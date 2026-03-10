Andrés Parra regresa a España para presentar por última vez «Venga que si es pa’ eso»

El reconocido actor colombiano Andrés Parra volverá a España en 2026 para despedirse del público con su exitoso espectáculo “Venga que si es pa’ eso”, una propuesta con la que ha girado internacionalmente y que podrá verse por última vez en el país en una serie limitada de funciones.

Esta gira de despedida contará con tres únicas fechas: Madrid acogerá la primera cita el domingo 31 de mayo en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío, seguida de Valencia, el lunes 1 de junio en el Teatre Olympia, y finalizará en Barcelona el martes 2 de junio en el Teatre Coliseum.

La gira está organizada por Proactiv Entertainment, promotora y productora internacional especializada en conciertos de música, exposiciones y live shows, junto a Alegría Management.

Un espectáculo de humor y autoconocimiento

“Venga que si es pa’ eso” combina anécdotas personales, observaciones sobre la vida cotidiana y reflexiones en clave de humor, en un formato que transita entre la comedia y la emoción. A través de su propia experiencia, Andrés Parra aborda temas como el miedo, la soledad y los procesos de cambio personal.

“Mi tránsito a través del miedo paralizante y la forma en que logré ﬁnalmente liberarme, y avanzar hacia una nueva forma de ver la vida. Mi encuentro con el silencio, la soledad y la consciencia… Somos muchos los que andamos rotos y los que seguimos inconformes con todo. Es un compartir, un inspirar, un hacernos saber que no estamos solos en esta lucha interna contra nosotros mismos”, explicó Parra.

Andrés Parra, una carrera consolidada

Desde 2025, “Venga que si es pa’ eso” abre un nuevo capítulo en la carrera de Andrés Parra, que amplía su registro hacia el stand-up tras una trayectoria consolidada en cine, teatro y televisión. Conocido por su papel protagónico en la serie “Escobar, El Patrón del Mal” de Caracol Televisión y por la película “La pasión de Gabriel”, su fructífera carrera ha sido reconocida por numerosos premios, entre ellos: dos India Catalina y Premio Ty y Novelas.

A lo largo de su carrera ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Ace de la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York como Mejor Actor en 2013. El Premio Momento a Mejor Actor en 2012 y el Premio Gaceta a Mejor Actor. Todos estos premios fueron otorgados por su participación en la serie “Escobar, El Patrón del Mal”.

La despedida de “Venga que si es pa’ eso” en España

Esta será la última oportunidad de ver en España a Andrés Parra con su espectáculo “Venga que si es pa’ eso”, una gira que ha conectado profundamente con el público por su honestidad, humor y sensibilidad. No pierdas la ocasión de disfrutar de una experiencia inigualable donde la risa y la emoción van de la mano. Andrés Parra promete hacerte reír, reflexionar y sentirte acompañado en un viaje lleno de aprendizaje y diversión.

Las entradas ya están a la venta en mitaquilla.com con un 15% de descuento de lanzamiento hasta el 22 de febrero, aplicable en las entradas de las tres ciudades a excepción de las butacas oro con experiencia M&G. También están disponibles en andresparratour.com y puntos de venta habituales.