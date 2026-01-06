Indignación en redes sociales por el ‘cambiazo’ del Rey Gaspar en la Cabalgata de Madrid

El 5 de enero de 2026, Madrid celebró su tradicional Cabalgata de Reyes, con multitudinarias aglomeraciones en las calles.

A pesar del frío polar, el más intenso en cuatro décadas, el desfile continuó sin contratiempos.

Sin embargo, la gran sorpresa llegó con la aparición de Gaspar.

El papel no fue interpretado por Beltrán Iraburu, quien había sido su rostro desde 2022 y era conocido como el Gaspar guapo.

La multitud percibió el cambio al instante. Gritos como «¿Dónde está el Gaspar guapo?» resonaron por doquier.

En las redes sociales, especialmente en X, la indignación se desató. Muchos usuarios compararon al nuevo Gaspar con una «versión AliExpress» y otros lo describieron como un «timó de Cabalgata».

Beltrán Iraburu se había ganado un lugar especial en los corazones de los madrileños.

Su atractivo físico lo convirtió en un fenómeno viral año tras año. Madres y seguidores lo esperaban con entusiasmo, mientras él repartía caramelos y sonrisas desde su carroza, derrochando carisma.

En diversas entrevistas, destacaba la magia del momento: «Miras a un niño y lo haces feliz. Te sientes rey mago».

En esta edición de 2026, el Ayuntamiento llevó a cabo el evento bajo la dirección de José Luis Martínez-Almeida, aunque el alcalde no ofreció explicaciones sobre el cambio de actor.

Las redes no tardaron en señalarlo.

Algunos aventuraron teorías sobre motivos políticos o recortes presupuestarios; otros recordaron su aparición en la revista Shangay, pero ninguna fuente oficial confirmó los motivos.

¡Nunca te lo perdonaran las chicas, alcalde Almeida! https://t.co/Ygu2tDraWR — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) January 6, 2026

Reacciones en redes: memes y lamentos

Las quejas comenzaron a multiplicarse rápidamente. Usuarios compartieron montajes del antes y después, donde el antes mostraba a Iraburu con su corona y su característica sonrisa, mientras que el después, del nuevo actor, generaba burlas.

« Españoles, estamos de luto. Nos han cambiado a Gaspar ».

». « No se puede jugar así con la ilusión de quienes vemos la cabalgata ».

». « Esto es un drama; ya no mola la Cabalgata de Madrid ».

». «Nunca te lo perdonaré, Almeida».

A pesar del clamor popular, algunos defendieron el cambio argumentando que «el Gaspar de este año también es muy guapo». Sin embargo, estas opiniones fueron escasas frente al clamor general que exigía el regreso de Beltrán. Circularon teorías extravagantes sobre razones que iban desde recortes económicos hasta un boicot por su imagen pública.

La retransmisión realizada por RTVE amplificó aún más la controversia. El hashtag #CabalgataRTVE inundó X con comentarios críticos no solo hacia Gaspar, sino también sobre la producción del evento. Muchos usuarios anhelaban ver cabalgatas de otras ciudades como Sevilla: «Venid a Sevilla; vais a ver lo que es una cabalgata alegre», comentaban.

Me explicas porqué el Baltasar de la cabalgata de Madrid es más blanco q yo???? pic.twitter.com/Dv0N5tmGYy — África ✨ (@barragan_africa) January 5, 2026

¿Quién es Beltrán Iraburu?

No es la primera vez que Beltrán Iraburu se encuentra bajo los focos mediáticos. Este actor ha destacado en musicales e incluso interpretó a Scar en El rey león durante seis temporadas y a Gastón en La bella y la bestia. También ha tenido participación en producciones como El médico y Los pilares de la tierra.

Desde 2022 brilló con luz propia durante la Cabalgata. Aunque confesaba sentir nervios al dirigirse a los pequeños: «Puedes quedarte en blanco y envejeces dos años en tres segundos», siempre repetía que lo hacía por la felicidad infantil que generaba. Su ausencia este año ha dejado un gran vacío entre los asistentes.

Madrid reclama su regreso a gritos. Encuestas informales realizadas en redes reflejan un apoyo masivo hacia él. La pregunta «¿Pero dónde está el Gaspar guapo?», se convirtió rápidamente en trending topic. El nuevo actor intentó saludar con energía, pero no logró convencer.

El impacto en la fiesta

La Cabalgata continuó su curso habitual. Los Reyes Magos Melchor y Baltasar, desfilaban sin problemas mientras las carrozas decoradas con renos, marionetas y elementos del Nautilus cautivaban a los niños presentes. Sin embargo, toda la atención se centró nuevamente en Gaspar, provocando comentarios entre familias enteras sobre el inesperado cambiazo.

Algunos padres intentaban explicar a sus pequeños: «Los reyes cambian ayudantes». Otros optaban por humor: «Este año Gaspar se quedó en Oriente». La desilusión pareció afectar más a los adultos que a los niños; para muchos, Iraburu había pasado a ser parte esencial de esta tradición reciente.

El Ayuntamiento optó por mantener silencio sobre las razones detrás del cambio; nada trascendió respecto a si hubo problemas de agenda o si se trataba simplemente de un cambio generacional. Las especulaciones abundan entre los usuarios: uno incluso comentó: «Tres años con el mismo trío; siempre rotan». Pero esta vez parece haber dolido más.

Comparación de Gaspars

Año Actor Gaspar Reacción pública 2022-2025 Beltrán Iraburu Viral, «guapo», ídolo de redes 2026 Nuevo actor (sin nombre oficial) Críticas, memes, indignación

Esta tabla ilustra claramente el contraste entre ambos actores. Mientras que Iraburu generaba una gran expectación cada año, este relevo ha resultado en una decepción masiva.

La noche concluyó con regalos repartidos entre las casas madrileñas; sin embargo, la polémica continuó viva en X. Miles clamaban para que *Almeida recuperara a Beltrán, exclamando: «Reivindicamos el regreso del Rey Mago guapo».

Otros aspectos relacionados con la Cabalgata también contribuyeron al ruido generalizado; el frío extremo obligó a muchos a abrigarse bien antes de salir y algunas críticas apuntaron que RTVE mostró más reporteros que carrozas durante las transmisiones. Aun así, los niños disfrutaron al máximo.

Se especula sobre un posible regreso de Beltrán Iraburu, cuya fama ha crecido tras este revuelo mediático; sus proyectos actorales le mantienen activo y sus fans sueñan ya con verlo lucir nuevamente su corona en 2027.

Madrid ya comienza a hablar sobre lo que será la próxima edición del evento; este cambiazo marcará sin duda esta celebración navideña. ¿Regresará su favorito? Las redes no olvidan tan fácilmente.

La magia de Reyes sigue vigente, pero sería aún más perfecta con Gaspar guapo entre sus protagonistas.