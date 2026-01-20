Brooklyn Beckham se enfrenta a sus padres en redes: “Han intentado arruinar mi relación amorosa”

Brooklyn Beckham, el primogénito de los Beckham, ha estallado en las redes sociales.

Ha lanzado una acusación explosiva contra sus progenitores, David y Victoria Beckham. Según él, han intentado desbaratar su relación con Nicola Peltz incluso antes de la boda.

En un extenso mensaje, relata agravios que se han acumulado con el tiempo. Asegura que no tiene intención de reconciliarse con su familia.

El mensaje de Brooklyn fue publicado ayer, 19 de enero de 2026, y ha conmocionado el universo de las celebridades. En él, habla sobre control, manipulaciones y la falta de apoyo familiar. Hace referencia a escándalos ocurridos durante la planificación de su boda en 2022.

Menciona que Victoria canceló el vestido de novia de Nicola en el último momento. Semanas antes, sus padres lo habían presionado para que firmara un acuerdo que afectaba a sus derechos familiares. Todo por un «payday» que nunca llegó a concretarse.

Brooklyn Peltz Beckham, como prefiere ser llamado ahora, reafirma su deseo de independencia.

«No quiero reconciliarme con mi familia», escribe sin tapujos. Denuncia que sus padres controlan las narrativas en los medios. Critica las publicaciones «performáticas» en redes sociales y los eventos familiares falsos. Acusa a Victoria de haber calificado a Nicola como «evil» por haber sentado a las niñeras en la mesa principal durante la boda. Esas niñeras, Sandra y la amiga de Nicola, no tenían a sus maridos presentes.

Detalles del post que avivan el escándalo

En su mensaje, Brooklyn enumera agravios específicos utilizando viñetas para resaltar cada uno:

Victoria arruinó su primer baile con Nicola en la ceremonia al cambiar la canción romántica por una actuación con Marc Anthony , ante 500 invitados.

arruinó su primer baile con en la ceremonia al cambiar la canción romántica por una actuación con , ante 500 invitados. Invitaciones incómodas: Victoria incluyó mujeres del pasado de Brooklyn para generar tensiones.

incluyó mujeres del pasado de para generar tensiones. Rechazo familiar: Durante el cumpleaños de David en Londres, esperaron una semana en un hotel sin poder verlos, aceptando solo asistir a la gran fiesta pública.

en Londres, esperaron una semana en un hotel sin poder verlos, aceptando solo asistir a la gran fiesta pública. Ataques públicos: Padres y hermanos lo atacaron en redes sociales y luego lo bloquearon este verano.

Viaje a Los Ángeles: La familia ignoró completamente a Brooklyn y Nicola.

Con 26 años, el mayor de los Beckham dice haber mantenido silencio durante años para preservar su privacidad. Sin embargo, afirma que sus padres y su equipo han filtrado ataques a los medios. Ahora decide romper ese pacto: «Me planto por mí mismo por primera vez», declara con firmeza. Habla sobre cómo prioriza el nombre de Brand Beckham por encima de todo lo demás. Compara la dinámica familiar con la realeza británica, donde se antepone la promoción pública.

Polémicas pasadas en la saga Beckham

Este no es el primer revuelo relacionado con los Beckham. La familia ha estado marcada por tensiones conocidas públicamente. Este verano, Brooklyn y Nicola renovaron sus votos sin la presencia de padres ni hermanos, alimentando rumores sobre frialdades desde la boda. El hecho de que Victoria no diseñara el vestido generó titulares y comentarios sobre posibles enfrentamientos entre nueras.

De fotógrafo a chef aspirante, así ha sido el camino de Brooklyn, siempre bajo la sombra imponente de sus padres, íconos del fútbol y del mundo del diseño. Mientras tanto, David, exfutbolista estrella, y Victoria, ex-Spice Girl convertida en diseñadora exitosa, han construido un imperio juntos. Pero ahora, él siente que está bajo un control absoluto; asegura que desde que se plantó respecto al acuerdo preboda lo tratan diferente.

Los hermanos también están involucrados: Romeo, Cruz, y la pequeña (Harper, 14 años) forman parte crucial del relato familiar. Según menciona Brooklyn, ha recibido ataques por parte de sus hermanos en redes sociales; uno incluso afirmó que fue él quien los bloqueó primero. La menor, Harper, sale mal parada; aunque lamenta herirla, no tiene intención de dar marcha atrás.

Impacto en el mundo de las celebridades

Este enfrentamiento se suma al largo listado de escándalos entre celebridades donde las familias famosas estallan debido a la fama y al dinero involucrados. Se puede pensar en las disputas familiares al estilo royal o las intrigas Kardashian. Por otra parte, Brooklyn y Nicola—hija del millonario Nelson Peltz—forman su propio núcleo familiar independiente; ella soporta constantes desaires según él mismo revela. Han viajado juntos para apoyar desfiles y fiestas organizadas por los Beckham pero siempre han sentido rechazo.

El post también menciona intentos fallidos por unir familias; incluyeron niñeras durante la boda como gesto cariñoso pero esto fue malinterpretado por Victoria como una afrenta personal. La noche anterior al enlace familiar expresó que Nicola «no es sangre». Brooklyn defiende vehementemente a su esposa: «La han irrespetado siempre».

Las reacciones iniciales han sido reveladoras: tanto David como Victoria han guardado silencio mientras las redes sociales arden llenas de especulaciones sobre si son culpables por ser padres ausentes debido a sus carreras o si más bien es Brooklyn quien ha crecido siendo un niño mimado; recordemos que su niñera clave era Sandra y estuvo más presente que unos padres ocupados.

Raíces del distanciamiento

El conflicto parece tener raíces profundas; Brooklyn confirma haber estado distanciado al menos un año antes del post actual debido a presiones familiares para firmar documentos antes del matrimonio que afectarían términos económicos importantes para él mismo. Se opuso rotundamente a esa idea lo cual impactó negativamente sus ganancias personales; desde entonces ha notado un trato diferente hacia él dentro del círculo familiar cercano.

En este escenario complicado suele quedar como víctima colateral Nicola: invitaciones incómodas hacia exparejas pasadas, vestidos cancelados sin previo aviso e incluso momentos importantes como bailes robados ante todos los presentes. Además hay recuerdos amargos relacionados con viajes para celebrar cumpleaños donde esperaron sin éxito verles; parece claro que prefieren reservarse para eventos públicos donde puedan cuidar mejor su imagen ante los medios.

En el mundo del espectáculo estos dramas siempre venden bien; ahora Brooklyn decide romper ese ciclo diciendo: «He salido de su control». No busca paz alguna; prioriza su vida junto a Nicola marcando distancia públicamente.

La familia Beckham enfrenta una grieta considerable tras este episodio tan mediático; Brooklyn ha tomado partido claramente: el suyo propio. Este post podría redefinir dinámicas familiares eternamente complicadas ¿Habrá vuelta atrás? Él asegura que no hay posibilidad alguna mientras resuena este eco tanto en Hollywood como en Londres donde fama choca frontalmente con vínculos sanguíneos.

Frases como estas dejan huella indeleble dentro del mundo celebrity; Brooklyn Beckham cierra este capítulo dando un portazo definitivo.