Fallece a los 65 años Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure

Perry Bamonte, el guitarrista y teclista que dejó su impronta creativa en The Cure por más de veinte años, ha fallecido a los 65 años.

La noticia fue confirmada por la banda el viernes 26 de diciembre de 2025, después de que una enfermedad repentina lo sorprendiera en su hogar durante las celebraciones navideñas.

Conocido como Teddy entre sus colegas, Bamonte dejó una marca indeleble en la trayectoria del grupo, comenzando como roadie y regresando con fuerza en 2022.

Nacido el 3 de septiembre de 1960 en Londres, Perry Archangelo Bamonte creció en un entorno familiar vinculado a la música. Su hermano menor, Daryl Bamonte, desempeñó funciones como tour manager para The Cure y Depeche Mode, lo que le abrió las puertas al mundo de la banda en 1984.

Empezó como parte del equipo de carretera, cuidando del grupo hasta 1989, y rápidamente se convirtió en técnico de guitarras y asistente personal del icónico líder Robert Smith. Fue su hermana, Janet, quien le enseñó a tocar el piano y los teclados, habilidades que resultaron cruciales para su carrera tras la salida del teclista Roger O’Donnell en 1990.

Ese año marcó su ascenso a miembro oficial. Bamonte hizo su debut en el álbum Wish (1992), donde alternó entre guitarra, bajo de seis cuerdas y teclados. Su versatilidad brilló tanto en giras masivas como en grabaciones que definieron una época dorada para The Cure. A lo largo de 14 años participó en más de 400 conciertos y contribuyó a discos emblemáticos como Wild Mood Swings (1996), Bloodflowers (2000) y The Cure (2004), así como también a recopilatorios y grabaciones en vivo como Paris (1993) o Trilogy (2003). La salida de Porl Thompson intensificó su papel como guitarrista, adaptándose a los cambios con una discreción característica.

En 2005, Smith decidió transformar a The Cure en un trío, lo que llevó a la salida tanto de Bamonte como de O’Donnell. A pesar del abrupto adiós, mantuvieron una relación cordial. Después de alejarse del escenario musical, se dedicó a la pesca con mosca y desarrolló su faceta como ilustrador. Colaboró con la revista Fly Culture, aportando ilustraciones y escritos que reflejaban su amor por la naturaleza. En 2012 se unió al supergrupo Love Amongst Ruin, participando en su álbum Lose Your Way (2015). Ocho años después, en 2019, compartió escenario con excompañeros durante la inducción al Rock and Roll Hall of Fame.

Su regreso a The Cure en 2022 sorprendió tanto a fans como a críticos. Participó en 90 conciertos dentro de la gira Shows of a Lost World, considerada por la banda entre sus mejores presentaciones históricas. El punto culminante llegó el 1 de noviembre de 2024 en Londres, con un espectáculo que selló su última contribución. La declaración oficial sobre él destaca que era «tranquilo, intenso, intuitivo, constante y extremadamente creativo». Además subrayan que Teddy era «un corazón cálido y una parte vital del legado de The Cure«.

El impacto de Bamonte va más allá de las notas musicales. Su labor contribuyó a estabilizar la banda durante momentos difíciles, aportando texturas sonoras que enriquecieron himnos góticos y melancólicos. Discos como Wish, con sencillos inolvidables, lograron gran éxito tanto comercial como crítico, consolidando a The Cure como un referente indiscutible del rock alternativo. Su regreso revitalizó las actuaciones en vivo, atrayendo a nuevas generaciones mientras rendía homenaje al legado musical de los años ochenta y noventa. Sus colegas lo recuerdan por su lealtad: desde roadie hasta estrella del rock, siempre priorizó el colectivo.

La noticia ha suscitado una oleada de condolencias alrededor del mundo. Los fans inundan las redes sociales rindiendo tributo a canciones emblemáticas como las del álbum Bloodflowers, donde sus teclados crearon atmósferas etéreas e inolvidables. Aunque no se han anunciado actos conmemorativos específicos hasta el momento, la banda envía sus pensamientos hacia su familia cercana; aunque mantuvo un perfil bajo durante su vida personal. Su hermano Daryl fue un puente inicial hacia el éxito; detalles sobre cónyuge o hijos siguen siendo privados para respetar su deseo por mantener la intimidad.

Para ofrecer un vistazo más completo sobre su trayectoria musical:

: | Álbum | Año | Rol destacado | |——-|—–|—————| | Wish | 1992 | Guitarra, teclados y bajo | | Wild Mood Swings | 1996 | Guitarra principal | | Bloodflowers | 2000 | Teclados y atmósferas sonoras | | The Cure | 2004 | Contribuciones multiinstrumentales | Giras y shows : Más de 490 conciertos totales incluyendo Shows of a Lost World (2022-2024).

La figura de Bamonte encarnaba la esencia misma de The Cure, fusionando melancolía profunda con innovación sonora constante. Su partida deja un vacío difícil de llenar; no obstante, sus riffs y acordes seguirán resonando eternamente tanto en escenarios como entre vinilos. La música tiene esa magia: perdura mucho más allá del telón.