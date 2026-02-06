Muere a los 21 años la modelo Cristina Pérez Galcenco, hija de Nacho, exportero del Sporting de Gijón

Cristina Pérez Galcenco fue hallada sin vida en la mañana del 3 de febrero de 2026 en su vivienda de Caleta de Vélez (Málaga).

La joven, que contaba con solo 21 años, falleció por causas naturales y no presentaba signos de violencia, según informaron fuentes cercanas a la familia.

Hija del ex portero del Sporting de Gijón Nacho Pérez y de la moldava Tatiana Galcenco, su muerte ha causado una gran conmoción en el ámbito de la moda, donde Cristina se había consagrado como una de las figuras más prometedoras.

Nacida en Lanzarote en 2004, Cristina se trasladó a Lugones (Asturias) siendo apenas un bebé. Allí creció con el apoyo incondicional de sus padres, quienes alentaron sus primeros pasos en el mundo profesional.

Desde los 14 años, comenzó a destacar como una de las modelos más reconocidas en la Pasarela Campoamor, un evento prestigioso que se celebra anualmente en el Teatro Campoamor de Oviedo y que marcó su entrada triunfal al modelaje. Antes de dedicarse plenamente a las pasarelas, compaginó sus estudios con la práctica de la gimnasia rítmica, disciplina que había abrazado desde su infancia.

Trayectoria internacional en ascenso

La trayectoria de Cristina en el mundo del modelaje fue fulgurante. Después de hacerse un nombre en las pasarelas españolas, dio el salto a las principales semanas internacionales de la moda, desfilando por ciudades como París, Milán, Londres y Madrid. También pasó una temporada en China, donde trabajó para diversas marcas y mostró su versatilidad profesional. Su experiencia incluye colaboraciones con grandes casas del lujo como Versace y Louis Vuitton, además de ser la imagen principal de campañas para Stradivarius, una firma accesible del grupo Inditex.

La organización detrás de la Pasarela Campoamor fue la encargada de dar a conocer públicamente la triste noticia sobre su fallecimiento a través de sus redes sociales. Compartieron una emotiva fotografía donde se veía a Cristina debutando en el desfile de Isabel Sanchís cuando tenía 14 años. La directora del evento, Graciela Suárez, manifestó sentirse «destrozada» tras enterarse y prometió rendir homenaje a la joven modelo en los días venideros.

Vida personal y legado

Cristina era conocida por ser extremadamente reservada respecto a su vida privada y no mantenía perfiles abiertos en redes sociales. No obstante, residía desde hacía unos meses en Caleta de Vélez, donde disfrutaba de una relación sentimental estable con un joven empresario del sector textil malagueño. Fuentes familiares indican que ambos tenían planes conjuntos a pesar del corto tiempo que llevaban juntos.

Su madre, Tatiana Galcenco, ha compartido en redes algunos recuerdos entrañables junto a su hija. Entre ellos destaca un emotivo video con su perrita y una fotografía tomada frente a la Catedral de Santiago durante una escapada realizada en noviembre pasado. La capilla ardiente se instaló el viernes 6 de febrero desde las 17:00 horas en el tanatorio Puente Nora de Lugones, mientras que el funeral tuvo lugar al día siguiente en la Iglesia Parroquial San Félix del mismo municipio asturiano.

Raíces familiares

Su padre, José Ignacio Pérez Solmo, conocido popularmente como Nacho Pérez, nació en Oviedo el 3 de julio de 1955. Fue el tercer portero del Sporting de Gijón durante la temporada 1975-1976 y debutó en Primera División durante el último partido ante el Barcelona en El Molinón (resultado final 1-1), tras entrar por lesión del titular Abelardo durante los últimos diez minutos. Tras el descenso del equipo gijonés, se unió al Recreativo de Huelva para jugar en Segunda División desde 1977. Hasta ahora, ni él ni Tatiana han hecho declaraciones públicas sobre la trágica pérdida de su hija.

El legado dejado por Cristina Pérez Galcenco perdurará entre las pasarelas donde dejó huella. Se le recordará como una modelo versátil y comprometida con su carrera dentro uno de los sectores más exigentes e intensos que existen.