientos farmacológicos y rehabilitación a aceptar que quizás sea necesario considerar una intervención mayor, con todos los riesgos y tiempos de recuperación que ello conlleva.

El cuerpo como límite del deber

Desde que se hizo público su diagnóstico, la vida oficial de Mette-Marit ha sido una montaña rusa. Este mismo año, la Casa Real ya había anunciado que en octubre cancelaba toda su agenda para permitirle someterse a una rehabilitación pulmonar. Ella misma reconoció en una entrevista con la televisión pública NRK que había tardado en buscar ayuda: “Debería haberlo hecho antes, pero ahora es el momento. Porque necesito más apoyo que antes para manejar mi vida diaria con fibrosis pulmonar”.

El comunicado reciente subraya esa doble exigencia: por un lado, la princesa “requiere cada vez más un programa específico de ejercicio, descanso y recuperación física”; por otro lado, mantiene “un firme deseo de continuar trabajando”. La solución propuesta por Palacio es organizar su agenda “de manera que sus actividades se adapten lo mejor posible a su estado de salud”.

Este intento por encontrar un equilibrio se ha reflejado en sus últimas apariciones:

Asistió a una cena con representantes del Parlamento en el Palacio Real de Oslo.

en el Palacio Real de Oslo. Estuvo presente durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz celebrada en el Ayuntamiento capitalino.

celebrada en el Ayuntamiento capitalino. Se prevé su participación en un almuerzo con miembros del Gobierno noruego, junto a los reyes Harald y Sonia, así como al príncipe Haakon y su hija, la princesa Ingrid.

Cada aparición pública se convierte casi en una prueba a ojos del país. La fotografía de Mette-Marit en cualquier evento ya no solo representa un protocolo cumplido; ahora simboliza un mensaje poderoso sobre resistencia.

La celebridad fuera del molde

Mucho antes de que “trasplante” formara parte habitual de su vocabulario diario, Mette-Marit ya conocía bien las exigencias del escrutinio mediático. Ingresó a la familia real con un pasado muy comentado: un hijo nacido antes de su matrimonio y una biografía que desafiaba las ideas tradicionales sobre las princesas nórdicas. Con el tiempo, se convirtió en uno de los rostros más queridos dentro de la realeza europea; sin embargo, nunca logró encajar completamente dentro del molde establecido.

Su trayectoria conecta con otras celebridades obligadas a negociar su derecho a disfrutar privacidad frente a una curiosidad pública insaciable. Pero ahora, debido a su enfermedad, todo cambia. La prensa ya no solo analiza vestidos o gestos; también escudriña informes médicos, agendas reducidas y detalles sobre su rehabilitación. La salud se convierte así en tema central del debate nacional y Mette-Marit emerge como símbolo involuntario de vulnerabilidad.

A diferencia de actores o cantantes, ella no puede simplemente retirarse del ojo público sin consecuencias institucionales. Su cuerpo no es solo suyo; está vinculado al futuro mismo de la monarquía noruega. Por eso mismo, la Casa Real ha optado por mantener una política de máxima transparencia, explicando abiertamente las características de su enfermedad, el reciente deterioro y las posibilidades del trasplante utilizando un lenguaje poco habitual para comunicados oficiales.

Un año complicado para la Casa Real noruega

El deterioro físico sufrido por Mette-Marit ocurre además dentro de un contexto familiar especialmente tenso. Los medios locales apuntan que este final aciago del año coincide con otro frente abierto: el proceso judicial al que hace frente Marius Borg, hijo mayor de Mette-Marit nacido antes del matrimonio con el príncipe heredero.

En febrero dará inicio un juicio donde él enfrenta más de treinta delitos graves, incluyendo varios cargos relacionados con violación. La posible pena podría alcanzar hasta diez años tras las rejas. La Fiscalía ha dejado claro que no recibirá ningún trato especial debido a su relación familiar. Para una institución cuidadosa con su imagen pública como símbolo cercano y estable, este impacto es doble: mientras intentan proteger la salud futura reina, deben lidiar también con un caso judicial que ha suscitado intensos debates sociales.

Así pues, lo que podría considerarse como una cuestión privada relacionada con Mette-Marit trasciende para convertirse en parte integral del relato sobre este año particularmente difícil para la monarquía. El país observa cómo coexisten dos realidades opuestas: una institución destinada a encarnar continuidad y solidez sostenida hoy por una mujer dispuesta a reconocer abiertamente que necesita ayuda para enfrentar cada día.

La fragilidad como nuevo lenguaje real

En una entrevista concedida recientemente a NRK desde su residencia en Skaugum, Mette-Marit ha abordado este proceso con una sinceridad poco común entre las figuras reales europeas. Ha descrito como “un largo proceso mental” llegar a aceptar un posible trasplante pulmonar y admitió que sus rutinas diarias han cobrado mayor complejidad. Sin grandes discursos ni épica alguna; simplemente una mujer tratando hacer frente al diagnóstico que define cada respiración.

Este tono encarna además un cambio más amplio sobre cómo los personajes públicos comparten sus experiencias relacionadas con salud. Cada vez son más las celebridades dispuestas a hablar abiertamente sobre dolencias crónicas o problemas emocionales sin ocultarse; sin embargo, cuando se trata de una princesa heredera ese gesto adquiere mayor relevancia. Rompe así con esa visión tradicionalmente distante e irrealista acerca del papel real y acerca también aquellas personas que lidian cotidianamente con enfermedades invisibles.

A medida que los médicos del Rikshospitalet ajustan pruebas e investigan tiempos adecuados para proceder mientras Palacio adapta compromisos basados no solo en tareas protocolarias sino también según capacidades físicas reales; Mette-Marit redefine ante los ojos del mundo: menos cuento mágico y más lucha cotidiana. Quizás ahí resida ese nuevo retrato auténtico e inspirador sobre ser princesa hoy día: entre fragilidad humana y sentido del deber.