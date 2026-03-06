Britney Spears arrestada en California por conducir bajo los efectos del alcohol

Britney Spears vuelve a estar en el centro de la atención mediática, y esta vez no por su música.

La popular cantante estadounidense, de 44 años, fue detenida el miércoles por la noche en el condado de Ventura, California, acusada de conducir bajo los efectos del alcohol.

La Patrulla de Carreteras de California la interceptó alrededor de las 21:30 horas durante una parada de tráfico cuyas circunstancias exactas aún no han sido aclaradas por las autoridades.

El proceso se desarrolló con rapidez. Spears fue llevada a una comisaría local, donde fue fichada alrededor de las 3 de la mañana y liberada poco después de las 6.

Gracias al sistema «citar y liberar», no se le impuso libertad condicional; sin embargo, deberá presentarse ante un juez el 4 de mayo de 2026 para responder a los cargos por DUI (Driving Under Influence), que en inglés se refiere a conducir bajo la influencia del alcohol, drogas o cualquier sustancia controlada.

Su representante no tardó en ofrecer un comunicado calificando lo sucedido como «totalmente inexcusable». En esta declaración, subrayó que Britney «tomará las medidas adecuadas para cumplir con la ley» y expresó su deseo de que este incidente sea «el primer paso hacia un cambio necesario en la vida de Britney». Además, mencionó que sus seres queridos están trabajando en un plan para apoyarla «en su éxito y bienestar», resaltando la importancia del respaldo emocional y profesional en estos momentos complicados.

Ecos de un pasado turbulento

Este arresto no es un hecho aislado en el camino recorrido por Britney Spears. Su vida pública ha estado marcada por diversos episodios legales. En 2007, durante uno de sus periodos más difíciles, enfrentó cuatro cargos menores tras un supuesto choque contra un vehículo estacionado en Los Ángeles. Aunque también hubo acusaciones sobre conducir sin licencia válida, finalmente fue absuelta tras compensar al dueño del automóvil por los daños ocasionados.

Ese año resultó ser especialmente complicado para la artista. Coincidió con una batalla por la custodia de sus hijos con Kevin Federline, su exmarido. Los incidentes públicos y una cobertura mediática implacable afectaron severamente su vida familiar, lo que llevó a perder temporalmente la custodia de los menores. En 2023 volvió a toparse con problemas similares debido a una licencia vencida, aunque nuevamente logró salir airosa.

Lo que distingue esta nueva situación es que ocurre justo cuando Britney había conseguido recuperar su independencia. En 2021, tras una tutela legal que duró 13 años bajo el control de su padre, finalmente obtuvo su libertad. Desde entonces, había mantenido un perfil relativamente bajo, centrada en su vida personal y bienestar emocional. Su último álbum fue Glory, lanzado en 2016, y su última actuación en Estados Unidos tuvo lugar en 2018 durante el cierre de su gira Piece of Me en Austin, Texas.

La vida tras la tutela y los planes futuros

Desde que recuperó su autonomía, Spears ha puesto énfasis en cuidar su salud mental y emocional. Tenía planes para regresar a Las Vegas en 2019 con una segunda residencia titulada Domination; sin embargo, decidió posponerla indefinidamente y alejarse del escenario. En enero pasado compartió un mensaje en Instagram —que luego eliminó— donde afirmaba que «nunca volverá a actuar en Estados Unidos por razones extremadamente sensibles», aunque mostró interés por realizar presentaciones más íntimas en el Reino Unido y Australia.

Recientemente vendió su catálogo musical a la empresa Primary Wave, marcando así un nuevo capítulo profesional. En ese mismo mensaje compartido anteriormente mencionaba su proceso sanador: «Bailo en Instagram para trabajar cosas dentro de mí que la gente ni imagina. A veces es embarazoso… pero atravesé el fuego para salvar mi vida». Esta reflexión evidenciaba cómo utiliza las redes sociales como herramienta terapéutica; no obstante, también ha suscitado preocupación entre sus seguidores sobre su estado emocional.

El legado de la Princesa del Pop

A pesar de los escándalos y dificultades personales, Britney Spears mantiene un lugar único e indiscutible dentro del mundo musical pop. Su huella cultural es innegable: lanzó «Baby One More Time» en 1999, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno global que redefinió el pop adolescente. Himnos posteriores como Toxic, Oops!… I Did It Again y Stronger dominaron las listas durante años; además, su influencia se extiende a generaciones posteriores de artistas.

A lo largo de más de dos décadas ha vendido millones de discos y realizado giras internacionales memorables para melómanos alrededor del mundo. Su estilo característico, coreografías e imagen revolucionaron la industria musical a finales de los 90 y principios del 2000. A pesar del tiempo alejada del escenario, su legado continúa vivo entre nuevas generaciones que redescubren sus temas gracias a plataformas digitales.

Preocupación en redes sociales

La actividad constante de Britney en Instagram ha generado inquietud entre sus seguidores. Publica regularmente videos bailando y grabaciones personales que muestran su conexión con el arte; sin embargo, esto también ha provocado comentarios sobre su salud mental. Algunos fans expresan preocupación ante lo que consideran comportamientos erráticos; no obstante, es crucial recordar que la artista ya no está bajo tutela legal y tiene derecho a vivir con privacidad y autonomía.

Recientemente también surgieron rumores sobre un posible regreso a los escenarios; incluso se mencionó una presentación estelar en Copacabana, Río de Janeiro. Sin embargo, estas versiones resultaron ser infundadas: el evento será encabezado finalmente por Shakira.

Este nuevo arresto llega justo cuando muchos esperaban que Britney hubiera dejado atrás los episodios más tumultuosos de su vida. Ahora su círculo cercano se centra en brindarle el apoyo necesario mientras enfrenta este proceso judicial que culminará en mayo. La gran interrogante es si realmente este será un punto decisivo hacia el cambio anhelado mencionado por su representante o si estamos ante el inicio de otra etapa llena de desafíos para quien alguna vez fue sinónimo del éxito brillante dentro del entretenimiento.