Georgina visita el Valle de los Caídos y queda impresionada: «La misa más bonita a la que he asistido»

Madrid vuelve a ser el refugio perfecto para Georgina Rodríguez y su familia. La pareja de Cristiano Ronaldo ha puesto tierra de por medio después de las tensiones vividas en Oriente Medio y ha aprovechado unos días en España para reencontrarse con la calma, la espiritualidad y, quizás, algo de romanticismo.

Lejos de los focos del lujo saudí, Georgina se dejó ver por uno de los lugares más emblemáticos y solemnes del país: el Valle de los Caídos. Allí, en la Basílica de la Santa Cruz, la modelo vivió una experiencia que, según confesó en sus redes, le tocó el corazón. “La misa más bonita a la que él ayudó”, escribió la influencer junto a una serie de fotografías en las que se la ve radiante y serena.

El gesto no pasó desapercibido. Muchos de sus seguidores comenzaron a especular sobre si detrás de esta visita se escondía algo más que devoción. ¿Está Georgina buscando la iglesia ideal para su futura boda con Cristiano Ronaldo? Los rumores sobre un enlace tras el Mundial de 2026 vuelven a encenderse con fuerza.

Mientras tanto, Cristiano aprovecha la estancia en su país vecino para centrarse en su recuperación. Una lesión muscular le mantiene apartado de los terrenos de juego durante al menos dos partidos con el Al-Nassr, pero su objetivo está claro: llegar en plena forma al Mundial que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

En medio del descanso, la pareja más mediática del fútbol ibérico disfruta de una calma que sabe un hogar. Entre rezos, paseos familiares y gestos cómplices, Georgina y Cristiano vuelven a recordarnos que, pese a la fama y los kilómetros, su corazón sigue latiendo con acento español.