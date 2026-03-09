El vídeo de Ester Expósito y Mbappé en un coche tras salir de un hotel en París

Visualiza la escena: Kylian Mbappé sale rápidamente de un hotel en París. Se introduce en un coche.

Dentro, Ester Expósito se esconde bajo una gorra de béisbol. El clip, que ha circulado por redes sociales, aviva las conjeturas.

Los rumores comenzaron a cobrar fuerza hace algunos días. Fuentes cercanas mencionan cenas en restaurantes de renombre.

Ahora, estas imágenes dejan poco a la imaginación. La pareja lleva unas semanas viéndose. Han sido vistos en Madrid y París. Todo parece indicar que hay algo más que una simple amistad.

Mbappe y Ester Expósito saliendo juntos de su hotel en París. Ya es oficialísimo, me mofo. pic.twitter.com/ol5FwH3VDV — (fan) gam (@mbaafraude) March 8, 2026

El vídeo que lo cambia todo

El material audiovisual revela detalles significativos:

Mbappé se apresura hacia el vehículo.

se apresura hacia el vehículo. Expósito baja la mirada, con la gorra bien ajustada.

baja la mirada, con la gorra bien ajustada. Grabado en París, esa ciudad famosa por sus luces y romances fugaces.

Esto sucede pocas horas después de los primeros rumores. Una cuenta en X, @AQABABE_, compartió fotos anteriores. En ellas, se les observa muy cariñosos en un rooftop del hotel Pullman en Madrid. Fecha: 25 de febrero. Los murmullos hablan de besos durante toda la noche.

Rumores con base

No son solo habladurías. Hay más indicios:

Una cena en un restaurante con vistas a la imponente Torre Eiffel .

. Expósito publicó imágenes de una cena lujosa en Le Gran Dîner du Louvre .

publicó imágenes de una cena lujosa en . Platos de pasta y lasaña acompañados de unas vistas espectaculares. Un misterioso acompañante cuya identidad no fue revelada.

Mientras tanto, Mbappé se está recuperando de una lesión en la rodilla que lo mantiene alejado del Real Madrid, lo que le brinda tiempo para citas. Por su parte, Expósito, reconocida estrella de Élite, brilla tanto en series como en el cine. Juntos, atraen miradas y flashes.

Pasado y contexto

Ambos están solteros. Él es un francés de 27 años, considerado el rey del fútbol actual; ella, madrileña de 26 años y símbolo juvenil por excelencia. Los rumores sobre su relación han ido creciendo durante días, con fotos tomadas en Madrid, pero ahora es París quien parece sellar este pacto.

25 febrero : Rooftop del hotel Pullman Madrid .

: Rooftop del hotel . Recientemente: Hotel en París .

. Evento: Semana de la Moda de París.

Por el momento, Expósito guarda silencio absoluto. Sus historias muestran lujo sin mencionar nombres ni detalles concretos. Mientras tanto, Mbappé también opta por callar; primero está su recuperación. Los fans estallan de emoción en redes sociales.

¿Qué sigue?

El vídeo se está propagando rápidamente y confirma sus encuentros. ¿Estamos ante el inicio de una relación seria? Las imágenes los retratan cercanos: besos y cenas compartidas han sido parte del paisaje parisino que los vio juntos.

La prensa está atenta a cada movimiento. El Real Madrid espera el regreso de su estrella mientras que Expósito trabaja en nuevos proyectos cinematográficos. Si esto se trata de amor verdadero, París podría ser el escenario perfecto para ello. Habrá que estar alerta a las próximas imágenes que puedan surgir.

Este clip parisino anticipa más capítulos por escribir en su historia compartida.