Esta es Manuela Villena, la mujer de Juanma Moreno: número 1 de su promoción

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y Manuela Villena.

Manuela Villena nació en un pequeño pueblo de Granada que apenas cuenta con 8.000 habitantes.

Allí, inmersa en un ambiente de sencillez y grandes aspiraciones, forjó su personalidad. Hoy, en calidad de gerente de la Fundación Bidafarma, se erige como la número uno de su promoción en Ciencias Políticas, siendo un claro ejemplo de éxito al margen del ruido político.

Su unión con Juanma Moreno se formalizó en 2006, tras conocerse en un congreso del PP en Madrid en 2004.

Decidió dejar su puesto como asesora en el Ayuntamiento de Madrid para centrarse en su familia. Juntos han formado un hogar con tres hijos: Juanma, Fernando y Alonso. Su matrimonio, que está a punto de celebrar dos décadas, ha resistido las tensiones propias del ámbito político.

Un refugio en Andalucía

Manuela Villena ha encontrado en Andalucía su hogar definitivo. La infancia que vivió en ese pueblo granadino ha dejado huella en su vida. Con sus 8.000 habitantes, este lugar ofrece tranquilidad y conexión con la naturaleza. El humedal cercano, esencial para el ecosistema del sur de Europa, le proporcionó un entorno singular.

Disfruta de un entorno familiar y reservado.

Brinda apoyo a Juanma Moreno sin desear ser el centro de atención.

sin desear ser el centro de atención. Maneja con destreza su carrera en Bidafarma.

Creció impregnada de valores como el esfuerzo y la dedicación. Esa educación le permitió destacar como la mejor alumna de su promoción. Hoy, su papel en la fundación refleja una profesionalidad admirable.

Historia de amor que inspira

La historia entre Juanma Moreno y Manuela Villena comenzó en Valencia, durante un congreso del PP. Él ya empezaba a ascender en el ámbito político; ella era una politóloga prometedora. Dos años más tarde, se dieron el «sí, quiero» en la iglesia de los Santos Justo y Pastor, situada en Granada.

Juntos han enfrentado la fama y sus desafíos. Manuela optó por dar un paso atrás en su carrera madrileña para enfocarse más en sus hijos y apoyar a su marido. En su libro Manual de Convivencia, Juanma subraya que sin ella, nada sería igual.

Se casaron en 2006.

Tres hijos han fortalecido su vínculo.

Dos décadas construyendo una relación sólida a pesar del mundo político.

En El Hormiguero, Moreno abordará estos aspectos personales. El programa presentado por Pablo Motos revela el lado más humano del presidente andaluz. Manuela, siempre presente, es su principal apoyo.

Éxito profesional y celebridad discreta

En Bidafarma, Manuela Villena brilla con luz propia. Como gerente con una formación sobresaliente, aunque evita el ámbito político activo, su influencia es innegable. En un entorno donde las figuras políticas suelen buscar los reflectores, ella se distingue por mantener un perfil bajo.

Por otro lado, Juanma Moreno, originario de Málaga por adopción y proveniente de una familia humilde —nieto de jornaleros— también trabajó desde joven ayudando en el negocio familiar. Su carrera política comenzó como concejal en Málaga antes de dar el salto al ámbito nacional.

La reciente visita de Moreno a El Hormiguero ha puesto nuevamente el foco sobre esta pareja. Andalucía los percibe como una unión sólida; mientras tanto, Manuela, ese pilar invisible detrás del éxito visible.

Su historia entrelaza humildad, amor y logros personales: un verdadero ejemplo ante las efímeras celebridades actuales.