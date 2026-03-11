La acertada reflexión de Amancio Ortega sobre el dinero: «Solo tiene sentido si se orienta a hacer cosas»

Amancio Ortega siempre ha centrado su atención en la importancia de tener objetivos bien definidos.

La clave de su crecimiento ha sido la reinversión de las ganancias. A sus 89 años, ocupa el décimo lugar en el listado de Forbes 2026, con una fortuna que asciende a 148 mil millones de dólares. En 2025, su patrimonio aumentó en 28.700 millones, impulsado por Inditex.

Nació en un entorno humilde en Galicia. A los 12 años abandonó la escuela para trabajar como repartidor en una camisería, donde adquirió conocimientos valiosos sobre el oficio. En los años 60, junto a su primera esposa Rosalía Mera, empezaron a confeccionar batas de baño en casa y vendían sus productos de puerta en puerta.

Ni siquiera un robo de mercancía durante la Navidad logró disuadirlo. En 1975 dio vida a Zara.

El modelo comercial de la empresa revolucionó el mundo de la moda. Se enfocó en el fast fashion, ofreciendo diseños rápidos y accesibles que se adaptan a las tendencias del momento. Las colecciones se renovaban cada pocas semanas en lugar de meses. Todo estaba bajo su control: diseño, producción y venta.

Así nació Inditex en 1985, que hoy genera más de 35.900 millones al año y cuenta con alrededor de 6.000 tiendas repartidas por 90 países.

Bajo su dirección han surgido marcas como Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka y Stradivarius, cada una dirigida a un segmento diferente del mercado. En los primeros nueve meses de 2025, Inditex reportó ganancias históricas que alcanzaron los 5.400 millones de dólares y abrió grandes establecimientos en EE.UU., incluyendo localizaciones en Las Vegas y Los Ángeles.

Los secretos de su éxito

La obsesión por el cliente es uno de los rasgos distintivos de Ortega. Él mismo lo dice: «El jefe no es el CEO, es el cliente». La rapidez es otra prioridad; sus diseños llegan a las tiendas en apenas una o dos semanas. Mantiene la producción cercana, con un 55% concentrada en España, Portugal y Marruecos, evitando así la externalización a bajo coste.

Aquí te compartimos algunos elementos clave del enfoque empresarial de Amancio Ortega:

Cliente primero : Equipos dedicados analizan mercados y recogen feedback constante.

: Equipos dedicados analizan mercados y recogen feedback constante. Velocidad : Desde la pasarela hasta la tienda en cuestión de días.

: Desde la pasarela hasta la tienda en cuestión de días. Producción vertical : Control absoluto sobre toda la cadena productiva.

: Control absoluto sobre toda la cadena productiva. Logística imbatible : Fábricas situadas cerca de los mercados.

: Fábricas situadas cerca de los mercados. Innovación : Implementa tecnología como RFID desde 2014.

: Implementa tecnología como RFID desde 2014. Humildad : Se mantiene alejado del lujo y del protagonismo.

: Se mantiene alejado del lujo y del protagonismo. Reinversión : El dinero se destina a objetivos concretos, no al consumo.

: El dinero se destina a objetivos concretos, no al consumo. Trabajo en equipo : Confía en delegar y rodearse de talento.

: Confía en delegar y rodearse de talento. Adaptabilidad : Capacidad para renovar colecciones rápidamente.

: Capacidad para renovar colecciones rápidamente. Visión a largo plazo: Construye un legado silencioso pero poderoso.

Sorprendentemente, gestiona su imperio sin oficina ni ordenador personal. Prefiere mantener conversaciones cara a cara en la sala de diseño, fomentando así una comunicación más cercana.

Posición en Forbes y diversificación

En la lista de Forbes 2026, Amancio Ortega figura como el décimo más rico con unos impresionantes 148 mil millones. Supera a figuras como Warren Buffett, quien cuenta con 149 mil millones pero ocupa el noveno puesto. Es también el español más adinerado del ranking nacional; su hija, Sandra Ortega, le sigue con una fortuna estimada en 10.000 millones.

Posee un 60% de las acciones de Inditex, lo que le permitió recibir más de 3.000 millones en dividendos durante 2025. Además, realiza inversiones inmobiliarias a través de su empresa Pontegadea, adquiriendo propiedades tanto en Europa como en América del Norte; este negocio paralelo multiplica aún más su riqueza.

A sus casi noventa años, Ortega no olvida sus orígenes humildes y reflexiona: «El pasado no define tu destino, pero te impulsa». Su enseñanza es clara: establece metas precisas y reinvierte tus recursos sabiamente. Determina tu camino, adapta tus estrategias y respeta siempre el trabajo ajeno; así fue como edificó un imperio que viste al mundo entero.

Su historia resulta inspiradora; demuestra que desde un pequeño taller gallego se puede alcanzar grandes logros con visión y esfuerzo.