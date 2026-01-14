Primera reacción de Isabel Preysler a las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias: «No corresponde con el hombre que yo conocí»

En medio de un escándalo que ha sacudido el mundo del espectáculo, Isabel Preysler, exesposa de Julio Iglesias y madre de tres de sus hijos, ha expresado su shock inicial al conocer las graves acusaciones contra el cantante.

Fuentes cercanas a Preysler, confirmadas por medios como Vanitatis, La Vanguardia y Antena 3, indican que la socialité está impactada y ha declarado en privado que «no reconoce a este Julio» en los relatos presentados, afirmando que no se corresponde con el hombre que ella conoció durante su matrimonio entre 1971 y 1979.

Esta reacción, revelada en programas como El tiempo justo y Y ahora Sonsoles, subraya su sorpresa ante unas alegaciones que han dividido la opinión pública.

Las acusaciones provienen de dos extrabajadoras de las mansiones de Iglesias en República Dominicana y Bahamas, quienes han presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España.

Utilizando nombres ficticios para proteger su identidad —Rebeca (empleada doméstica) y Laura (fisioterapeuta)—, las denunciantes relatan episodios ocurridos en 2021 en un entorno de control, intimidación y abuso sistemático.

Entre los testimonios aportados, Rebeca describe agresiones como penetraciones digitales y anales sin consentimiento, obligada a practicar sexo oral durante horas para aliviar supuestos dolores del cantante, y tocamientos repetitivos que le causaban dolor físico y emocional. Calificó una de las residencias como «la casita del terror«, donde el maltrato era normalizado, incluyendo vejaciones verbales y humillaciones laborales.

Por su parte, Laura narra tocamientos en los pezones sin consentimiento durante sesiones en la playa, besos forzados y presiones para mantener relaciones íntimas, todo respaldado por documentos laborales, mensajes, registros de llamadas y material audiovisual. Ambas mujeres alegan un ambiente coercitivo, con complicidad de otros empleados, que vulneraba sus derechos y las hacía sentir como «objetos».

Sin embargo, es importante destacar que estas acusaciones presentan contradicciones según algunos observadores y el círculo cercano al artista, quienes cuestionan la veracidad de los relatos y sugieren posibles motivaciones externas, como intentos de extorsión o represalias laborales.

Además, Julio Iglesias es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Algunos allegados han insinuado que este caso podría ser «otra cortina de humo del corrupto Gobierno Sánchez«, apuntando a una posible intencionalidad política en el timing de la revelación, aunque sin evidencia concreta que lo sustente.

En defensa del cantante, su círculo cercano ha salido al paso con declaraciones firmes.

Además de la reacción de Preysler, el exmánager de Iglesias ha afirmado que «no reconoce» al artista en estas descripciones.

Exparejas como Vaitiale y Makoke han enfatizado su «caballerosidad» y se han mostrado atónitas ante las alegaciones, negando haber presenciado o experimentado conductas similares durante sus relaciones con él. Amistades como Ana Obregón y Rosa Villacastín, en un especial de Telecinco, han expresado incredulidad y han puesto en entredicho la denuncia, argumentando que Iglesias siempre ha mantenido una imagen de respeto hacia las mujeres.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha iniciado una investigación preliminar tras la denuncia presentada el 5 de enero de 2026, centrada en posibles delitos de trata de seres humanos con fines de servidumbre, agresión sexual, acoso y lesiones. Dado que los hechos supuestamente ocurrieron en el extranjero pero involucran a un ciudadano español, la justicia del país es competente para indagar.

El proceso se mantiene reservado, y no se anticipa ningún desenlace judicial en esta etapa inicial.