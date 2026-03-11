Este bigardo es el concejal del PSOE que se cambió de sexo para cobrar ayudas agrarias

Manuel Garrido ha provocado un verdadero revuelo en la política palentina.

Este concejal del PSOE en Carrión de los Condes decidió modificar su sexo registral, pasando de masculino a femenino, con el objetivo de acceder a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) destinadas a mujeres apicultoras. Además, gestiona una fábrica de miel artesanal que ha sido reconocida con varios premios.

El escándalo estalló hace pocas horas. Garrido, quien ocupa el cuarto puesto en las listas socialistas, confirmó sus razones en una entrevista con un medio local.

Afirmó que la legislación lo permite y se cuestionó por qué no lo haría todo el mundo. «No entiendo por qué no lo hace todo el mundo», aseguró. Su marca, Miel El Camino, ha cosechado un oro en Dubái y ha recibido galardones en Estados Unidos y Londres.

El cambio legal y sus razones

Garrido llevó a cabo la modificación a finales de 2023, amparándose en una ley del Ministerio de Igualdad que permite cambiar el sexo en el registro únicamente con la voluntad del interesado. Esta normativa no exige informes médicos ni psicológicos. Él califica este acto como una «rebelión» personal.

Apicultor local con negocio propio.

Ayudas PAC limitadas a mujeres rurales dedicadas a la apicultura.

Aún no ha recibido las ayudas, pero asegura: «Desventajas no voy a tener».

Fuentes cercanas al concejal indican que no existe una verdadera transición, sino que se trata solo de un trámite para obtener subvenciones. Su familia prefiere mantener silencio al respecto. Ellos sostienen que los medios están tergiversando la situación y evitan hacer declaraciones.

Reacción del PSOE y proceso de expulsión

Miriam Andrés, secretaria general del PSOE en Palencia y alcaldesa de Carrión, no tardó en actuar. Ha iniciado el expediente para expulsar a Garrido del grupo municipal. Aunque él no es afiliado al partido, sí firmó el código ético correspondiente.

Andrés fue contundente: «Las leyes garantizan derechos, no fraudes». La decisión se basa en que ha incumplido dicho código ético. El proceso avanza rápidamente y se prevé que sea apartado del grupo socialista en Carrión de los Condes.

Garrido ya ha solicitado su baja del PSOE y denuncia que hay una instrumentalización política detrás de todo esto. Considera que están utilizando este asunto para sacar réditos electorales. Prefiere enfocarse en su negocio apícola en lugar de entrar en polémicas: «Soy una persona normal», afirma.

Escándalos y controversias sobre la ley trans

Este caso ha generado un intenso debate a nivel nacional. El Partido Popular ha arremetido contra el PSOE en las redes sociales, criticando la ley trans aprobada en 2023. Aseguran que el partido ha negado abusos pero ahora se presenta un caso evidente. Miguel Tellado, secretario general del PP, escribió en Twitter: «El PSOE abandona a las mujeres».

PP: «Nadie cambiaría su sexo por ventajas económicas. Hoy sabemos que eso ocurre».

Casos análogos han surgido en Canarias: jueces han denegado cambios por «intenciones espurias».

Garrido también critica esta legislación; aunque reconoce verla carente de sentido, decide aprovecharla. Admite que eligió «una opción más ventajosa» si el coste es similar. La tensión política crece y surgen comentarios sobre un posible fraude relacionado con las subvenciones para mujeres rurales.