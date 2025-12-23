La impactante historia tras la predicción de Rappel que trajo millones de la Lotería a un pueblo

Rappel, el conocido vidente español de 80 años, ha vuelto a ser el centro de atención después del último sorteo de la Lotería de Navidad de este 22 de diciembre de 2025.

Apenas unos días antes de esto, el famoso vidente pronosticó que la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial recibiría numerosos premios.

Y efectivamente, un tercer premio, un cuarto y dos quintos. Ahora, cuenta el diario El Español lo que hay detrás de ese tremendo acierto de más de 2,5 millones de euros.

Todo comenzó hace años por una razón trágica.

La conexión dolorosa con El Escorial

Rappel se trasladó temporalmente a San Lorenzo de El Escorial debido a la salud de su hijo, quien padecía un grave problema cerebral. Un médico le sugirió que abandonara Madrid en busca de aire puro y tranquilidad. Así fue como alquiló un piso en la zona y pasó un año viajando entre ambos lugares.

Al principio, el estado del niño mejoró. Los médicos elogiaban los servicios sanitarios de la región. Sin embargo, su condición se agravó con varios derrames. Finalmente, falleció.

La muerte de su hijo dejó una huella indeleble en Rappel. «Mi hogar estaba allí y mi hijo se encontraba bien allí», recuerda con nostalgia. Durante ese tiempo, hizo amistades locales, entre ellas la del lotero de una administración cercana. Desde entonces, cada año compra décimos en el mismo lugar.

Este 2025 sintió una corazonada muy fuerte. En su reciente visita, el lotero le preguntó qué predecía para ese año. «Con muchos millones, repartiendo muchos premios», contestó sin dudarlo. Incluso comentó a un cliente en la cola que parecía tener suerte; ese hombre apareció después en televisión celebrando su premio.

Aciertos anteriores de Rappel

A lo largo de los años, Rappel ha acumulado predicciones memorables relacionadas con la Lotería de Navidad. Aunque no siempre acierta con el Gordo, sí ha dado detalles acertados que han marcado su carrera.

Aquí algunos ejemplos:

En una emisión con Jesús Hermida , pronosticó que el Gordo terminaría en 96 o 69; salió el 96 y eso disparó su popularidad.

, pronosticó que el Gordo terminaría en 96 o 69; salió el 96 y eso disparó su popularidad. En los años 80, una empleada de Galerías Preciados (hoy parte de El Corte Inglés) le pidió números; él le dio tres cifras y ella compró para sus compañeras en Tirso de Molina. Al final, les tocó un premio significativo, generando titulares como «Rappel reparte millones en Galerías Preciados».

Estos logros han convertido a Rappel en una figura emblemática cada diciembre. Su predicción sobre El Escorial provocó movimientos desde Madrid hacia esa localidad; la administración Pepito Herranz experimentó largas colas y ventas desbordadas gracias a una mezcla entre superstición y curiosidad popular.

El Niño y nuevos vaticinios

El próximo sorteo del Niño, programado para el 6 de enero, está a la vuelta de la esquina. EL ESPAÑOL quiso conocer las impresiones de Rappel, quien no se arriesga demasiado al hacer predicciones pero señala a Valencia como un lugar especial por las energías que percibe en una administración ubicada en la Plaza de la Virgen, donde siempre compra sus décimos.

Adquiere números que terminan en 2 por razones numerológicas.

Desea suerte a todos: «Ojalá sea un año feliz lleno de buena fortuna y sentido común».

Los expertos recalcan que todos los números tienen las mismas posibilidades al ser sorteados. Madrid vende más décimos y por eso suele acumular Gordos; sin embargo, las predicciones como las de Rappel alimentan el mito sobre lugares afortunados.

En San Lorenzo de El Escorial, los habitantes celebran mientras ven cómo su patrimonio turístico se ve ahora enriquecido por estos premios millonarios. Rappel, desde su historia personal tan dura, reparte alegría entre sus gentes; su cariño por este rincón perdura intacto. Habrá que ver qué sorpresas trae para Reyes.