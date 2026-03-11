  • ESP
FILOSOFÍA DEL FUNDADOR DE INDITEX

La acertada reflexión de Amancio Ortega sobre el dinero: «Solo tiene sentido si se orienta a hacer cosas»

Es el décimo hombre más adinerado del planeta, comparte su perspectiva sobre el dinero como una herramienta para alcanzar metas concretas en el desarrollo de Inditex

Amancio Ortega
Amancio Ortega. PD
Amancio Ortega siempre ha centrado su atención en la importancia de tener objetivos bien definidos.

La clave de su crecimiento ha sido la reinversión de las ganancias. A sus 89 años, ocupa el décimo lugar en el listado de Forbes 2026, con una fortuna que asciende a 148 mil millones de dólares. En 2025, su patrimonio aumentó en 28.700 millones, impulsado por Inditex.

Nació en un entorno humilde en Galicia. A los 12 años abandonó la escuela para trabajar como repartidor en una camisería, donde adquirió conocimientos valiosos sobre el oficio. En los años 60, junto a su primera esposa Rosalía Mera, empezaron a confeccionar batas de baño en casa y vendían sus productos de puerta en puerta.

Ni siquiera un robo de mercancía durante la Navidad logró disuadirlo. En 1975 dio vida a Zara.

El modelo comercial de la empresa revolucionó el mundo de la moda. Se enfocó en el fast fashion, ofreciendo diseños rápidos y accesibles que se adaptan a las tendencias del momento. Las colecciones se renovaban cada pocas semanas en lugar de meses. Todo estaba bajo su control: diseño, producción y venta.

Así nació Inditex en 1985, que hoy genera más de 35.900 millones al año y cuenta con alrededor de 6.000 tiendas repartidas por 90 países.

Bajo su dirección han surgido marcas como Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka y Stradivarius, cada una dirigida a un segmento diferente del mercado. En los primeros nueve meses de 2025, Inditex reportó ganancias históricas que alcanzaron los 5.400 millones de dólares y abrió grandes establecimientos en EE.UU., incluyendo localizaciones en Las Vegas y Los Ángeles.

Los secretos de su éxito

La obsesión por el cliente es uno de los rasgos distintivos de Ortega. Él mismo lo dice: «El jefe no es el CEO, es el cliente». La rapidez es otra prioridad; sus diseños llegan a las tiendas en apenas una o dos semanas. Mantiene la producción cercana, con un 55% concentrada en España, Portugal y Marruecos, evitando así la externalización a bajo coste.

Aquí te compartimos algunos elementos clave del enfoque empresarial de Amancio Ortega:

  • Cliente primero: Equipos dedicados analizan mercados y recogen feedback constante.
  • Velocidad: Desde la pasarela hasta la tienda en cuestión de días.
  • Producción vertical: Control absoluto sobre toda la cadena productiva.
  • Logística imbatible: Fábricas situadas cerca de los mercados.
  • Innovación: Implementa tecnología como RFID desde 2014.
  • Humildad: Se mantiene alejado del lujo y del protagonismo.
  • Reinversión: El dinero se destina a objetivos concretos, no al consumo.
  • Trabajo en equipo: Confía en delegar y rodearse de talento.
  • Adaptabilidad: Capacidad para renovar colecciones rápidamente.
  • Visión a largo plazo: Construye un legado silencioso pero poderoso.

Sorprendentemente, gestiona su imperio sin oficina ni ordenador personal. Prefiere mantener conversaciones cara a cara en la sala de diseño, fomentando así una comunicación más cercana.

Posición en Forbes y diversificación

En la lista de Forbes 2026, Amancio Ortega figura como el décimo más rico con unos impresionantes 148 mil millones. Supera a figuras como Warren Buffett, quien cuenta con 149 mil millones pero ocupa el noveno puesto. Es también el español más adinerado del ranking nacional; su hija, Sandra Ortega, le sigue con una fortuna estimada en 10.000 millones.

Posee un 60% de las acciones de Inditex, lo que le permitió recibir más de 3.000 millones en dividendos durante 2025. Además, realiza inversiones inmobiliarias a través de su empresa Pontegadea, adquiriendo propiedades tanto en Europa como en América del Norte; este negocio paralelo multiplica aún más su riqueza.

A sus casi noventa años, Ortega no olvida sus orígenes humildes y reflexiona: «El pasado no define tu destino, pero te impulsa». Su enseñanza es clara: establece metas precisas y reinvierte tus recursos sabiamente. Determina tu camino, adapta tus estrategias y respeta siempre el trabajo ajeno; así fue como edificó un imperio que viste al mundo entero.

Su historia resulta inspiradora; demuestra que desde un pequeño taller gallego se puede alcanzar grandes logros con visión y esfuerzo.

