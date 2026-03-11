  • ESP
La estrella de “50 sombras de Grey” no deja nada a la imaginación

Dakota Johnson incendia las redes con su posado semidesnuda para Calvin Klein

Entre encaje, piel y miradas que derriten, la hija de Melanie Griffith deslumbra con una campaña donde la sensualidad y el amor propio van de la mano

Dakota Johnson
¡Dakota Johnson lo ha vuelto a hacer! La actriz que conquistó al mundo con “50 Shades of Grey” regresa a escena y enciende las redes sociales al convertirse en la nueva musa de Calvin Klein para la temporada Primavera-Verano 2026. Con poses provocadoras y una mirada que derrite la pantalla, la estrella hollywoodense demuestra que está viviendo su momento más sensual, libre y seguro.

En el nuevo spot dirigido por Gordon von Steiner, Dakota aparece casi desnuda, cubierta apenas por un coqueto sujetador, un bikini negro y unos jeans holgados que dejan al descubierto su figura impecable. Entre tomas, se la ve relajada en casa, escuchando música, jugando al billar y tomando el sol junto a la piscina, en escenas que transmiten deseo, naturalidad y una feminidad sin filtros.

La actriz, que atraviesa una etapa de plenitud personal, confesó a ELLE que su concepto de sensualidad ha cambiado: “Me siento tranquila y cómoda en mi cuerpo”, aseguró con una sonrisa que derrite corazones. Su mensaje es claro: el secreto de la atracción está en la confianza. “A veces —dice— una simple camiseta vieja puede ser más sexy que la lencería más cara. Todo depende de cómo te sientas con lo que llevas puesto.”

La nueva colección de Calvin Klein, con piezas de la línea Ultralight y el esperado ’90s denim , parece hecha a su medida. Y Dakota, entre miradas y suspiros, demuestra que la sensualidad no necesita artificios: basta con sentirse dueña de su piel… y saber cómo hacerlo notar.

Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

