La elegante respuesta de Juan Roig de Mercadona a Ione Belarra, tras etiquetarle la podemita como «ser despreciable»

Juan Roig se mantuvo sereno. En la rueda de prensa donde se presentaron los resultados de Mercadona, el empresario valenciano ofreció una respuesta tranquila a las duras acusaciones de Ione Belarra.

La líder de Podemos no dudó en llamarle «ser despreciable» durante una sesión en el Congreso. Según ella, Roig es responsable de crear un monopolio en el sector alimentario.

La polémica comenzó hace dos semanas, cuando Belarra, en un control al Gobierno, afirmó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez protege a Roig sin reservas. Esta no es la primera vez que lanza críticas.

En redes sociales, lo ha calificado anteriormente como «especulador y usurero» y ha utilizado el término «capitalista despiadado» en 2023.

Estas declaraciones son parte de una ofensiva más amplia contra empresarios destacados como Amancio Ortega o el propio Roig.

Resultados que hablan por sí solos

Los resultados presentados por Mercadona son impresionantes para 2025: una facturación que alcanza los 41.858 millones de euros y un beneficio neto de 1.729 millones. Además, la compañía ha creado 5.000 nuevos empleos en España y Portugal. Ante estos números, Roig defendió su gestión con firmeza.

Comentó: «Estamos muy satisfechos de gestionar la empresa como lo hacemos y me remito a los resultados». Aunque respeta las opiniones ajenas, no comparte la visión de Belarra. Aprovechó la ocasión para instar a los políticos a gestionar mejor los impuestos y criticó la administración de servicios públicos, reafirmando su compromiso con Mercadona.

En cuanto al empleo, la cadena destaca por:

Más de 110.000 trabajadores.

Un sueldo base de 1.734 euros, superior al SMI.

37 días de vacaciones este año, lo que supone una semana más.

Una gratificación extra equivalente a una mensualidad.

Una inversión de 380 millones en personal.

Gerentes tipo A (71% del personal): 2.200 euros netos al mes repartidos en 12 pagas.

Primas variables: un total de 780 millones distribuidos.

Roig enfatiza que tratan a sus empleados como personas y que están comprometidos con mejorar sus salarios conforme al IPC. Les ofrecen más tiempo libre y cuentan con buenos líderes.

Precios bajos pese a la inflación

Respecto a las críticas sobre el aumento del precio de los huevos, Roig aclaró que no suben precios sin motivo alguno; estos dependen del costo de las materias primas. Entre enero y febrero de 2026, lograron bajar los precios en 300 productos.

En 2024, realizaron recortes en mil productos distintos, generando un ahorro medio de 150 euros por cliente. Mantienen su política de precios bajos sin comprometer la calidad, ayudando así a millones a sobrellevar la inflación.

Los testimonios respaldan esta afirmación. Un afectado por la DANA en Valencia y el incendio en Campanar expresó: «Gracias a Juan Roig hemos salido adelante». Para muchos, Mercadona ha facilitado una compra diaria más accesible.