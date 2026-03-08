El rey más rico del mundo: 17.000 casas, 38 aviones privados, 300 coches y 52 barcos bañados en oro

Maha Vajiralongkorn, a quien se conoce como Rama X, ejerce su reinado sobre Tailandia con una fortuna que lo posiciona entre los más ricos del mundo. Su vasto imperio económico es uno de los más peculiares a nivel global: cuenta con 17.000 casas, 38 aviones privados, 300 coches y 52 barcos, muchos de ellos adornados con oro. Este monarca excéntrico disfruta de un estilo de vida lujoso, en marcado contraste con la imagen modesta que dejó su padre, Rama IX.

El rey tailandés ha recorrido un camino desde un príncipe rebelde hasta convertirse en un monarca polémico. Sus estudios en academias militares del Reino Unido y Australia fueron el escenario donde cultivó su afición por la aviación. A diferencia de su padre, venerado durante 70 años por su rectitud, Rama X ha elegido una vida marcada por la extravagancia. Gran parte de su tiempo lo pasa en Alemania, disfrutando de hoteles de lujo en Baviera, lejos del bullicio de las manifestaciones en Tailandia.

Un harén y escándalos amorosos que generan revuelo

Rama X ha estado casado en varias ocasiones y mantiene numerosas concubinas, algo poco común en las monarquías contemporáneas. En 2019, designó a Sineenat Wongvajirapakdi como consorte real, siendo esta la primera vez en un siglo que se daba este título. Sin embargo, solo dos meses después la despojó de sus títulos, la encarceló bajo acusaciones de traición y posteriormente la rehabilitó. En 2020, se filtraron 1.400 imágenes íntimas suyas en medio de luchas internas dentro del palacio.

Convive con un harén que incluye al menos 20 mujeres , entrenadas para cumplir roles tanto ceremoniales como militares.

, entrenadas para cumplir roles tanto ceremoniales como militares. Durante la pandemia, decidió refugiarse en un hotel bávaro junto a su séquito femenino mientras Tailandia enfrentaba una dura crisis económica y sanitaria.

Nombró reina a Suthida, quien era su guardaespaldas, pero sigue manteniendo varias concubinas oficiales.

Estos episodios han llevado a comparaciones con celebridades atrapadas en escándalos mediáticos, como el príncipe Harry durante sus desventuras en Las Vegas o Kate Middleton cuando fue fotografiada en topless. En Tailandia, las leyes de lesa majestad imponen severas penas por críticas al rey; sin embargo, las recientes protestas han comenzado a cuestionar su autoridad.

Fortuna real y control absoluto

Desde que ascendió al trono en 2016, Rama X ha modificado leyes para ejercer control directo sobre la Corona tailandesa, cuyo valor se estima en decenas de miles de millones de dólares.

Bienes de lujo Cantidad Casas 17.000 Aviones privados 38 Coches 300 Barcos 52

Fortaleció su influencia sobre las fuerzas armadas y realizó cambios constitucionales que le permiten residir fuera del país. Su primogénita, considerada posible heredera, sufrió problemas cardíacos en 2022. Otras hijas se destacan: una ha optado por el Derecho y la Fiscalía; otra se ha inclinado hacia el mundo de la moda y el deporte.

Polémicas que sacuden la monarquía

Mientras diversas celebridades internacionales lidian con escándalos mediáticos constantes, Rama X enfrenta críticas por su notable ausencia. En 2020, ante las protestas prodemocracia que estallaron en el país, se decretaron estados de emergencia. Las acusaciones contra los opositores suelen incluir lesa majestad por criticar intereses reales relacionados con las vacunaciones.

Su vida errática –con un harén amplio, estancias prolongadas en Alemania y decisiones abruptas respecto a sus concubinas– lo alejan cada vez más de su pueblo. Comparado con figuras como Juan Carlos I o Genoveva Casanova, su reinado es una mezcla entre opulencia desmedida y tensiones sociales palpables. Tailandia se encuentra inmersa en un debate sobre el futuro de esta institución semidivina mientras él continúa acumulando riquezas bañadas en oro.