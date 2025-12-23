Fallece a los 55 años Vince Zampella, creador de Call of Duty, al estrellarse con su Ferrari

La velocidad y el lujo.

Vince Zampella ha dejado una huella imborrable en el universo de los videojuegos.

El pasado domingo, 21 de diciembre de 2025, alrededor de las 12:45, su automóvil se salió de la carretera en el kilómetro 62 de la Angeles Crest Highway, cerca de Altadena, en una zona no incorporada del condado de Los Ángeles.

El impacto contra una barrera de hormigón provocó un incendio que atrapó al conductor; fue declarado muerto en el acto. Un pasajero fue expulsado del vehículo y falleció posteriormente en un hospital cercano, según informó la Patrulla de Caminos de California (CHP), que recibió una alerta de emergencia vía satélite desde un dispositivo Apple.

La noticia se propagó rápidamente entre desarrolladores y aficionados. Infinity Ward, el estudio que cofundó y que dio vida a Call of Duty, emitió un comunicado lleno de emoción:

«Como uno de los fundadores de Infinity Ward y Call of Duty, siempre tendrás un lugar especial en nuestra historia. Tu legado al crear entretenimiento icónico y duradero es inconmensurable». Electronic Arts (EA), que adquirió Respawn Entertainment en 2017, donde Zampella desempeñaba un papel crucial, declaró: «Esta es una pérdida inimaginable; nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos tocados por su obra. Su influencia en la industria del videojuego fue profunda y extensa. Un amigo, colega, líder y creador visionario, su trabajo ayudó a moldear el entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores alrededor del mundo«.

Vince Zampella se mató a los 55 años en un accidente automovilístico. Fue cocreador de la franquicia #CallofDuty, así como cofundador de Infinity Ward y Respawn Entertainment. pic.twitter.com/nFyIg6TbMK — Carlos Hidalgo (@CarlosHidalgoo) December 23, 2025

Un visionario que revolucionó los shooters

Desde sus primeros pasos en la industria, Zampella mostró un talento excepcional para plasmar la esencia del combate bélico en las pantallas. Su carrera despegó en 2002 con Medal of Honor: Allied Assault, un título que marcó un antes y un después en el género de los shooters en primera persona. Al año siguiente, cocreó Call of Duty, un simulador ambientado en la Segunda Guerra Mundial que ha vendido más de 500 millones de copias a nivel global, expandiéndose a conflictos modernos e incluso contando con una película actualmente en producción por parte de Paramount Pictures. Este impacto no solo transformó el entretenimiento sino también la forma en que los jugadores se sumergen en historias cautivadoras.

En 2010, tras su salida como CEO de Infinity Ward, fundó Respawn Entertainment, un estudio que rápidamente se estableció como referente. Allí surgieron Titanfall y Titanfall 2, con su innovadora mecánica de movimiento fluido y mechas gigantes, así como Apex Legends, el battle royale gratuito que capturó a decenas de millones desde su lanzamiento sorpresa en 2019. Más recientemente, lideró los éxitos alcanzados con Star Wars Jedi: Fallen Order (2019) y Star Wars Jedi: Survivor (2023), aventuras llenas de acción que sumergieron a los aficionados en el vasto universo galáctico con combates precisos y narrativas profundas. En sus últimos años dirigía un equipo en DICE LA, estudio perteneciente a EA ubicado en Playa Vista, según datos proporcionados por la Academy of Interactive Arts & Sciences.

El legado dejado por Zampella va más allá de cifras impresionantes. Inspiró a generaciones enteras de desarrolladores al priorizar siempre la innovación sobre fórmulas repetitivas. Su enfoque hacia experiencias multijugador fluidas y campañas para un solo jugador memorables elevó considerablemente el estándar dentro del sector. EA destacó cómo su visión «moldeará la manera en que se crean los juegos y cómo los jugadores se conectan durante generaciones».

Trayectoria marcada por hitos y desafíos

Nacido el 10 de febrero de 1970 en Nueva York, Zampella creció fascinado por los ordenadores y las máquinas recreativas. Estudió Administración de Empresas en la Universidad de Maryland; sin embargo, su verdadera pasión lo llevó pronto hacia el desarrollo de videojuegos. En los años noventa trabajó en proyectos menores antes de integrarse a 2015, Inc., precursora del ahora famoso estudio Infinity Ward. Allí, junto a figuras como John Carmack, forjó alianzas que definirían una era.

Sus logros no se limitan únicamente a cifras desorbitadas. La saga Call of Duty generó comunidades globales eSports millonarios e importantes debates sobre el realismo presente en la guerra virtual. Bajo su liderazgo, Respawn demostró que incluso un estudio pequeño podía competir con gigantes del sector al vender millones sin renunciar nunca a la creatividad. Recientemente, su trabajo relacionado con Star Wars revitalizó el género acción-aventura ganando elogios tanto por su accesibilidad como por su profundidad narrativa.

Aunque no se han detallado premios específicos tras esta triste noticia, su influencia se refleja claramente en el cariño recibido dentro del sector. Colegas lo rememoran como un líder carismático capaz de unir equipos alrededor de visiones ambiciosas. Su despido controvertido de Infinity Ward en 2010 debido a disputas con Activision no empañó su reputación; al contrario, propulsó a Respawn hacia una independencia creativa bajo EA.

En lo personal, Zampella mantenía un perfil discreto. Estaba casado y vivía con su familia en California; equilibraba así el frenético ritmo profesional con momentos dedicados a su vida privada. No hay detalles públicos sobre hijos o familiares cercanos más allá del duelo colectivo expresado por EA e Infinity Ward.

Impacto perdurable en el entretenimiento interactivo

La muerte de Zampella acontece justo cuando los videojuegos están viviendo un momento álgido; mientras tanto, se preparan nuevas entregas para Call of Duty y celebran temporadas récord con Apex Legends. Su ausencia será profundamente sentida tanto en estudios como Respawn como también en DICE LA, donde guiaba proyectos prometedores hacia adelante. La CHP aún no ha anunciado actos conmemorativos específicos; sin embargo, ya se rinde homenaje espontáneo a través de redes sociales y foros.

Para poner todo esto en perspectiva:

Fecha y lugar nacimiento: 10 febrero 1970, Nueva York, EE.UU.

10 febrero 1970, Nueva York, EE.UU. Formación académica: Licenciatura Administración Empresas – Universidad Maryland.

Licenciatura Administración Empresas – Universidad Maryland. Hitos destacados: 2002: Lanzamiento Medal of Honor: Allied Assault. 2003: Nacimiento Call of Duty (más de 500 millones copias vendidas). 2010: Fundación Respawn Entertainment. 2014-2016: Titanfall y Titanfall 2. 2019: Apex Legends; Star Wars Jedi: Fallen Order. 2023: Star Wars Jedi: Survivor.

Obras reconocidas: Franquicias emblemáticas que definieron shooters multijugador junto a narrativas cinemáticas impactantes.

Franquicias emblemáticas que definieron shooters multijugador junto a narrativas cinemáticas impactantes. Premios/reconocimientos: Influencia implícitamente premiada mediante ventas masivas así como legado presente dentro Academy Interactive Arts & Sciences.

Influencia implícitamente premiada mediante ventas masivas así como legado presente dentro Academy Interactive Arts & Sciences. Información familiar: Casado; residente California; detalles privados respetados.

Zampella no solo creó videojuegos; construyó mundos donde millones encontraban escapismo, competencia y sueños compartidos. Su chispa creativa ha sido irónicamente apagada entre llamas pero sigue iluminando aún hoy el camino recorrido por toda una industria.